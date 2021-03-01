Почему в Алматы грузовик провалился под землю пытается выяснить полиция

Алматы. 1 марта. КазТАГ – Полиция Алматы выясняет обстоятельства происшествия с провалившимся под землю грузовиком, сообщила пресс-служба ДП города.

«По месту данного происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы Управления полиции Медеуского района по территориальности. Обстоятельства устанавливаются. Далее будет дана правовая оценка произошедшему», — говорится в сообщении в понедельник.

В свою очередь, управление общественного здоровья Алматы сообщило, что в результате происшествия пострадал только водитель грузовика – он получил сотрясение мозга и травму грудной клетки.