Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Дождь и снег сохранятся в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронты, связанные с Северо-Западным циклоном по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК – пройдут осадки, в виде дождя и снега, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке – с низовой метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14, утром и днем 15-20 метров в секунду. Температура днем -5-7, ночью -16-18.

В Алматы облачно, утром и днем осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура днем +3+5, ночью около +1+3.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +6+8, ночью 0+2.

В Восточно-Казахстанской области дождь со снегом, туман, низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -2-7.

В Актюбинской области снег с дождем, инзовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -12-17.

В Атырауской области дождь и снег, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Жамбылской области дождь, гололед, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +0+5, ночью -3+2.

В Северо-Казахстанской области днем снег, ночью без осадков, туман, ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем -4-9, ночью -13-18.

В Туркестанской области дождь, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью -2+3.

В Кызылординской области днем дождь и снег, ночью без осадков, туман. Гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -5-10.

В Западно-Казахстанской области снег с дождем, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -1-6.

В Костанайской области днем снег, но чью без осадков. Днем 0-5, ночью -15-20.

В Карагандинской области небольшой снег, туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -8-13 (на юге 0-5), ночью -13-18 (на юге -5-10).

В Алматинской области дождь и снег, туман, гололед, усиление ветра 18-23 метра в секунду. Днем +1+6, ночью -2+3.

В Мангистауской области дождь и снег, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Павлодарской области небольшой снег, туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -15-20.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики ожидаются небольшие колебания водности, ослабления ледовых явлений», — предупредили синоптики.