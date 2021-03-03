Война Миров. Контрмайдан в Армении

Пострадавшие от «цветных технологий» пытаются их перенимать и использовать

Армения снова функционирует в режиме полигона для политических технологий. Премьер-министра Никола Пашиняна пытаются отстранить от власти практически теми же методами, которыми он сам пришел к руководству правительством в результате бархатной революции 2018 года. На данный момент ситуация довольно шаткая и шансы на успех имеются у обеих сторон противостояния.

В исторической науке есть «теория культурных кругов». Суть ее в следующем: когда один из игроков контактного территориального пространства получает технические, тактические и прочие преимущества над соседями (новая форма боевого лука, стремена к седлу, втульчатые наконечники стрел и копий), то соседи вынуждены перенимать подобные новинки, если не хотят стать жертвой разгрома. Сегодня, например, резко расширяется культурный круг боевых беспилотников.

Армянский премьер Никол Пашинян взял власть с помощью широкого спектра так называемых цветных технологий, суть которых в облавной охоте на власть с помощью обвинений в коррупции, глупости, нарушениях прав граждан, неспособности решать злободневные социальные и экономические проблемы.

Подвинув прежнюю вороватую власть, г-н Пашинян сделал мощный рывок в международных рейтингах по борьбе с коррупцией, однако собственно население Армении подобного прогресса не почувствовало. Риторика нового лидера Еревана до прихода к власти сильно отличается от проводимого курса после вхождения во власть. Например, он так и не вывел Армению из ЕАЭС и ОДКБ, не убрал российскую военную базу в Гюмри. Но все равно попытками изменить геополитический вектор Еревана сильно ухудшил отношения с Россией.

Трещина между Москвой и Ереваном была оперативно использована Азербайджаном для реванша в Нагорном Карабахе. Боевые действия закончились разгромом армянских войск, а сильно обрезанный в территории Арцах стал зоной ответственности российских миротворцев. Фактически Николу Пашиняну пришлось ставить свою подпись под актом капитуляции.

Логика поражения в Карабахе диктовала скорую отставку премьер-министра. Однако история свидетельствует, что на самый верх государственной пирамиды могут пробиться (не путать с получившими власть) лишь незаурядные личности. Г-н Пашинян оказался как раз из таких. Он не допустил массового дезертирства из рядов своей парламентской фракции «Мой шаг» и с помощью сложных комбинаций продолжал удерживать пост премьер-министра.

Проблема в том, что поражение в войне с Азербайджаном сломало армянскую общественно-политическую матрицу. Из десятилетия в десятилетие формулировался тезис «Нельзя раскачивать страну, потому что в этом случае мы потеряем Арцах (Нагорный Карабах)». Под это дело власть позволяла себе массу злоупотреблений, а линия правящих элит завела страну в капитальный тупик. Военный удар от Баку лишь дополнил тупик потерей Нагорного Карабаха в его виде до войны 2020-го года.

Еще один немаловажный фактор в том, что Армения во многом похожа на офис. Большинство этнических армян проживает за пределами Армении, строя свою жизнь и ведя бизнес от России до США и от Франции до Ливана. В офисе люди не заняты непосредственной производственной деятельностью, зато погружены во всевозможные интриги различной степени идеологической окраски. В 2020 году в Армении было зарегистрировано 84 политические партии при населении менее 3 млн человек. Сегодня множество таких партий оказалось в оппозиции к Николу Пашиняну.

Политических врагов у г-на Пашиняна много, но в их разнообразии при общей мелкости одновременно кроется и слабость. Действующий премьер-министр использует административный ресурс, что очень сильно укрепляет его позиции. Из-за этого Никол Пашинян проводит митинги своих сторонников в будние дни и в рабочее время, поскольку это облегчает сбор массовки из числа бюджетников и других зависимых от исполнительной власти категорий населения. Оппозиция наоборот легче мобилизуется в выходные дни.

Г-н Пашинян остается пламенным трибуном, что демонстрирует на митингах в свою поддержку. Тот факт, что согласно Конституции Армения является парламентской республикой, сильно снижает административные возможности премьер-министра. Правда, недостаток властных полномочий пока компенсируется поддержкой со стороны структур Джорджа Сороса. Никола Пашиняна не бросило как само «гнездо» могучего финансового спекулянта, так и его всевозможные армянские «птенцы».

Очередной вызов г-ну Пашиняну был брошен со стороны армянских военных. Армейские круги не могут простить премьеру поражения от Азербайджана и требуют его отставки. Все это не вылилось в выведение на улицу бронетехники (кое-что после боев осталось) и захват административных зданий, но всевозможные петиции Оник Гаспарян – начальник Генштаба – и поддерживающие его офицеры подписывают. Спецслужбы пока поддерживают действующего премьер-министра, а МВД занимает индифферентно-нейтральную позицию, пытаясь угадать наверняка кто возьмет верх.

Из-за того, что основная масса населения Армении глубоко разочарована как в старых, так и в новых политических лидерах и элитах, в противостоянии участвуют активные меньшинства с обеих сторон. Все это повышает роль отдельных фигур и малых групп, располагающих теми или иными ресурсами. Никол Пашинян отправил президенту Армену Саркисяну прошение об отставке начальника Генштаба. Президент удовлетворять прошение отказался, но ходят информационные вбросы, что премьер-министр может повторить прошение, так как выступление на митинге сторонников добавило ему уверенности в своих силах. А Генштаб, в свою очередь, еще раз повторил требование об отставке г-на Пашиняна и правительства.

До руководства Генштаба локомотивом давления на премьера Пашиняна выступала Армянская апостольская церковь (ААЦ). В декабре прошлого года церковные иерархи собственно Армении и диаспоры от США и Канады до Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока призвали Никола Пашиняна мирно оставить власть. По мнению ААЦ г-н Пашинян должен ответить не только за поражение в войне, но и за развал солидарности в армянском народе.

Все указывает на то, что Кремль благоволит контрмайдану в Армении. После того, как Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину, он стал пытаться представить свой звонок в качестве поддержки со стороны Москвы. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оперативно выступил с заявлением, что политические дела в Ереване – сугубо внутренние армянские дела и никакой поддержки от России у г-на Пашиняна нет.

Как сам Никол Пашинян, так и его противники активно ведут войну нервов, повышая ставки. Никто не хочет брать на себя вину за вероятную кровь, если выяснение отношений перейдет в силовой формат. С другой стороны, г-н Пашинян совершенно не готов отдавать власть без боя, что он постоянно демонстрирует в информационном пространстве. Пусть победит сильнейший, поскольку такое справедливо.

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