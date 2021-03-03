Айдос Аманжолов: Спортивные «конюшни» горят синим пламенем 03.03.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 230 0 Коррупция и произвол. Ситуация в казахстанском спорте дошла до той черты, когда дальше молчать невозможно Похожие материалы: Непрофессионализм и коррупция съедают большой спорт В Казахстане пандемии разводов не случилось Теряем кадры: страну покинуло втрое больше медиков, в 5 раз больше технарей и в 4 раза больше педагогов, чем прибыло в РК И как бы Казахстан ни хотел «похоронить» солидарную систему, выплачивать пенсии из государственной казны ему придется очень долго Газовый коллапс: власть отстранилась от взрывоопасной ситуации