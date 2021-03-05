Дети котла

Почему подчиненные подставляют Касым-Жомарта Токаева, а президент «слышащего государства» хранит молчание?

Английское слово kettling (котел) можно считать самым подходящим для описания происходящего в Казахстане. Только ленивый сейчас не обсуждает это полицейское «ноу-хау», только бессердечный не сочувствует простоявшим много часов на морозе парням и девчонкам. Но горькая ирония судьбы в том, что не одни эти несколько десятков молодых активистов – мы все оказались в котле — нереализованных возможностей, недостигнутых целей, невыполненных планов.

Вот уже три десятка лет мы мечемся в замкнутом круге прежних достижений, выдавая их за новые. ВВП растет в тенге, но падает в долларах, медицина и образование не выдерживают сравнения с нашим советским вчера, хотя вроде бы изо всех сил стремятся к неким «мировым стандартам».

Провозглашаются свободные выборы нового парламента, сформированного вроде бы с применением самых передовых политтехнологий, но реального выбора у нас почему-то в разы меньше, чем в далеком 1990, когда – в советском еще Казахстане — выбирали Верховный совет 12 созыва.

Когда-то мы кормили мясом весь Союз, а сегодня закупаем его для внутренних нужд в Аргентине, Бразилии, Уругвае. Но при этом не отказываемся от амбициозных планов вступить в клуб мировых мясоэкспортеров и одновременно вновь и вновь обещаем насытить внутренний рынок своей говядиной, бараниной, курятиной. В 2010 собирались достичь этого к 2014-ому, потом к 16-ому, теперь к 25-ому… Ну, полный кеттлинг!

Нас уверяют, что жить становится все лучше, а социологические замеры свидетельствуют об обратном: всего 5 процентов опрошенных заявляют об уверенности в своем завтрашнем дне. Хотя еще в позапрошлом году таких было втрое больше…

А ведь уже выросло целое поколение молодых ребят, не видевших ничего, кроме этого псевдоразвития – детей котла. И они начинают понимать: что-то идет не так. Нет, им не хочется, как в далеком 1917-ом, «разрушить все до основанья». Они искренне любят свою страну, но у них есть конкретные вопросы к своему государству. Их меньшинство, но разве не второй президент в обнадежившем многих позапрошлом году уверял, что власть должна учиться слушать – и слышать! – буквально каждый голос? Даже название придумал: слышащее государство. Замечательно, к слову, придумано!

Но неужели вы, господин президент, всерьез думаете, что из-за спин полицейских этот голос слышен лучше? Пригласите всех этих «проснувшихся» детей на пленарку парламента (где по-хорошему их представители должны заседать), позовите их хотя бы в Акорду на очередную ритуальную сходку своего «потешного парламента» — НСОД. Пусть расскажут, как они, «дети котла» видят будущее своей страны и чего ждут от своего государства.

Плохо от этого никому не будет. Напротив, цивилизованный мир, наконец, увидит в действии ваше слышащее государство и оценит по достоинству ваши широковещательные заявления.

Увы, вместо вашей реакции мы слышим неуклюжие «отмазки» вашего омбудсмена по правам человека Эльвиры Азимовой: «По этому поводу имеются рекомендации ОБСЕ. Это мера, связанная исключительно с безопасностью. Применение этой меры следует утвердить как норматив на основе открытого диалога с общественными активистами».

Что ж, в одном г-жа Азимова права – рекомендации ОБСЕ на сей счет, действительно, имеются. Но они прямо противоречат правоприменительной практике, избранной полицией 16 декабря, 10 января и 28 февраля. Согласно документу, на который, по всей видимости, ссылается ваш омбудсмен – «Руководящим принципам по свободе мирных собраний» ОБСЕ, кеттлинг следует практиковать лишь в исключительных случаях. «Тактика удержания протестующих на ограниченной площади (известная как “kettling”) и другие подобные приемы характеризуются тем, что они не проводят различия между теми, кто участвует, и теми, кто не участвует в собрании, или между мирными и немирными его участниками». Так говорит ОБСЕ.

В выходе на площадь десятка-другого ребят с плакатиками по определению не может быть ничего «немирного». Если этого не понимает ваш «оперуполномоченный», то сам бог велел понимать вам – в недавнем прошлом дипломату, не раз видевшему симметричные ответы полиции на подобные протесты в цивилизованных странах. Ваши подчиненные подставляют вас, господин президент!

Вы накануне парламентских выборов уверяете, что «никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений… предприниматься не будет… наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством», а в день выборов в Алматы очередная горстка протестующих попадает в полицейский котел и проводит в «теплой», периодически сменяющейся компании стражей порядка целый божий день. При том, что по закону гражданин может быть задержан не более, чем на три часа. . И от вас на это явное нарушение не просто Пакта о правах человека и закона государства Казахстан, но и прямых указаний главы этого государства, не последовало никакой публичной реакции. В любом нормальном государстве подобное стало бы поводом к немедленному увольнению, как минимум, полицейских начальников, чьи подчиненные «играли в кеттлинг». У «слышащего государства» явные кохлеарные проблемы, вы не находите?

Если сегодня, сейчас не предпринять решительных мер к излечению этой тугоухости, то завтра «дети котла» устанут кричать на площадях и начнут действовать – там же. Только будут их уже не десятки и сотни, а сотни тысяч. Посмотрите, вслед за рабочими нефтесервисных фирм бастуют водители автобусов, связисты… Завтра их будет весьма проблематично упрятать подальше от посторонних глаз в «форменный» котел. Тем более, что вопросов к государству с каждым днем становится все больше. А внятных ответов не слышно…

Kettling – плохое оружие против собственных граждан, оно годится только на войне для окружения и нейтрализации войск противника большой численности. А со своим народом нужно не воевать, с ним нужно работать, договариваться.

Котел закипает, господин президент, откройте крышку, убавьте огонь! Только воды не добавляйте, ее за тридцать лет вылито уже предостаточно…

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