Познавшему Лилит

Попытка признания

1

Василий Макарович Шукшин обронил где-то: «Творец, создавая женщину, явно перемудрил!».

Лучше не скажешь.

И никакая сила не заставит меня присоединиться к фальшивому хору мартовских котов, льстиво и неубедительно славящих правнучек Евы. Как говорится, отдаю должное их статям, но остаюсь при убеждении, что дистанцию одного линейного держать необходимо.

К торжественному маршу!

Кстати, о Еве, имя которой Хавва, то есть жизнь. Обстоятельства её появления, в отличие от простого, как глина, Адама, несколько туманны. Принято считать, что она изготовлена из его ребра.

Господи, кому пришло в голову приравнять творения Твои к этой расчленёнке с клонированием? Да и филологи давно уж разоблачили этот косяк ветхозаветных толмачей: в древнееврейском языке слова «ребро» и «тень» омонимичны — звучат одинаково, а означают разное. Ева создана в тени Адама, то есть под вторым номером, во вторую очередь, но из той же глины.

Дальше – больше.

Ева, как ни удивительно, вторая жена Адама.

Вы будете смеяться, но первая его бросила!

Не трудитесь искать её имя в каноническом Ветхом Завете. Впрочем, след её там просматривается. В первой главе Книги Бытия, в стихе 27, сказано: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». А во второй главе снова находим Адама холостяком. И Господь, сочувствуя, усыпляет его, и производит ту самую фейковую манипуляцию с ребром. И Адам, очнувшись от наркоза, не без удовлетворения заключает: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа своего».

«Позвольте, а куда делась первая подруга?» — спросит наблюдательный читатель и будет прав в недоумении своем.

Первой была Лилит. В Талмуде она упоминается.

Но самый выразительный (не без доли пикантности) рассказ о ней находим в апокрифах кабаллического толка, а именно — в знаменитом сочинении «Алфавит Бен-Сира».

«Когда Бог сотворил Адама, который был один, Он сказал: «Нехорошо человеку быть одному». И он создал женщину для Адама, из земли, как он создал самого Адама, и назвал ее Лилит. Адам и Лилит сразу стали браниться. Она сказала: «Я не лягу под тебя», – а он сказал: «Я не лягу снизу, но только сверху. Ведь ты соответственна мне и тебе подобает быть снизу, ибо я превыше тебя». Лилит ответила: «Мы равны с тобой, ведь мы оба созданы из земли…».

И сбежала.

И стала прародительницей всех ведьм, колдуний, авантюристок, блудниц и соблазнительниц. Более того: по одной из версий, она обернулась тем самым Змием и науськала доверчивую Еву отведать запретного яблочка; простодушный и, как все мужчины, падкий на закусить Адам тут же пристроился – так случился первородный грех.

Вот как бывает.

2

С тех пор женщины ведут род свой от двух праматерей – добродетельные от Евы, а порочные от Лилит. Примем на веру, что мифы эти отнюдь не случайны, но исполнены горестного опыта. И в Священном Писании есть сетования по поводу непостижимой двойственности женской натуры.

Екклесиаст, 7:26: «И нашёл я, что горче смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце её – силки, руки её – оковы; добрый пред Богом спасётся от неё, а грешник уловлен будет ею».

Сильно сказано. Но вот у него же (Екклесиаст, 9:9): «Наслаждайся жизнью со своей женой, которую ты любишь, во все дни твоей суетной жизни…».

Христос в Евангелии от Матфея: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем…».

К месту вспомнить и блудливую Иродиаду, виновницу усекновения главы Иоанна Предтечи (ах, какой гамлетовский сюжет здесь просматривается).

Есть в Книге Бытия ещё один персонаж, Иаков, мечущийся между двумя женщинами, к тому же – сёстрами. Лия, некрасивая, подслеповатая, имя её означает «тоска», «усталость», она старшая, и это даёт ей право играть роль Лилит. Сердце же Иакова в плену младшей, имя ей – Рахиль, в переводе – овечка, то есть благодетельная, благочестивая, читай — Ева. Однако на брачное ложе обманом первой взбирается Лия. И вся история семейной жизни Иакова есть описание тягостного поединка сестёр на поле деторождения, осложнённая вмешательством двух (!) служанок, которые поочерёдно разрешаются от бремени на коленях своего господина — в таком случае дети считались законными. Этот библейский сюжет даёт сто очков форы любому турецкому телесериалу!

А вот Иосиф, любимый сын Иакова, проданный завистливыми братьями в Египетское рабство. Он попадает в дом Потифара, начальника службы охраны. Блудливая жена командира хамски домогалась юноши, но, получив решительный отказ, упекла его в смертельный зиндан, откуда он чудом выбрался – разве она не из рода Лилит?

3

Пора выйти за пределы сакрального поля и вступить на почву изящной словесности, где эти роковые дамы встречаются повсеместно и повсесердно.

Манон Леско! Любвеобильная авантюристка, морочившая голову кавалеру де Грие и не только ему – восхитительная химера, родившаяся в голове аббата Прево.

Катерина Измайлова! Она же леди Макбет Мценского уезда, вулканическая любовница и роковая убивица, созданная воображением Николая Лескова.

Ольга Зотова с прозвищем «Гадюка»! Страстная, неутомимая и неутолимая мстительница, дева-воительница, расстрелявшая соперницу — неистовая праправнучка Лилит, сотканная драгоценным даром красного графа Толстого.

И разве милой Татьяне, пушкинской отроковице, пишущей Онегину сумасбродное послание, не шептала на ушко бесстыдные слова безумная Лилит? Впрочем, когда года минули, а страсти улеглись, Татьяна Дмитриевна обрела желанный покой в постном евангелическом смирении, ставши верной супругой престарелого генерала и добродетельной матерью чадам его.

Анна Аркадьевна Облонская, в замужестве Каренина, начинала свой путь в белых одеждах семейного благочестия, но, повстречав графа Вронского, возжглась адовым огнём таившейся в ней Лилит, да и сгорела на ледяных полозьях дороги, ведущей в никуда.

И, разумеется (как тут без неё), – «Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та…».

Любимое дитя грешного Сирина.

Созвучие полное: Лилит — Лолита. Наследница по прямой.

Занавес.

4

Они бывают в живой жизни.

Оставим в покое двухтысячелетний прах императорской жены Мессалины, злокачественной нимфоманки, шлявшейся по лупанарам и обслуживавшей за ночь по 50 клиентов, её принадлежность к лилитскому изводу ужасающе очевидна и сладостно вульгарна.

Но вглядимся в облик прекрасной вампирши Аполлинарии Сусловой, сосавшей кровь великих писателей – Федора Достоевского и Василия Розанова.

Но вспомним восхитительную Лилю Юрьевну Брик, выпившую до дна нежную душу Маяковского.

И не забудем феерическую Муру Игнатьевну Закревскую-Бенкендорф-Будберг, тайную подругу шпиона Роберта Локкарта, невенчанную жену Максима Горького, любовницу Герберта Уэллса, железную женщину, агента нескольких спецслужб, писательницу и прочая, прочая.

Ну, кто ещё…

Может статься, кровь мятежной подруги Адама бежала по венам Ларисы Рейснер, сочетавшей в себе колдовскую красоту и ослепительный талант.

И не зачислить ли к воинству Лилит Розалию Землячку, фурию революции, которую побаивался даже Сталин?

И Инессу Арманд, проповедницу свободной любви, тайную страсть Ульянова-Ленина.

И Мату Хари, шпионку, танцовщицу и картёжницу.

И Айседору Дункан?

Не исключено, что к роду femme fatale принадлежала Зинаида Гиппиус.

И Любовь Дмитриевна Менделеева тоже.

И…

Впрочем, список этот обширен, и каждый волен продолжить его, исходя из собственных познаний, личного опыта и прегрешений, тайных, явных, либо вожделенных.

5

Горе тому, кто встретил исчадий сих лицом к лицу! И несчастье тех, кто даже издали не узрел.

Запах женщины – это запах Лилит. Он есть в каждой – иной дарован полной мерой, в другой плещется невидимой каплей, но во всех.

Учуяв его, мужчины настораживаются и мелко трепещут, как овчарные псы, заслышавшие утробный вой дикой волчицы.

Беги, кролик, беги, если в лесу твоем завелась эта диаволица в обличье тигрицы, либо гибкой лисы, либо иной рыжей бестии – беги, кролик, она не пощадит!

А коли уловлен ею будешь, то воспой глаза её голубиные, волосы её, подобные стаду коз, сходящих с горы Галаадской, сосцы её, сходные с двойней молодой серны. Изведай в свой последний час сотового мёда, который каплет из уст её, вкуси млека и мёда, что под языком возлюбленной!

И паси без устали меж лилиями.

Ибо поутру обезглавят тебя, познавшего Лилит.

Но, как говаривал один из шукшинских чудиков: был праздник? Был.

Ну и всё.

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