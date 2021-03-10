Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды сохранится в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды — ожидаются осадки, на севере местами сильные в виде дождя и снега. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. На юге республики местами ожидается гроза», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель. Днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем 0+2, ночью -11-13.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью около +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью +6+8.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь со снегом, ночью без осадков, туман, гололед, ветер 15-20, в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -2-7.

В Актюбинской области снег с дождем, низовая метель, гололед, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -5-10.

В Атырауской области снег с дождем, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -1-6.

В Жамбылской области дождь с грозой, гололед, туман, ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области снег и дождь, низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -8-13.

В Туркестанской области дождь с грозой, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +9+14, ночью +5+10.

В Кызылординской области днем без осадков, ночью дождь со снегом, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области снег с дождем, туман, низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -7-12.

В Костанайской области снег с дождем, туман, низовая метель, ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -7-12.

В Карагандинской области снег с дождем, низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3 (на юге +7), ночью -7-12 (на юге -2).

В Алматинской области во второй половине дождь и снег, туман, в районе Жаланашколя ветер 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью +1+6.

В Мангистауской области днем дождь и снег, ночью без осадков, гололед. Днем +4+9, ночью -3+2.

В Павлодарской области днем снег с дождем, ночью без осадков, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем 0+5 (-5), ночью -13-18.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности, ослабления ледовых явлений», — предупредили синоптики.