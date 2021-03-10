Кто в этой стране бросает якорь?

Национальный банк написал стратегию, которую хотел заполучить президент, но в которой не было особой необходимости

Многоступенчатое поручение президент Касым-Жомарта Токаева наконец выполнено.

Осенью 2019 года Национальный банк получил разнос от главы государства, который потребовал в том числе пересмотреть подходы в управлении средствами Нацфонда, разработать стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года, улучшить коммуникации и проводимую информационно-разъяснительную политику. Об этом интернет-газета ZONAKZ писала подробно.

Затем, уже в своем сентябрьском послании-2020 президент вновь озвучил задачу по-новому подойти к денежно-кредитной политике.

И вот Стратегия ДКП до 2030 года написана, согласована и опубликована.

Многие вопросы, которыми мы задавались в статье почти полуторагодичной давности, к чести главного банка страны, к данному моменту решены: выделены функции надзора в отдельное агентство, появилась некая прозрачность в части валютных интервенций (худо-бедно, а отчеты мы получаем). Но вот от несвойственных функций (у Нацбанка много ненужных по сути «дочек») он до сих пор не избавился, что напоминает заботу престарелых родителей о своих уже давно выросших детях, которым так хорошо под родительским кровом, что они свою личную жизнь не устраивают.

И несмотря на то, что стратегия все-таки появилась на свет, нас терзают смутные сомнения, так ли важен этот документ столь длительной футуристической перспективы? Нам кажется, что жанр ежегодных направлений ДКП здесь более уместен – да и он не всегда сбывался, учитывая, сколь разнообразными и частыми стали экономические форс-мажоры…

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Сам документ – это кладезь бесценной финансовой информации, которая, к тому же,

систематизирована.

«Наша основная цель – обеспечение стабильности цен. После перехода на режим инфляционного таргетирования ежегодно принимались основные направления денежно-кредитной политики, которые определяли приоритеты проводимой политики на предстоящий год. Теперь же в Стратегии сформировано видение на длительный горизонт, проанализирован опыт перехода на инфляционное таргетирование как в Казахстане, так и других странах, а также рассмотрены текущие барьеры, которые ограничивают эффективность трансмиссионного механизма», — заявил в своем интервью СМИ заместитель председатель Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов.

И это очень серьезные «лежачие полицейские», которые не снесешь бульдозером: это и несбалансированная структура экономики, и высокая степень долларизации, и слабое развитие финансовой системы, и добавившийся сюда в 2020 году опережающий рост бюджетных расходов…

Еще, к примеру, мы узнаем, что только за одну пятилетку (2015-2019 годы) в рамках различных программ развития и поддержки экономики государством было выделено 6 трлн. тенге, из которых 5,4 трлн. тенге или 93% были направлены на финансовую поддержку через инструменты субсидирования, гарантирования и другие механизмы. Через субсидирование было профинансировано договоров на сумму 4,3 трлн. тенге. Доля льготных кредитов в долгосрочных займах бизнеса и малых предприятий достигла 30% от совокупных выданных кредитов. Это же уму непостижимый размах поддержки проектов без гарантированной отдачи. Да что там гарантированной – даже без единой претензии на то, что эти инвестиции принесут сколь-нибудь существенный эффект.

«Снижение стоимости денег в экономике за счет субсидий отдельным категориям бизнеса или населения по низкой ставке приводит к неравномерному распределению ликвидности в экономике, создает неравные условия в доступе к ней. Складывается арбитраж в ставках вознаграждения между государственными и собственными источниками финансирования, что приводит к искажению стоимости денег, — говорится в документе и Нацбанк признает, что таким образом снижается эффективность воздействия мер денежно-кредитной политики на реальный сектор, действенность процентного и кредитного каналов.

«Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам банков снижает эффективность распределения ликвидности и препятствует как банкам, так и бизнесу развивать собственные программы кредитования, а также создает неравные условия для конкуренции на рынке», — в Нацбанке трезвые люди – они отдают себе отчет в том, что субсидии варварски нарушают все законы рынка.

В этом грехе центробанк признался сам: «Положение усугубляется тем, что в программах непосредственно участвует Национальный банк. В 2020 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Национальный банк стал сам напрямую финансировать экономику по альтернативной ставке. Это порождает конфликт интересов и несет существенные риски для денежно-кредитной политики, в том числе с точки зрения последовательности проводимой политики».

Именно поэтому Нацбанк РК объявил о своем выходе из программ кредитования экономики, в противном случае, по его мнению, это создает риски роста неконтролируемой инфляции, дестабилизации валютного рынка и, как следствие, приводит к снижению долгосрочного экономического роста. Он, учитывая международный опыт, желает сосредоточить свои усилия на обеспечении низких темпов инфляции.

Правда, закроет за собой дверь Нацбанк нескоро. Лишь с 2023 года, по мере достижения целей по диверсификации экспорта и снижению импортозависимости, он начнет постепенное прекращение участия в государственных программах поддержки экономики. И данный процесс будет завершен лишь к 2025 году.

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Одна из главных задач Нацбанка РК, по его определению, — заякорить «инфляционные ожидания». Важность этой инициативы заключается в том, что инфляционные ожидания почти всегда равны будущей динамике цен.

Нацбанк решил воздействовать на этот процесс с двух фронтов. «Во-первых, это последовательные и своевременные решения по денежно-кредитной политике, которые будут способствовать снижению фактической инфляции. Во-вторых, активная и прозрачная коммуникационная политика, направленная на рост доверия населения и предприятий к действиям Национального банка. Эти действия будут способствовать постепенному снижению инфляционных ожиданий вместе с динамикой фактической инфляции», — говорится в Стратегии.

И среднесрочная цель, знайте, это всего 3-4%, и не подумайте нарушать этот ориентир!

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Что касается еще одного чувствительного для населения (уже не говоря для юридических лиц) вопроса – валютного курса, то здесь последует усиление/укрепление режима плавания. Продажи или покупки иностранной валюты, в том числе от имени Нацфонда, на внутреннем рынке, будут регулярные и равномерные, валютные резервы будут поддерживаться на достаточном уровне, валютные операции будут проводиться на основе рыночных принципов, волатильность рынка будет сглаживаться, все действия Нацбанка будут освещаться в информационном поле.

Так что – ничего нового. Почти так было и раньше – за исключением кредитов для экономики.

P.S. Финансовый рынок — сплошь «лежачий полицейский». И здесь не нужно хватать звезд с неба и писать заоблачные стратегии. Консерватизм – это самое главное. Когда это поймет власть?

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