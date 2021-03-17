Зарплата, зарплата, зарплата! 17.03.2021 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 286 0 Профсоюзный лидер Мурат Машкенов о необходимости срочной ратификации 131 конвенции МОТ Похожие материалы: Мертвые зоны «Слышащего государства» 5% населения с уверенностью смотрят в завтрашний день «Интервью с Шойгу. Секрет про американцев, Казахстан и «армия Турана». «В Казахстане выросло поколение несогласия». «У нашего госаппарата сразу три «слабых места» – планирование, реализация и контроль». «Светофор» Жандарбека Бекшина» Кто оплачивает антиказахстанские санкции? Земля иностранцам: в розницу и оптом