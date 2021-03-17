В жизнерадостных прогнозах кабмина усомнился депутат мажилиса

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В жизнерадостных прогнозах правительства Казахстана усомнился депутат мажилиса Жамбыл Ахметбеков.

«Создание нефтехимических комплексов и газопереработки высоких переделов в нашей стране идет не слишком удовлетворительно. Поэтому такие прогнозы, как рост поступлений от экспорта нефтегазохимической продукции в 2025 году до $1 млрд, а в 2030 году – до $3 млрд представляются чересчур оптимистическими», — сказал Ахметбеков в депутатском запросе на заседании мажилиса в среду.

По словам депутата, причина сомнений – в реальности. Созданная в 2007 году СЭЗ НИНТ («Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»), несмотря на предоставляемые 13 лет налоговые и таможенные льготы и инвестиции государства и инвесторов, не дает экспортных доходов от выпускаемой продукции.

Кроме того, первый крупный завод по выпуску полипропилена планируется запустить только в конце 2021 года, а завод по выпуску полиэтилена – только в 2026 году, при том, что уже сегодня спрос на полиэтилен в мире, по данным депутата, превышает предложение, а на полипропилен – нет.

«Есть сомнения в реальности намечаемых сроков выпуска полиэтилена в 2026 году, так как не то, что проекта, а даже задания на проектирование до сих пор нет», — добавил Ахметбеков.

Еще большие сомнения вызывает у него своевременная реализация проекта по производству циклогексана, который должен быть завершен в 2022 году, так как на сегодня, через четыре года реализации проекта, нет, по его данным, даже ТЭО.