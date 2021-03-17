Токаев о развитии Алматы: Ситуация носит волатильный и нестабильный характер

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Ситуация с развитием Алматы носит волатильный и нестабильный характер, считает президент Касым-Жомарт Токаев.

«В качестве первой задачи Касым-Жомарт Токаев определил развитие экономики. Президент отметил положительную динамику социально-экономических показателей Алматы по итогам 2020 года. При этом он полагает, что ситуация носит волатильный и нестабильный характер, поэтому нельзя расслабляться», — сообщили в Акорде в среду по итогам совещания по вопросам дальнейшего развития Алматы.

Открывая мероприятие, президент отметил, что успехи Казахстана за 30 лет Независимости тесно связаны с городом Алматы.

«Наша Независимость была объявлена в Алматы. Поэтому историческая роль этого города исключительна. Сейчас Алматы – это главная движущая сила нашей экономики. Здесь также хорошо развита сфера бизнеса», — сказал Токаев.

Он напомнил, что основной и общей для всех задачей является повышение качества жизни населения, поэтому в приоритетном порядке должны решаться вопросы занятости и повышения доходов граждан.

«В соответствии со стратегией долгосрочного развития Алматы должен стать городом, где обеспечены благоприятные для жизни условия и равные для всех возможности», — сказал президент.

Для достижения этой цели глава государства поставил ряд задач.

Он заявил о необходимости наладить четкий и действенный механизм «обратной связи» с бизнесом. В пример он привел конструктивную работу делового совета при акиме города. Вместе с тем, как считает президент, городу для дальнейшего развития необходимы новые ниши и точки роста, одной из которых он назвал креативную экономику.

«Практика развитых стран показывает, что в этом вопросе ключевую роль играют эффективные коммуникации между инноваторами, молодежью и бизнесом. Здесь не нужно «изобретать велосипед». Такие технологии, как краудфандинг, образовательные хабы, специальные инвестиционные раунды с бизнес-ангелами, хорошо себя показали за рубежом. В целом я вижу, что у акимата есть понимание и видение по развитию креативной экономики. Необходимо масштабировать опыт Алматы на другие регионы. Наша земля богата талантами, молодые исполнители, творческие личности получают не просто региональное, а мировое признание», — считает Токаев.

Президент поручил правительству выработать полноценное и современное нормативно-правовое регулирование по данному направлению.

«Другой актуальной задачей президент считает ограждение бизнеса от попыток незаконного вмешательства. Речь идет о фактах рейдерства и вымогательства под видом контрольно-надзорной или правоохранительной деятельности. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению подготовлен пакет законодательных мер, направленных на противодействие этим негативным проявлениям. Соответствующая работа будет завершена до конца текущей сессии парламента», — уточнили в Акорде.

Конечной целью названо «построение безупречной с точки зрения законности модели отношений бизнеса и государственных органов».

«Существует успешный пример Сингапура, его можно заимствовать. Ничего невозможного нет, все дело в решимости достичь поставленной цели», — полагает президент.

Наряду с этим он акцентировал внимание на защите иностранных инвестиций. Как считает Касым-Жомарт Токаев, от того, насколько комфортно инвесторы смогут вести дела в нашей стране, зависит успешное развитие экономики и благосостояние граждан.

«Чуткое отношение к инвесторам должно стать императивом для государственных органов. Поэтому я предостерегаю правоохранительные и другие уполномоченные структуры от необоснованного вмешательства в деятельность инвесторов», — сказал Токаев.

В выступлении также было указано на необходимость усиления позиций города в инновационной сфере. По мнению президента, Алматы имеет все основания быть лидером данной отрасли. Этому могут способствовать потенциал парка инновационных технологий, присутствие ведущих вузов страны и значительная концентрация венчурного капитала.

Важным направлением развития Алматы и его окрестностей названа сфера туризма. По словам Токаева, за последние 10 лет количество иностранных туристов в Алматы увеличилось в три раза, в 2019 году этот показатель достиг 435 тыс. Наблюдается рост внутреннего туризма. Президент также отметил присутствие Алматы в авторитетном рейтинге Mercer, отражающем стоимость жизни для экспатриантов в крупнейших городах мира.

«Вместе с тем Глава государства указал на ряд проблем, в том числе в сфере оказания услуг. Он поручил акиматам города Алматы и Алматинской области разработать совместную программу развития туризма в рамках агломерации», — добавили в пресс-службе.

Другой приоритетной задачей он обозначил обеспечение занятости населения, что особенно актуально в условиях пандемии.

«В текущий сложный период наша главная задача заключается в том, чтобы не допустить резкого роста безработицы, массового сокращения рабочих мест и снижения доходов населения. В то же время для поддержания деловой активности весьма важно стимулировать бизнес», — считает глава государства.

Большое внимание в выступлении было уделено социальной сфере. В частности, Токаев отметил важность оказания поддержки людям с ограниченными возможностями и создания для них максимально благоприятной среды. Он подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетов в социальной сфере.

Глава государства указал на низкую эффективность работы властей города и ответственных структур в данном направлении. Акимату поручено разработать план мероприятий по обеспечению нуждающихся реабилитационным оборудованием, а также привести социальные и другие места в соответствие со стандартами.

Президент дал акимату поручение разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах, напомнив о необходимости широкого использования возможностей государстенно-частного партнерства в реализации таких проектов.

«В прошлом году было возведено всего две новые школы. Рядом с пятью школами построены пристройки. Количество мест увеличилось всего на 4 тыс. Кроме того, открыто всего четыре детских сада на 670 мест. Для города с 2 млн жителей этого недостаточно», — сказал Токаев.