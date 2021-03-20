Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом, сообщает Акорда.

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Наурыз мейрамы! Он олицетворяет собой пробуждение природы, является началом исконного Нового года, символом обновления и стремления к новой жизни. Многовековая традиция празднования Наурыза – показатель глубины миропонимания и исторического самосознания нашего народа», — говорится в поздравлении, опубликованном в субботу.

Президент отметил, что в прошлом веке не было возможности торжественно отмечать Наурыз мейрамы, но с обретением Независимости эта неотъемлемая часть нашего культурного кода была возрождена. Для укрепления древних традиций Наурыза Елбасы придал ему статус государственного праздника.

«В опубликованной в начале этого года статье «Независимость превыше всего» я отметил важность совершенствования концептуальных подходов к празднованию Наурыза. Нужно, чтобы каждый нюанс Наурыз мейрамы имел для людей нравственное значение, способствовал совершению благих дел, приносил пользу стране. С этой целью во всех регионах нашей страны проводится множество мероприятий, призванных содействовать укоренению непреходящих ценностей Наурыз мейрамы среди подрастающего поколения. Эта практика будет продолжаться», — пишет президент.

Он уверен, что проведение Наурыз мейрамы не должно ограничиваться несколькими часами торжеств на главных площадях и улицах городов и сел.

«Это, прежде всего, семейный праздник, который отмечают в домашней атмосфере среди родственников и друзей. В эти дни мы собираемся в близком кругу, чтобы послушать мудрые наставления старших, поделиться планами на будущее и пожелать всем благоденствия. Наурыз – это праздник единства и согласия. У великого Абая есть такие строки: «На весеннем кочевье аулы сошлись, в общей радости родственники обнялись. А знакомые просто, шутя и смеясь, обо всем толковать собрались», — считает глава государства.

Также Токаев сказал, что в сложный период геополитических катаклизмов, роста международной напряженности, распространения коронавирусной пандемии и обострения кризиса мировой экономики народ Казахстана должен вновь проявить присущую нам стойкость и сплоченность перед лицом серьезных вызовов и угроз.

«Издревле в дни Наурыза наши предки бескорыстно помогали и поддерживали друг друга в трудной ситуации. Отрадно, что казахстанцы и по сей день следуют этой славной традиции. В условиях пандемии десятки тысяч врачей, медсестер, сотрудников полиции, военнослужащих, волонтеров продолжают самоотверженно трудиться во имя здоровья своих сограждан. Наши специалисты-микробиологи сумели в кратчайшие сроки создать вакцину против коронавируса. Вдохновляющих примеров истинного благородства, гражданской солидарности и впечатляющих достижений наших соотечественников очень много. Вы о них хорошо знаете. Благодаря единству, согласию и стабильности мы состоялись как успешная, прогрессивная страна.

Наурыз – это праздник добра и милосердия. Наши принципы справедливого общества и социального государства полностью согласуются с этими ценностями. Кроме того, Наурыз – это праздник, приобщающий людей к труду и способствующий общему процветанию. Работая не покладая рук, как это делали наши предки, мы вместе созидаем сильный, конкурентоспособный Казахстан. Еще одна грань Наурыза – бережливость и экологичность. Наш народ всегда почитал природу и жил с ней в гармонии. Расчистка родников, посадка деревьев, облагораживание окружающей среды – это наши исконные традиции, берущие начало в глубине веков. Основная цель реализуемого проекта «Таза табиғат» – продолжение этих благородных дел.

Обновленное празднование Наурыза необходимо также для сохранения преемственности поколений. Как гласит казахская пословица: «Познакомившись с традициями народа, узнаешь о нем все». Новое качество нации формируется через новые навыки и умения.

В этом году мы отмечаем историческую дату – 30-летие Независимости. За эти годы наша страна достигла значительных успехов, однако почивать на лаврах нельзя. Мы продолжим масштабные реформы, направленные на системную трансформацию страны. Уверен, всесторонняя модернизация откроет путь к прогрессу нации и превращению нашего государства в Мәңгілік Ел. Наша главная цель состоит именно в этом! Желаю, чтобы наступивший Новый год принес всем благополучие! Пусть в каждом доме будет только счастье и радость!» — резюмировал президент.