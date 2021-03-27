Алматы. 27 марта. КазТАГ – Еще один крупный транснациональный маршрут в обход Казахстана создадут в Центральной Азии, передает корреспондент агентства.

«Узбекская сторона выразила готовность принять участие в проектировании и строительстве отдельных участков железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», а также рассмотреть вопрос софинансирования по мере готовности технико-экономического обоснования проекта», — сообщили в кыргызском правительстве по итогам расширенного IX заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном, которое состоялось в Ташкенте.

Стороны договорились создать благоприятные условия для перевозок железнодорожным транспортом путем предоставления тарифных преференций на взаимной основе по предложениям железнодорожных администраций сторон.

«Практическая реализация проектов «Дорожной карты» позволит значительно расширить инвестиционное сотрудничество и увеличить объемы двустороннего товарооборота. Активизация транспортно-транзитного сотрудничества между нашими странами с акцентом на взаимовыгодное использование транзитного потенциала двух государств является важным условием для расширения торговли. Кыргызская сторона заинтересована в совместном изучении новых рынков для экспорта продукции на рынки Афганистана и Пакистана транзитом через Республику Узбекистан», — сказал премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов.

Он отметил важность продолжения переговоров по проекту строительства железнодорожной магистрали.

«Несомненно, проект откроет дополнительные возможности по расширению как двустороннего, так и многостороннего торгово-экономического сотрудничества и внесет значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии», — сказал кыргызский премьер.

Отметим, что это не первый транснациональный маршрут с участием стран Центральной Азии в обход Казахстана за последний год. Так, 26 мая КазТАГ сообщал, что Турция и Кыргызстан открыли новый грузовой маршрут в обход Казахстана.