Новую группу казахстанских военных направили в состав миссии ООН в Западную Сахару

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Новую группу казахстанских военных направили в состав миссии Организации объединенных наций (ООН) в Западную Сахару, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«Состоялась ротация казахстанских офицеров, находящихся в миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. В новом составе три казахстанских офицера – подполковники Валихан Байкенов и Сабина Мурзалинова, а также капитан Даурен Садвакасов. Они сменили своих предшественников подполковников Армана Омарова и Ернара Аманиязова, а также капитана Римму Шакееву, которые находились в миссии год», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Как уточнили в минобороны, готовясь к участию в миссии, офицеры не один месяц изучали ее особенности и задачи, а также обстановку в стране в целом.

«Теперь им предстоит служить вместе с представителями свыше 30 государств», — сказано в сообщении.

Сейчас в Западной Сахаре в качестве военных наблюдателей от вооруженных сил Казахстана находятся пять казахстанских офицеров.

«В миротворческих операциях они участвуют без оружия и соблюдают принцип нейтральности, не поддерживая ни одну из конфликтующих сторон», — добавили в минобороны.