Кто и зачем накручивает covid-статистику? 31.03.2021 14:30 Евгения САЗОНОВА Общество 161 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 43 Похожие материалы: Бразильский штамм COVID-19 выявлен в Казахстане – Цой Российскую вакцину от COVID-19 для животных планируют представить в апреле Вакцинироваться от COVID-19 придется каждый год — экс-глава управления санэпиднадзора США Вакцинировать в апреле более 1 млн казахстанцев от COVID-19 пообещал минздрав 1745 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 29-30 марта