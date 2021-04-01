Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Адвокаты Казахстана рассказали, каким должен быть председатель их Республиканской коллегии.

КазТАГ задал известным юристам вопросы о том, почему необходимо выбрать нового председателя Республиканской коллегии адвокатов (РКА), какими качествами он должен обладать и что новый председатель должен будет сделать в первую очередь.

«Мы избираем нового председателя, потому что прежний председатель ушла в отставку, а по закону у РКА должен быть председатель. Новый председатель должен, в первую очередь, думать об адвокатуре, о правах человека, о тех людях, которые стоят за адвокатами. Это очень важно. До того, как прийти на эту должность, он должен был уже что-то сделать для адвокатского сообщества, а не просто выдвинуть свою кандидатуру, что он захотел быть председателем», — сказала адвокат Айман Умарова агентству КазТАГ.

При этом она отметила, что новый председатель должен отстаивать независимость адвокатуры.

«Он должен думать о независимости адвокатуры от государственных органов и не идти у них на поводу. В первую очередь он должен думать об интересах всего адвокатского сообщества. Он должен их ставить выше, чем интересы госорганов. За интересами адвокатского сообщества стоят интересы народа. Это важно. Он должен добиться изменений в закон об адвокатской деятельности и юридической помощи. Эти изменения должны поднять статус адвоката, защитить их права и свободы и гарантировать их независимость от госорганов. Госорганы не должны иметь права лишать адвокатов лицензии, они используют это свое право как способ давления на адвокатов. Такие вопросы должно решать только само адвокатское сообщество», — отметила Умарова.

В свою очередь адвокат Рена Керимова подчеркнула, что зависимая адвокатура представляет опасность для общества.

«Нового председателя нужно избрать, потому что предыдущая председатель Баймуханова (Кадыржан – КазТАГ), по моему мнению, не оправдала оказанное доверие и 12 марта сложила полномочия председателя. Новый председатель в первую очередь должен быть адвокатом с успешной практикой, человеком уважаемым, принципиальным и преданным интересам адвокатуры. Он должен добиваться независимости от вмешательства со стороны государства во внутренние дела адвокатуры. Зависимая и управляемая адвокатура бесполезна и даже опасна для общества!» — сказала Керимова.

По мению адвоката Галыма Нурпеисова, необходимо усиливать адвокатуру в регионах и обеспечить безопасность адвокатов.

«Я первый подал заявку на должность председателя РКА. Айман Умарова тоже подала. Сейчас есть пять кандидатов. Я считаю, что нам нельзя централизовать адвокатуру по принципу административного управления. Адвокаты – это творческие люди, здесь командо-административное управление никак не пойдет. Нам надо усиливать регионы. Сильные регионы – сильная адвокатура. Нам нужно пересмотреть много вопросов, и самый больной из них – это безопасность адвокатов. В последнее время правоохранительные органы перестали рассматривать адвокатов как участников процесса. Адвокат должен быть гарантирован от досмотра или какого-то иного давления. У нас есть закон, в котором прописаны права адвокатов, но процессуальные кодексы их урезают. Все зависит от того, кого мы защищаем – подозреваемого или потерпевшего. В этой части у адвокатов разные права и это неправильно. Адвоката нельзя ассоциировать с его клиентом. Мы видим в соцсетях много случаев, когда адвокатов преследуют, мешают им работать. О многих случаях мы не знаем, потому что адвокаты об этом не говорят», — отметил Нурпеисов.

Как считает адвокат Алимжан Оралбай, новый председатель коллегии должен упразднить юридические консультации.

«Прежний председатель пошел вопреки интересам адвокатуры, вот почему его надо сменить. Новый председатель должен быть честным – это самое главное качество. В первую очередь, мне кажется, он должен реорганизовать юридические консультации, убрать их. Я все-таки стою за практику других стран. Там есть обязательная юридическая помощь и те адвокаты, которые хотят эту юридическую помощь оказывать, они могут вступить в коллегию адвокатов, там есть список, кто оказывает эту помощь. Все остальные адвокаты, которые не входят в этот список, они занимаются частной практикой и все. Мы все можем снимать помещение, и каждый из нас может работать сам», — сказал он.

По мению адвоката Салимжана Мусина новый председатель РКА должен добиться отмены изменений в закон об адвокатской деятельности.

«То, что нужно выбирать нового председателя – это однозначно, потому что прежний председатель подал в отставку. Новый председатель должен обладать качествами, которые имеются у Айман Умаровой: решительность, знания, умение общаться со всеми представителями общества – и с простыми людьми, и с госорганами. В первую очередь он должен выстроить работу Республиканской коллегии и бороться с проектом закона об адвокатской деятельности. Этот проект закона ограничивает нашу независимость. Но поскольку он сейчас находится на согласительной комиссии в парламенте, у нас остается только право вето – обращаться к президенту, чтобы он не подписывал этот законопроект», — сказал Мусин.

При этом он подчеркнул, что изменения в закон лоббируют интересы частной компании, чего быть не должно.

«Там идет откровенное лоббирование интересов частной компании АО «НИТ» (Национальные информационные технологии – КазТАГ). То есть, предлагают ввести новый налог для адвокатов фактически – это 1 МРП в пользу Республиканской коллегии помимо взносов и еще Т3,6 тыс. за услуги, которые еще не отработаны полностью. Согласно Конституции, законы принимаются по тем вопросам, которые затрагивают важнейшие общественные отношения. Получается, членские взносы в РКА и оплата частной компании – это важнейшие общественные отношения? Группа адвокатов уже обратилась с просьбой проанализировать этот законопроект с точки зрения коррупционной составляющей», — отметил юрист.

Напомним, в начале февраля казахстанский адвокат Салимжан Мусин представил выписку из протокола заседания правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», в которой сказано, что холдинг Т4,39 млрд из чистой прибыли АО «НИТ» в размере Т5,28 хочет выплатить в виде дивидендов – документ опубликован на фоне намерений собирать с адвокатов и юрисконсультов ежемесячно деньги за пользование информационной системой (ИС) НИТ. 5 февраля казахстанские адвокаты выступили против увеличения финансовой нагрузки.

Известный юрист и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айман Умарова заявила в итоге о намерении адвокатов выйти на митинг.

Она напомнила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил на пятом заседании НСОД свою позицию относительно адвокатуры: «Адвокатура должна быть сильной и независимой», что является залогом строительства демократического общества.

12 марта стало известно, что митинг адвокатов в Алматы запретили в связи с карантином. Умарова выразила мнение, что главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин нарушил Конституцию и закон о митингах. Адвокаты все же вышли на улицы, но для того, чтобы лично объявить о переносе митинга.

18 марта адвокаты Казахстана объявили о планах создать Юридическую партию, а также начали сбор подписей под петицией в адрес Токаева с требованиями отставки министра юстиции Марата Бекетаева.