Касымбек о возможном назначении на пост главы КТЖ: Это не я решаю

Караганда. 1 апреля. КазТАГ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек прокомментировал версию о том, что его могут назначить на пост председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ), передает КазТАГ.

«Однажды, наверное, уйду (с поста акима области – КазТАГ), но сейчас никуда не собираюсь уходить. Это не я решаю», — сказал Касымбек, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ.

Ранее в социальных сетях на фоне информации об отставке Сауата Мынбаева с поста главы КТЖ начались обсуждения кандидатур Касымбека, а также помощника президента – секретаря совета безопасности Асета Исекешева и другого помощника президента – Каната Бозумбаева на пост руководителя нацкомпании.

Напомним, 22 января появилась информация о том, что Мынбаев получил травму позвоночника и транспортирован в немецкую клинику «Шарите», но источник в пресс-службе КТЖ в разговоре с редакцией МИА КазТАГ назвал данное сообщение ложным. Однако уже 23 января в КТЖ официально заявили, что Мынбаев во время занятий спортом получил травму.

«В настоящее время проходит лечение. Его здоровью ничего не угрожает», — утверждалось в официальном сообщении КТЖ.

29 марта портал Nege со ссылкой на собственные источники сообщил, что Мынбаев решил уволиться с поста главы КТЖ, а ситуация с его здоровьем – бедственная.