Сенат РК одобрил ратификацию конвенции СНГ о передаче исполнения наказаний без заключения

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Сенат парламента принял закон ««О ратификации конвенции государств – участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы».

«Принятие настоящего закона позволит обеспечить возврат в государство лиц, гражданами которого они являются, а также будет способствовать эффективному возвращению их к полноценной жизни в обществе», — сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на заседании сената в четверг.

Как пояснили в сенате, ратификация направленна на установление правовых основ международного сотрудничества и расширение взаимной помощи в области исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

Конвенцией устанавливается следующий порядок передачи исполнения наказания:

Осужденный или законный представитель обращается с ходатайством о передаче его исполнения в компетентный орган государства назначения или государства исполнения наказания; На основании ходатайства генеральная прокуратура направляет запрос о передаче исполнения наказания; Суд принимаемой страны определяет наказание, которое не должно быть более строгим, чем установлено судом стороны назначения.

Осужденный не позднее 45 суток с момента информирования о принятом решении обязан покинуть территорию государства и явиться в компетентный орган принимаемой страны. В случае неисполнения полагается выдворение.

Напомним, что президенты Казахстана, России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана подписали конвенцию 11 октября 2019 года в Ашхабаде.