Сенат РК одобрил соглашение об операциях с драгметаллами и драгоценными камнями в ЕАЭС

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сенат парламента Казахстана принял закон «О ратификации соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».

«Соглашение нацелено на формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных преимуществ государств-членов и выработки эффективных мер в данной сфере, создание условий для обеспечения свободного обращения драгметаллов и драгоценных камней на таможенной территории ЕАЭС (…) и позволит со странами ЕАЭС совместно сформировать доверие на рынке драгметаллов и драгоценных камней», — сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, представляя законопроект на заседании сената в четверг.

По его словам, соглашение подписано между странами-участниками ЕАЭС 22 ноября 2019 года и включает нормы сделок с драгметаллами, необработанными драгоценными камнями, перемещение необработанных алмазов между государствами ЕАЭС согласно требованиям Кимберлийского процесса, определение классификационных и стоимостных характеристик драгоценных камней, сбор и учет лома и отходов, образующихся у юрлиц и ИП, опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий, обмен информацией о правовых актах и образцами оттисков пробирных клейм между уполномоченными органами и меры ответственности за незаконный оборот драгметаллов и драгоценных камней.

В частности, соглашение устранит существующее на рынке ювелирных изделий ЕАЭС ограничение из-за отсутствия взаимного признания пробирных клейм государств ЕАЭС в торговле ювелирными изделиями. То есть, если ювелирное изделие изготовлено и опробировано на территории Казахстана, то при реализации этого изделия в странах ЕАЭС повторное опробование не потребуется.

Также, предусматривается перемещение необработанных природных алмазов внутри ЕАЭС в соответствии с требованиями международной схемы сертификации необработанных природных алмазов – Кимберлийского процесса, когда страны-участники Кимберлийского процесса – все страны ЕАЭС, гарантируют, что ни одна партия необработанных алмазов не будет импортирована или экспортирована неучастнику.

Также, предусмотрен обмен информацией об НПА по порядку деятельности с драгметаллами и знаками пробирных клейм, образцами оттисков пробирных клейм, информобмен по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учетом рекомендаций ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF).

Также, соглашение признает приоритетное право государств ЕАЭС на закуп производимого в стране золота.