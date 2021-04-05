Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили синоптики Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В северной половине Казахстана под влиянием ложбины северо-западного циклона сохранится неустойчивая погода с осадками (преимущественно дождь), местами гололед, на западе с грозами, возможен град», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 6-8 апреля.

В южной половине республики ожидается прекращение существенных осадков.

«Местами по РК будут наблюдаться туман, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря. На юго-западе и юге страны уже по-летнему тепло», — добавили синоптики.