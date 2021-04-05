США выделят более $1,5 млн на защиту прав и свобод человека в Казахстане

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Государственный департамент США и американское Агентство по международному развитию (USAID) выделят более $1,5 млн на деятельность, направленную на укрепление потенциала организаций гражданского общества и защиту прав и свобод человека в Казахстане.

«Цель бюро заключается в продвижении уважения и укреплении защиты свободы ассоциаций в Казахстане и обеспечении полноценной представленности мнения граждан Казахстана в «слышащем государстве» президента Токаева сильными, разнообразными и устойчивыми организациями гражданского общества, способными от имени граждан эффективно отстаивать их интересы перед казахстанскими правительственными служащими и обществом в целом», — сообщает американская сторона.

Как уточнили в Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений госдепа, США заинтересованы в оказании содействия казахстанским организациям гражданского общества, деятельность которых сфокусирована на защите основных свобод. Особый интерес Вашингтон проявил к развитию свободы ассоциаций в Казахстане.

Также, они пояснили, что подразумевается под термином «слышащее государство». В сентябре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации заявил о цели создать государство такого типа. В общих чертах суть концепции заключается в безбарьерном взаимодействии госорганов и населения.

Предполагается, что, помимо прочего, новая инициатива США с бюджетом в $750 тыс. должна способствовать изменению учебной программы в вузах Казахстана и созданию возможностей для молодых активистов заниматься защитой общественных интересов.

В свою очередь, в USAID заявили о схожих планах – заняться укреплением прав человека в Казахстане. На эти цели агентство готово выделить до $800 тыс.

«Конечная цель этого мероприятия – поддерживать условия и возможности для улучшения ситуации в области прав человека, при котором гражданское общество лучше представляет интересы граждан и взаимодействует с властями, а основные государственные институты более эффективно выполняют свои обязанности и реагируют на потребности населения», — говорится в описании гранта.