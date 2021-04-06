125 туалетов обещают построить до конца 2021 года на дорогах Казахстана

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. До конца 2021 года на дорогах Казахстана построят 125 туалетов, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«До конца года будут построены 125 единиц объектов, в том числе за счет якорных инвесторов 38 АЗС с санитарными узлами и пунктами питания, 87 единиц санитарно-гигиеничных узлов за счет частных инвестиций», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Тем не менее, доля объектов отвечающих нормативным требованиям в этом году будет доведена только до 66% или 1322 единиц.

«Для покрытия всей сети до 2025 года дополнительно будут построены свыше 400 современных объектов и все имеющиеся объекты придорожного сервиса будут приведены в соответствие нормативам», — заверил министр.

По его словам, до 2025 года все дороги обеспечат придорожным сервисом по национальному стандарту.

«На сегодня вдоль республиканской сети действует 1854 объектов сервиса, из которых только 1070 или 58% отвечают требованиям стандартов», — отметил Атамкулов.