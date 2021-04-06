125 туалетов обещают построить до конца 2021 года на дорогах Казахстана

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Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. До конца 2021 года на дорогах Казахстана построят 125 туалетов, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«До конца года будут построены 125 единиц объектов, в том числе за счет якорных инвесторов 38 АЗС с санитарными узлами и пунктами питания, 87 единиц санитарно-гигиеничных узлов за счет частных инвестиций», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Тем не менее, доля объектов отвечающих нормативным требованиям в этом году будет доведена только до 66% или 1322 единиц.

«Для покрытия всей сети до 2025 года дополнительно будут построены свыше 400 современных объектов и все имеющиеся объекты придорожного сервиса будут приведены в соответствие нормативам», — заверил министр.

По его словам, до 2025 года все дороги обеспечат придорожным сервисом по национальному стандарту.

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«На сегодня вдоль республиканской сети действует 1854 объектов сервиса, из которых только 1070 или 58% отвечают требованиям стандартов», — отметил Атамкулов.

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