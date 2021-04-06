Вакцина от коронавируса и бекшинских постановлений 06.04.2021 13:00 Евгения САЗОНОВА Общество 148 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 44 Похожие материалы: Себестоимость одной дозы казахстанской вакцины от коронавируса – менее $5 Доклад о происхождении коронавируса обнародовала ВОЗ Около 17 тыс. алматинцев привились от коронавируса за два дня Новый штамм коронавируса выявили в Чехии 450 тыс. доз вакцины от коронавируса пообещали поставить до июня в Алматы