Дело экс-главы «СК-Фармация» направлено в прокуратуру

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Дело бывшего председателя ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа направлено в прокуратуру, сообщает Антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ТОО «СК-Фармация» и дело с обвинительным актом в порядке ст.300 УПК направлено в прокуратуру», — говорится в сообщении в пятницу.

Напомним, 10 июля 2020 года на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФСМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало в тот же день МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля 2017 года после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.

Как стало известно 12 июля 2020 года, новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат Искалиев.

14 августа выяснилось, что бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» Берик Шарип арестован по обвинению в коррупции с тяжкими последствиями.

В конце января СМИ сообщили, что ответственность за массовое заражение врачей коронавирусной инфекцией (КВИ) возложили на попавшего под следствие Шарипа.