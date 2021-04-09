Уколоться и гордиться

Поймет ли наша власть, что содержимое портфеля гораздо важнее лейбла на его крышке?

Когда-то, на заре независимости, один из первых казахстанских министров энергетики со смехом рассказывал, как в ходе своего дебютного визита в Китай невольно подарил товарищам из Поднебесной… свой замечательный кожаный портфель, кажется, бельгийского производства. Китайцы вежливо, но настойчиво попросили его отдать саквояж, предварительно вытряхнув содержимое. Взамен гостю предложили какую-то довольно неказистую на вид сумчонку. А в следующий приезд ему вручили собственный портфель, и еще один – точно такой же, на котором вместо бельгийского лейбла красовалось «made in China»…

Что-то отдаленно похожее сегодня происходит с антиковидной вакциной «made in Kazakhstan». Как минимум, 15 с лишним «ярдов» из казны ушло в Караганду – причем, теперь выясняется, что эти немаленькие деньги потрачены не на производство, а исключительно на «розлив» российского изобретения по бутылочкам (китайским, по некоторым сведениям): из присылаемых в шахтерскую столицу компонентов просто «бодяжат», строго соблюдая переданную россиянами технологию, «Спутник V», который, с легкой руки министра здравоохранения Алексея Цоя, уже гордо объявлен «казахстанской вакциной».

Причем, сделано было это весьма смелое заявление аккурат после того, как российский препарат стал спутником не кого-нибудь, а второго президента Казахстана. А незадолго до того, как президент привился «их нашим» «Спутником», аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев пообещал хозяину Акорды: «Линия розлива вакцины будет введена в августе-сентябре 2021 года. И с этого момента завод начнет производство вакцины».

Есть мнение, что Касым-Жомарт Кемелевич вполне мог подождать и патриотично привиться казахстанской вакциной, появление которой Алексей Владимирович анонсировал еще зимой. На брифинге в Службе центральных коммуникаций 10 февраля Айболит всея страны сказал буквально следующее: «У нас в Казахстане разрабатывается вакцина QazCovid-In, технология ее немного другая. Это инактивированная вакцина. Все этапы доклинических и клинических исследований у нас находятся на особом контроле. Сейчас идет завершающая, третья фаза клинических испытаний, уже три тысячи добровольцев привиты. Вакцина показывает хороший эффект. Я, как министр здравоохранения, хотел поддержать именно казахстанскую вакцину, и когда она выйдет, в числе первых я привьюсь этой вакциной. Когда она у нас будет официально допущена для вакцинации в Казахстане».

Был, конечно, и другой вариант. Глава Минздрава мог еще два месяца назад стать 3001-м добровольцем – привиться нашей родной вакциной и дожидаться окончания ее испытаний. Мало того, что это сделало бы молодого министра, без преувеличения, народным кумиром – так еще и ускорило бы появление своего, родного чудо снадобья. (Вопрос о том, зачем изобретать велосипед, если купить его у соседа проще, быстрее и дешевле, как говорится, повисает в воздухе). После такого беспримерного героизма президент уж точно не стал бы грозить министру «кадровыми мерами». Может, его даже наградили бы. Не говоря уже о том, что такой шаг главного медика страны стал бы лучшим аргументом в пользу массовой вакцинации.

Вместо этого власти, как выразился сам Токаев по другому поводу, «создали широкое поле для слухов» — вплоть до самых экзотических. В соцсетях, к примеру, можно встретить версию: мол, видя, что с «нашей нашей» вакциной что-то не срастается, раз президент решил не дожидаться ее появления и отправить премьера в Москву – за «сырьем» для «спутника». А там, дескать, Мамину дали понять: привившись российским препаратом, президент Казахстана существенно повысит российские шансы на успех в мировой войне вакцин. Сегодня «спутник» только в России производят на 6 площадках, за рубежами соседней страны его, помимо Казахстана, собираются выпускать еще в десятке государств – с прицелом на экспорт. В той же роли Российский фонд прямых инвестиций, отвечающий за продвижение «спутника» за рубежом, видит и карагандинский завод. Вот и решили, дескать, наши российские партнеры использовать первое лицо Казахстана в рекламно-лоббистских целях…

Злые языки уже вовсю судачат и о том, что никакого жамбылского завода на самом деле нет, а выделенные на него 7 миллиардов тенге якобы элементарно «распилены». Потому, мол, и пришлось президенту Токаеву демонстративно колоться российской вакциной, а министру Цою – довольно неуклюже выдавать ее за отечественную, для наглядности записав в казахстанский продукт корейское авто «хёндэ». Версия, заметим в скобках, спорная, но очень органичная для нашей действительности…

А тут еще президентский пресс-секретарь Берик Уали сделал весьма неоднозначное заявление. Комментируя привитие своего шефа, спикер Акорды сообщил в своем ФБ urbi et orbi: «Со всей ответственностью заявляю, что Президент всегда поддерживает отечественное производство. Он привился вакциной, произведенной в Караганде, и полностью доверяет нашим ученым. После запуска производства казахстанской вакцины он планирует посетить с рабочим визитом Жамбылскую область и лично ознакомиться с работой предприятия. Следующей вакциной от коронавируса, которую намерен получить Глава государства, будет отечественный препарат».

Этот месседж Касым-Жомарта Токаева, переданный через пресс-секретаря, вызывает минимум пару вопросов. Вопрос первый: о каких «наших ученых», которым президент «полностью доверяет», идет речь, если он привит вакциной, хоть и произведенной географически в Казахстане, но созданной в России, по российским технологиям и из российских компонентов? Вопрос второй: поймет ли власть, что содержимое портфеля важнее лейбла на его крышке? По крайней мере, случай с вакциной от ковида – не тот, когда можно уколоться и гордиться…

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