Война Миров. США угрожают бойкотировать Олимпиаду – 2022 в Пекине

Война нервов вокруг зимних олимпийских игр набирает обороты

У политики есть свойство инклюзивность – способность произвольно включать (либо исключать) в себя какую-либо сферу. У геополитики тоже. В свете усугубляющегося американо-китайского противостояния в Белом доме вспомнили о спорте высоких достижений. Вашингтон активизировал войну нервов вокруг зимней Олимпиады 2022 года в Пекине и, похоже, тема набирает популярность.

Спортивные соревнования в Поднебесной должны начаться 4 февраля следующего года, то есть менее чем через триста дней. Американский истеблишмент стал готовить «сюрпризы» своим китайским коллегам заранее. В начале февраля уже этого года семь конгрессменов-республиканцев представили в сенат проект резолюции, в котором просили Международный олимпийский комитет (МОК) отнять у Китая право на проведение Олимпийских игр – 2022. Повод – грубые нарушения прав человека.

США считаются лидером по социальным и политическим технологиям, однако в спортивной сфере их действия отдают замшелостью и однообразием: все допинг да бойкоты. Сразу приходит аналогия с Олимпиадой – 1980 в Москве. Тогда игры в СССР бойкотировали 65 государств и еще большая группа спортсменов выступала под олимпийским флагом. Но спортивный праздник все равно получился. В «ответку» на Олимпиаду – 1984 в Лос-Анджелесе Советский Союз смог вдохновить бойкотом только 13 стран.

Белый дом не делает четких заявлений, прибегая к расплывчатым формулировкам. Мол, надо посоветоваться с союзниками, потому что позиция должна быть общая. Однако претензии к КНР за Синцзян, Гонконг, Тибет и Внутреннюю Монголию постоянно высказываются, в том числе с использованием слова «геноцид», которое в международных кругах считается очень обидным.

В 2017-ом году, когда перед Россией стоял выбор: спортивная война или позор, Кремль выбрал позор. Но когда американцы попытались точно такой же трюк с допингом провернуть против китайских спортсменов, то в Пекине жестко ответили, что за такое накажут. В итоге от Поднебесной отстали, испугавшись контрсанкций. Но время не стоит на месте и вот уже новая администрация Белого дома пытается разыгрывать спортивную карту в неспортивной манере.

Следует понимать, что по сравнению с теми же олимпийскими играми в Москве-1980 сильно поменялся характер финансовых потоков, в которых купается МОК. Сейчас на первом месте телевизионные трансляции и рекламные контракты с мегакорпорациями. На этой почве Международный олимпийский комитет не горит желанием втягиваться в геополитические дрязги. К тому же у международных спортивных функционеров масса претензий к Вашингтону за инициирование всевозможных антикоррупционных расследований либо угроз таких расследований.

В свое время США с помощью различных манипуляций пытались лишить Россию права проводить Мундиаль – 2018 по футболу. Однако в случае с ФИФА выяснилось, что международные спортивные организации обладают очень мощной инерцией. Это как набравший скорость линкор, который трудно разогнать, но и невозможно быстро остановить. С зимними олимпийскими играми 2022 года в Пекине ситуация еще более запущенная, потому что 300 дней с точки зрения современных глобальных спортивных процессов укладывается в понятие «накануне проведения Олимпиады». Ведь все контракты давно подписаны, церемонии расписаны и только фактор коронавируса держит многие вопросы в подвисшем состоянии. Однако COVID-19 – это вещь техническая, а перенос места проведения Олимпиады – тектоническая.

В условиях, когда отобрать возможность проведения зимней Олимпиады у КНР невозможно, Вашингтон решил поиграть на нервах страны-хозяйки мероприятия. Но когда подключились СМИ и журналисты стали требовать от госдепартамента внятности, то никакой конкретики не последовало. Мол, мы специально про это – бойкот – не думали, надо согласовывать, взвешивать, решать.

Дело в том, что спорт высоких достижений в США – это бизнес. Поэтому если Белый дом продавит – а гипотетическая вероятность такого решения есть – бойкот Пекина-2022, то настроит против себя многих воротил спортивной отрасли. Подобный подарок неизбежно будет использован республиканцами против позиций демократической партии. Тот факт, что в раздувании проблемы участвовали конгрессмены-республиканцы, не отменяет последующего использования всего этого против администрации Джо Байдена. К тому же это укладывается во внутриамериканский дискурс (продвигается республиканцами), согласно которому президент Трамп противостоять Китаю мог, а Байден для этого слабоват.

За последние годы олимпийское движение успело себя сильно дискредитировать. Очень хорошо это видно по оценкам, которые дают российские эксперты насчет возможного бойкота американцами (либо коллективным Западом) зимних игр в Пекине. Общий их посыл: баба с возу – кобыле легче. Никто не апеллирует к идеалам олимпийского движения, что спорт вне политики и тому подобном. Все уже успели убедиться: спорт погряз в политике по уши. К тому же спорт высоких достижений имеет крайне мало общего с массовой физкультурой, что выводит его в отдельную область общественного бытия.

Зимние Олимпийские игры в каком-то смысле бойкотировать труднее летних (меньше участников – выше призовые ставки в широком смысле слова). Поэтому убедить ту же Норвегию (гранта зимних видов спорта) что от игнорирования спортивного праздника в компании с США она сильно выиграет – сложно. Видимо, в Вашингтоне сами не очень верят в успех своей затеи, из-за чего быстро пошли «в несознанку», когда от политических функционеров журналисты потребовали определенности. С другой стороны, отказаться от спортивного фронта в гибридной войне было бы непростительным расточительством. Поэтому сейчас администрация Джо Байдена ищет золотое сечение в «олимпиадном вопросе», чтобы как можно больше нагадить Китаю, но при этом отделаться минимальными издержками.

Судя по тому, что Китай угрожает санкциями любой стране, которая устроит бойкот играм в Пекине – 2022, для Поднебесной это болезненный вопрос. А раз болевая точка нащупана, то американцы обязательно будут в нее бить – политическая технология обязывает. В любом случае Китай уже настолько большой и мощный, что даже сидя за игровым столом в компании шулеров с их колодой карт всегда может настучать кому угодно подсвечником. Такой расклад и шулеров заставляет держать в уме вторую линию поведения крупного игрока.

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