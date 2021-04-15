Правительство хочет нравиться народу, но начинает не с того

Надо ли вообще делать хлеб, муку и сахар дешевыми за государственный счет?

На этой неделе в правительстве снова обсуждали цены на социально-значимые продукты – это уже становится доброй традицией. Интересно, что эта тема на глазах превращается в интересный кейс, где есть место и более-менее объективному анализу ситуации, и оперативному вмешательству, и даже, что вообще неприменимо и неприемлемо в других сферах, — персональной критике чиновников, пусть даже нижестоящих.

Сферу сдерживания цен, как известно, поручили курировать заместителям областных акимов. И они должны извернуться, чтобы улучшить статистику. Увы, в арсенале у них меры воздействия административные, и очень далекие от рынка. Но приходится ими оперировать, иногда даже в ущерб здравому смыслу. А иначе – персональные плетки.

На этой неделе министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов послал горячий привет замакимам Атырауской и Жамбылской областей. Дескать, акимы им должны объявить строгие выговоры за то, что они провалили работу с ценами.

Хотя сама ситуация с регулированием цен напоминает театр абсурда…

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За первые три месяца, как доложил Бахыт Султанов, цены на социально значимые продукты питания выросли на 3,2%. Это, конечно, существенно меньше, чем в первом квартале прошлого года, когда цены выросли на 4,8%, из которых 4,1 процентных пункта пришлись на март вследствие карантинного ажиотажа, но все равно это очень высокий показатель.

Тем не менее, министр уверен, что ситуация находится под контролем: за последние три недели рост цен на контролируемую группу товаров составил лишь 0,2%. И этому, считает г-н Султанов, способствует Дорожная карта по стабилизации цен. Что представляет собой этот документ, интернет-газета ЗОНАКЗ писала месяц назад. Проводятся различные мероприятия, начиная с введения предельных цен и заканчивая организацией сельскохозяйственных ярмарок. Бюджетные деньги текут в эту сферу рекой, и есть планы выделить еще 8 млрд. тенге.

Чиновники уже бодро рапортуют о том, что форвардная закупка и «оборотная схема» показали свою эффективность, поэтому с подачи министра Султанова правительство будет выделять еще больше средств на льготное кредитование торговым сетям – уже есть планы довести эту сумму до 50 млрд. тенге.

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Однако новости с продовольственного рынка страны, увы, не радуют.

По словам министра, в некоторых регионах до сих пор отмечается высокий рост цен. По состоянию на 6 апреля больше всего цены выросли в Жамбылской области — на 4,2% и Атырауской области — на 3,8%.

А тут еще состоялся каминг-аут в Нур-Султане. Как сообщила заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Гульмира Ермолдина, Стабилизационный фонд Нур-Султана распродал все запасы, пытаясь сдержать рост цен на продовольствие!

По ее словам, в столице реализуется два механизма стабилизации цен. Это формирование стабилизационного фонда и «оборотная схема».

По стабилизационному фонду была закуплена мука, рис, сахар, но в этом году из всего объема остался только сахар, который уже практически реализован.

Но сейчас акиматом делается акцент на оборотном механизме, при котором торговым сетям выдаются льготные кредиты на перепродажу отечественной продукции, а они берут на себя обязательства не повышать цены. По мнению г-жи Ермолдиной, это позволит охватить более широкие слои населения льготным кредитованием.

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Экономисты от новой инициативы сверху – в шоке. Как отметил редактор Телеграм-канала Finance.kz Андрей Чеботарев, «По сути, наше министерство снова пытается заливать пожар керосином — ещё больше дешевых денег без конкуренции и контракты в ручном режиме (привет коррупция). Давно доказано, что для нормализации цен есть только один эффективный, хотя и медленный вариант — поощрять конкуренцию и создавать нормальный деловой климат».

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Нужно ли искусственно сдерживать цены в то время как в стране действительно низка конкуренция в производстве продовольствия и даже наблюдается дефицит? Нужно ли тратить на цели регулирования огромные государственные ресурсы?

С созданием Дорожной карты и нового алгоритма действий эти вопросы отпали сами собой. Но, вероятно, к ним придется вернуться, потому что проблему роста цен таким образом не решить, и она будет не только наблюдаться, но и обостряться с каждым годом.

Механистический подход необходимо заменить на приземленный: подумать над тем, почему вообще на повестке дня появилась эта тема – регулирования цен?

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Проблема повышения продовольственной инфляции бьет по населению очень сильно. Как подсчитали эксперты Ranking.kz, при том, что продукты питания в январе-декабре 2020 года подорожали на 10,6% в сравнении с 2019 годом, расходы на продукты питания в среднем на одно домашнее хозяйство РК в четвёртом квартале 2020 года составили 319,4 тыс. тенге. Это на 15,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года!

Доля расходов на продукты питания от всех потребительских расходов достигла 52,7%, против 49,2% годом ранее. В целом же за 2020 год показатель составил 54,2%, против 49,4% в 2019 году.

Все эти цифры говорят о том, что продукты питания ощутимо дорожают, а доходы населения сокращаются. И система государственного сдерживания цен на продовольствие в одном узком сегменте в итоге не дает результата.

Значит, правительству в первую очередь, если оно не желает получить бедность в страновом масштабе уже через 5-10 лет, нужно сегодня думать над тем, как повысить доходы граждан.

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