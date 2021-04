Затяжной старт иммунизации населения Казахстана против коронавируса порождает закономерные вопросы

Афганские чиновники сумели за неделю выйти на такой уровень по вакцинации от Ковид-19, до какого их казахстанские коллеги добирались 1,5 месяца

В Казахстане вакцинация против Ковид-19 стартовала 1 февраля 2021 года.

В Афганистане аналогичная кампания началась в третьей декаде февраля — в ходе недели с 22 февраля по 28 февраля.

В мирном Казахстане по прохождении свыше полутора месяцев после того, как был дан старт вакцинации против Ковид-19, — в период с 1 февраля до 17 марта — было провакцинировано чуть более 19 тысяч человек.

Вот тому свидетельство: «17 марта на совещании по вопросам дальнейшего развития Алматы президент Касым-Жомарт Токаев («Президент провел совещание по вопросам дальнейшего развития города Алматы — (akorda.kz») констатировал низкие темпы вакцинации населения: «Мы дали ей старт 1 февраля. Однако на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч».

В охваченном гражданской войной Афганистане меньше чем через неделю после начала вакцинации против Ковид-19 — с 23 февраля года до 1 марта — было провакцинировано более 12 тысяч человек.

Вот тому свидетельство: «Как заявили в понедельник афганские официальные лица, Китай пообещал доставить в Афганистан 400 тысяч доз вакцины Sinopharm против COVID-19 в рамках кампании по иммунизации, начатой на прошлой неделе. «На сегодняшний день провакцинировано чуть более 12 тысяч медицинских работников во всех 34 провинциях Афганистана», — сообщил 1 марта агентству Reuters («China to Provide Afghanistan With 400,000 Doses of COVID-19 Vaccine | World News | US News») руководитель программы иммунизации министерства здравоохранения Афганистана Гулам Дастагир Назари.

Наши государственные мужи с гордостью заявляют об оказываемой Казахстаном «двусторонней и многосторонней поддержке афганскому народу», «помощи» афганцам в «восстановлении их государства», то есть в плане налаживания дееспособности их государственной системы.

Но сопоставительная оценка фактов в вышеприведенных цитатах невольно наталкивает на мысль о том, не лучше ли было бы, если не Казахстан Афганистану, а Афганистан Казахстану стал бы оказывать помощь в налаживании дееспособности государственной системы.

Ведь афганские государственные чиновники в разоренной многими десятилетиями гражданской войны стране сумели всего за неделю выйти на такой примерно количественный уровень по вакцинации от Ковид-19, до какого их казахстанские коллеги добирались полтора месяца. Это еще несмотря на то, что проведение вакцинации как таковой в Афганистане является смертельно опасным делом (30 марта три женщины, проводившие иммунизацию среди населения в Джалалабаде, были убиты неизвестным вооруженным человеком), а в Казахстане это занятие не сопряжено с подобным риском. И ничего, что в Афганистане среди населения еще во многом сохраняется средневековый образ жизни, а в Казахстане ставится задача войти в ряды 30-и самых развитых государств мира.

