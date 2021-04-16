Казахстанская Венеция и банк спермы: больше нет проблем? 16.04.2021 14:30 Евгения САЗОНОВА Общество 181 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 48 Похожие материалы: «Генетическим кодом» доноров спермы в Казахстане озаботился депутат Бекболат Тлеухан Правительству не до наших проблем, у него свои Казахстанская вакцина: миллиарды в очередной неработающий завод Нацбанк Казахстана намерен вступить в Банк международных расчетов На четверть больше меньших по весу слитков золота купили в марте казахстанцы — Нацбанк