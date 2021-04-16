Лицом к деревне

Выборы сельских акимов – начало формирования «постбиблиотечной» вертикали власти президента Токаева

После январских выборов «два в одном» (в мажилис и маслихаты) стране предстоит пережить третью волну электорального шторма – выборы акимов сельских округов и городов районного подчинения, которые в президентском послании обещано провести уже в этом году.

На минувшей неделе депутаты нижней палаты приняли подготовленный в министерстве национальной экономики проект изменений в конституционный закон о выборах в работу. А спикер верхней Маулен Ашимбаев тут же доложил президенту: сенаторы ждут мажилисменов, но надеются рассмотреть и принять обновленный выборный закон уже в мае. И можно не сомневаться – так оно и будет, ибо нотариальная контора при президенте и правительстве, которую у нас (видимо, для краткости) именуют парламентом, свою задачу знает туго.

А задача эта такова: до истечения срока президентских полномочий Касым-Жомарта Токаева сформировать параллельную с исполнительной жесткую вертикаль представительной власти с доминированием правящей партии. Ведь партия «Нур Отан» — это не только миллионная армия бюджетников, получивших «ксиву» чуть ли не в день трудоустройства, не только партийный аппарат с представительствами во всех городах и весях, не только кабинет министров, практически каждый член которого носит в кармане партбилет и даже не только президент с премьером, состоящие в бюро ее политсовета. Подавляющее большинство депутатов областных и районных маслихатов – нуротановцы. Как и глубинная сельская «номенклатура» – директора школ, к примеру, или руководители фермерских хозяйств. Именно они имеют все шансы взвалить на себя ношу предложенных их партией и избранных «всем колхозом» сельских бастыков – нелегкую, но вполне себе хлебную.

Конечно, теоретически конкуренцию им могут составить представители других, даже не парламентских партий и самовыдвиженцы из числа неформальных сельских авторитетов: законодательная новелла позволяет им попытать счастье. Но тут есть две проблемы. Во-первых, в глубинке, кроме «Нур Отана», на партийном поле ничего не «растет» (редкие побеги «Ауыла», пробившиеся в отдельные маслихаты, можно считать экзотикой). А во-вторых, для соискателя кресла сельского «головы» проект закона требует не менее года стажа на госслужбе или не менее двух лет руководящей работы в негосударственных организациях – тех же фермерских хозяйствах. В общем, чужие здесь точно не пройдут…

Показательно, что ни сейчас, ни в президентскую кампанию 2019 года власти нисколько не смущала антиконституционность такого требования. Ведь, согласно Основному закону, не могут избирать и быть избраны только сидельцы и недееспособные. Но такие «мелочи», как противоречие конституционного закона самой Конституции, у нас мало кого волнуют. Главное – провести эту местечковую электоральную кампанию в сроки, обещанные президентом.

Самое интересное в том, что разгул сельской демократии предполагается растянуть на целых пять лет. Как заявил вице-министр нацэкономики Алишер Абдыкадыров, представляя законопроект в мажилисе, в ближайшие пять лет на проведение выборов акимов понадобится порядка 17,6 млрд тенге, из них в этом году, когда предполагается избрать 836 сельских акимов, — 4,8 млрд. На избрание 351 акима в 2022 году отведено 3,1 млрд. тенге, еще 499 «председателей сельсоветов» в 2023-м обойдутся казне в 4 «ярда», 585 в 2024-м потянут на 600 миллионов дороже, а последние 74 акимчика в 2025 году будут стоить всего 1,1 миллиарда. Во что встанут выборы районных акимов, можно только догадываться, но они, очевидно, выйдут куда дороже.

Между тем, после вступления в силу запрета на частное землевладение и иностранную аренду сельхозземель стоит ожидать окончательного пересыхания ручейка иностранных инвестиций в аграрный сектор. Этот ручеек и сегодня не слишком щедр, более того – вполне сопоставим с общими затратами на грядущее «торжество демократии». Такие деньжищи абсолютно не помешали бы фермерам для куда более земных и полезных дел, нежели долгоиграющая избирательная кампания с заранее известным результатом. Увы, пейзан, как у нас водится, никто не спросит: они хотят просто хорошей жизни, а им настойчиво обещают еще лучшую…

Как бы тот ни было, а ради больших политических целей не грех потратиться и на малые выборы. Обновленная вертикаль партийно-президентской власти – внизу избранные с подачи президента-реформатора сельские акимчики (и, возможно, их районные бастыки, чьи прямые выборы он анонсировал на 2024 год), а наверху – назначенные им же областные акимы (по совместительству – главы нуротановских «обкомов») и партийное правительство во главе с партийным же президентом – будет окончательно сформирована к началу второго срока президентства Токаева, когда ему, вероятнее всего, уже не нужно будет «бегать в Библиотеку».

Для полноты картины Касым-Жомарту Кемелевичу останется только возглавить правящую партию, что к тому моменту станет делом техники.

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