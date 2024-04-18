Что волнует душу казаха во второй декаде апреля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Айдын ОЛЖАЕВ – «Ерлан Саиров: Реваншизм в Казахстане не пройдёт» — В связи с последними событиями в Казахстане в обществе возросла критика в адрес президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, в соцсетях даже запустили челленджи с призывом вернуть экс-президента. “Что это, крик души разочарованного народа или попытка старых сил воспользоваться ситуацией?” — задали вопрос в проекте Abay Live депутату Ерлану САИРОВУ.

— Я могу сказать точно. Реваншистские силы пытаются воспользоваться каждым ЧП с целью обвинить главу государства. Президент Токаев по Конституции является легитимным президентом республики. Некоторые критики в данное время на самом деле не критикуют, а пытаются добиться политической дестабилизации в стране. Реваншистские силы — это разбогатевшее в свое время за счет народа окружение экс-президента, и они хотят вернуться обратно во власть. Сами видите, идет организованная информационная кампания по дискредитации главы государства с лозунгом «шал, вернись». Это противоречащие закону действия, но реваншизм в Казахстане не пройдет, — заявил Саиров.

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По итогам чемпионата Казахстана среди хоккеистов 2011 года рождения лучшим вратарем сезона признан Карим БИШИМБАЕВ, пишут в казпрессе.

«Карим является сыном Куандыка БИШИМБАЕВА, над которым сейчас идет громкий судебный процесс. Об этом успехе Карима, выступающего в составе юношеской команды столичного «Барыса», написала и его мать Назым КАХАРМАН на своей страничке в Instagram, заявив при этом, что сменить фамилию, доставшуюся от бывшего супруга, будет непросто», — говорится в заметке автора Алмаса АХМЕТОВА.

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Щучинск не будет переименован в Абылай хан. Об этом узнали в редакции Qaz365.kz, которая получила ответ на свой запрос от управления внутренней политикой Акмолинской области.

В ответе от руководителя управления Алмаса АЛИНА указано, что, «согласно «методическим рекомендациям по организации ономастических работ в РК», недопустимо присвоение человеческих имен городам, поселкам городского типа, районам, селам, сельским округам. Также должно учитываться мнение жителей города Щучинска. Вопрос о присвоении имени Абылай хана городу Щучинску поднимают лишь немногие, по этой причине данный вопрос на сегодняшний день не стоит на повестке дня».

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Назира ДАРИМБЕТ – «Бить женщин можно, но камчой — ученый-исламовед» — В сети всплыло старое видео, на котором известный ученый-исламовед, преподаватель Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» Ризабек Батталулы заявляет, что женщину можно бить, но камчой, чтобы не сломать ничего, на это обратили внимание блогеры, пишет Skifnews.kz.

На видео проповедник, ссылаясь на принципы шариата, объясняет, в каком случае можно бить женщин.

«Есть третье правило. Что там говорится? Оно гласит: бейте. Пророк Мухаммед: чтобы не ранить, не сломать ничего, не навредить органам, частям тела отхлестайте камчой. Почему у казахов дома висит камча? Потому что, видя камчу, женщина могла образумиться», — заявляет он.

Напомним, ролик был опубликован еще восемь лет назад. Позже на YouTube-канале Azamattyq Qogam было опубликовано видео с официальными извинениями.

В контексте нынешней ситуации на ролик снова обратили внимание некоторые журналисты и блогеры.

«В нашем обществе стало много бытовых насильников, абьюзеров и всяких бишимбаевых. Но стоит ли удивляться этому, когда из каждого утюга транслируются проповеди сомнительного характера, а слушают их сотни тысяч молодых неокрепших умов?», — написали они.

Интересно, что под видео было много комментариев, в которых пользователи поддержали слова представителя духовенства.

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Народная артистка Казахстана пригрозила тем, кто распространил в сети информацию о «ее тайной связи» с известным спортсменом Ермаханом Ибраимовым, пишет El.kz.

Макпал Жунусова намерена обратиться с жалобой в соответствующие органы за распространение недостоверной информации о том, что якобы у нее когда-то была связь с боксером.

«Буду писать жалобу на этих бессовестных, кто задевает мою честь и достоинство, распространяя всякое про меня. Добьюсь, чтобы они заплатили 50 миллионов тенге штрафа и отправлю эти деньги нуждающимся. Пусть Аллах накажет тех, кто написал это и выставил в YoutТube», — написала Жунусова у себя в соцсетях.

Ранее в соцсетях распространился ролик, в котором говорится, что «Народная артистка Макпал Жунусова продала все, что можно, таким людям, как Болат Назарбаев и Ермахан Ибраимов».

Видео впервые появилось на YouТube-канале «Біліп жүр» год назад во время выборной кампании, в нем речь идет о том, что Макпал Жунусова, как и Ибраимов, поддержала партию власти.

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Портал Ult.kz публикует мнение журналистки Жансаи Сыдыкбай, которая считает, что в последнее время стало много мужчин, обсуждающих постельные темы, женщин.

По ее словам, ее удручает поведение мужчин в последнее время в отношении женщин.

«Среди мужчин много таких, кто думает, что все сплошь женщины «гулящие, легкомысленные, доступные», и в надежде, что кто-то из них согласится, пишут, пристают. Когда мне раньше писали всякие мужчины в личке, приглашали куда-то, приставали, старалась не говорить никому. Потому что у нас обычно обвиняют самих жертв: «сама повод дала», «сучка не захочет, кобель не вскочит». Очень много среди нас мужчин, обсуждающих постель и женские юбки. Иногда при этом прикрываются религией, манипулируют», — написала Жансая Сыдыкбай на своей странице в Facebook.

Она также описала другие проблемы.

«Женщины терпят насилие в семьях, в страхе, как они будут растить детей, куда они пойдут. А мужчины, в свою очередь, не платят алименты, скрывают доходы. Начальники разных рангов пристают, преследуют, если отказываешь во встрече. Знаю некоторых лично на публике, они говорят пафосные речи про нацию, защиту земли, природы и прочее. Чуть-чуть бишимбаевы сидят везде в своих креслах», — заключила Сыдыкбай.

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Певица Индира Елемес ответила тем, кто обвиняет ее мужа Калелхана Иманмади в мошеннических действиях, пишет Massaget.kz.

Она отрицает свою причастность к этому.

«Да, Калелхан Иманмади — мой муж, но я про это ничего не знаю. Не спрашивала у него, они — взрослые люди. Мы с мужем не вмешиваемся в дела друг друга. Не знаю, у кого он занимал деньги, я не видела этих денег. Я в шоке. Как известная личность, впервые сталкиваюсь с таким. Я на стороне закона, пусть виновные понесут должное наказание», — прокомментировала ситуацию артистка.

Ранее пользователь Facebook Алексей Пучков сообщил в посте, что ищут людей, которые пострадали от мошеннических действий Калелхана Иманмади.

«Это бывший помощник Карима Масимова и муж певицы Индиры Елемес. Уже несколько человек откликнулись, но я знаю, что есть еще прецеденты. Пожалуйста, если вы или ваши знакомые пострадали от этого человека, напишите мне в личку», — написал он.

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«Скандал в ТРЦ Алматы: «контингент — ужас, одни «калбиты»» — Алматинский ТРЦ «Dostyk Plaza» угодил в скандал из-за комментария пользователя, пишет Dalanews.kz.

В начале апреля один из посетителей торгового дома оставил в приложении 2GIS мнение, которое можно расценить как разжигающее национальную вражду. «Контингент – ужас! Одни калбиты! И цены такие же!» — написал он.

Администрация ТРЦ извинилась перед посетителем:

«…Мы приносим извинения за ваше негативное впечатление от контингента в нашем ТРЦ. Мы обязательно примем ваш отзыв во внимание и улучшим ситуацию в будущем», — говорится в ответе представителей ТРЦ.

Такая реакция администрации торгового дома вызвала резонанс в Сети.

«Вместо того, чтобы написать заявление в полицию на расистское высказывание, представители ТРЦ благодарят комментатора и выражают сожаление. Они намерены принять меры из-за одного такого мнения, которое было высказано в адрес ТРЦ, находящегося в Казахстане, где большинство контингента — казахское население, то есть, получается, они выразили ему солидарность», — пишет активистка Жулдыз Назаркызы.

Она обратилась в госорганы, где ей ответили, что с администрацией ТРЦ проведена профилактическая беседа, и ее ответ был удален.

Администрация торгового дома извинилась перед клиентами.

«Приносим извинения за допущенную оплошность. Это был автоматический ответ, он не соответствует нашим корпоративным и личным убеждениям. Он был отправлен молодым сотрудником, который не понимает значения термина. Для нас все гости ТРЦ равны независимо от расы, нации, пола и социального статуса», — говорится в сообщении.

Сотрудники PR-отдела подтвердили изданию, что ТРЦ извинился за инцидент и подал заявление в полицию на автора комментария.

Издание напомнило, что МИД России предупреждал: в Казахстане запрещено употреблять слова – «мамбет», «калбит», «мыркымбай». Авторы материала предполагают, что тот злосчастный комментарий оставил российский релокант.

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По данным Антикора, казахстанские футбольные функционеры переплатили 30 млрд тенге игрокам-легионерам, пишет Mezgil.kz.

«Футбольными профклубами страны за последние три года сверхлимита выплачено более 30 млрд тенге. Вместо развития собственной спортивной инфраструктуры бюджетные средства уходят на выплаты легионерам и аренду спортобъектов. Диспропорция в финансировании стала почвой для коррупционных схем», — заявил глава ведомства Асхат Жумагали.

Между тем руководить профессиональным футболом в Казахстане доверили россиянам, которые пренебрежительно относятся к стране в целом и к нашим специалистам в частности, отмечается в публикации. Например, ПФЛ (профессиональная футбольная лига) руководит Рафаэль Гарибян, и он заявил как-то: «В Казахстане нет толковых специалистов. Европа далеко, поэтому лучше пригласить их из России, Беларуси и Украины, пусть научат».

Его предшественник на этом посту, ныне вице-президент КФФ (Казахстанской федерации футбола) Рохус Шох называл свою деятельность лучшей и обещал, что подтянет казахстанцев до своего уровня. Продвижением занимается российский блогер Евгений Савин (KraSava), один из своих роликов про женский футбол озаглавил: «Носят форму за мужчинами».

Тем временем, в новом сезоне в казахстанском футболе отменили лимит на легионеров. Если ранее разрешалось не более семи иностранных футболистов, то теперь на поле может выходить неограниченное число игроков. По мнению профессионалов, это приведет к новым коррупционным схемам.

В клуб приглашается иностранец, которому в первый же день доходчиво объясняют условия подписания контракта: из заявленной в договоре официальной суммы легионеру придется отдать руководителям команды и их приближенным 30%, а то и 50%. Это известно даже болельщикам, — предполагают в издании.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Чрезвычайное положение и мобилизация?»: как Казахстану бороться с паводками» — На портале Аbai.kz вышел материал с мнением Болата Сыздықа о необходимости ввести чрезвычайное положение по всей Республике.

«Мне кажется, надо объявить чрезвычайное положение по всей Республике и мобилизовать все ресурсы против паводковых вод. Людей, технику, финансы… Для выхода из кризиса нужно сформировать корпус менеджеров. Нужно руководить не из кабинетов, а в центре событий. Необходимо создать мобильные штаб-квартиры», ― высказался автор.

Он отметил, что внутренние войска, волонтеры и безработные должны быть мобилизованы. Также автор считает, что все финансовые источники в стране должны пойти на укрепление сил и обороны страны.

«Желательно максимально сократить излишние праздники и различные имиджевые мероприятия, предметы, имеющие только декоративное значение», ― заключил Болат Сыздық.

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На портале Zhasalash.kz вышел материал о принципах умной благотворительности.

«В затопленные районы приходит помощь с разных мест. Отдельные люди также посещают специальные пункты приемов и делятся всем, что имеют. Но почему молчат владельцы крупных гостиниц, крупных компаний, руководители холдингов, те, кто владеет акциями квазисектора?! Кто-то из них даже пытается нажиться на несчастье народа. Есть те, кто завышает цены на билеты на самолеты и железнодорожные билеты. А что касается гостиниц, то они вовсе не учитывали возможность размещения пострадавшего населения», ― пишет автор.

Социолог Меруерт Молдабаева рассказала, что проблема страны, не владеющей концепцией благотворительности, в чрезвычайных условиях обостряется еще больше. По мнению социолога, «умная» благотворительность не относится к тому факту, что крупные компании отправляют детей в лагеря, дарят ноутбуки или привозят новую мебель в детские дома. Такие меры считаются лишь помощью.

«Вместо этого лучше приноровиться к долгосрочным проектам. «Умной благотворительностью» было бы проведение развивающих тренингов для детей, создание условий для совершенствования их образования за рубежом, организация сети семинаров по подготовке к взрослой жизни, зачисление в вузы, присуждение стипендий», ― высказалась эксперт.

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На портале Аdyrna.kz опубликовали текст с высказыванием Қуаныша Еділханова о необходимости внесения реформ в закон «Об обязательной военной службе».

«Очевидно, что и у нас изменится закон об обязательной военной службе. Если не изменится, то нужно менять. Без него не обойтись. Надо взять опыт Украины. Сейчас у них активно обсуждается этот закон. Например, вместо срочной службы будет базовая военная служба. Ее должны пройти граждане в возрасте от 18 до 25 лет», ― высказался автор.

По его словам, граждане должны иметь возможность добровольно выбрать время прохождения службы до 24 лет. Также он отметил, что военный билет должен проверяться в возрасте от 18 до 60 лет при каждом пересечении границы.

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