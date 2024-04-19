Деньги ЕНПФ запустят без госгарантий. Горе луковое, а не минсельхоз. После паводка будет много проблем

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы целиком погружены в паводковую беду вместе с пострадавшими казахстанцами. Запад страны все также в ожидании большой воды со стороны Оренбурга, хотя многие уже выдохнули – «пронесло». Из-за паводков приостановлена работа 634 нефтедобывающих скважин, общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн, сообщают каналы.

Телеграмеры цитируют первого вице-министра МВД Кожаева — в кулуарах сената он признался, что во время паводков погибли уже семь человек. Депутаты тему наводнения тоже «оседлали» — закидали ведомства запросами: почему паводок «проспали» акимы, зачем используют неэффективный метод сдерживания воды — мешки с песком, и почему не сооружают мобильные водоналивные дамбы?

Между тем, глава государства заявил, что за каждым регионом будут закреплены олигархи из списка Forbes страны. Основатели Kaspi.kz Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе перечислят 20 млрд тенге для помощи пострадавшим при паводках. Их получат Северо-Казахстанская и Акмолинская области. Народу пообещали, что «наличку вытащат» и другие олигархи. Фото 1 Международный фестиваль «Азия Дауысы» отменили в 2024 году и тоже из-за наводнений — не до песен.

Пока без анализа экспертов в «телегах» вирусится сообщение Bloomberg о том, что Казахстан увеличил арбитражные иски против разработчиков Кашаганского месторождения до более чем 150 млрд долларов. Казахстан требует компенсацию за упущенную выгоду в дополнение к спору о затратах, сообщает ТГ PetroCouncil.kz.

«… Дополнительный иск касается упущенной выгоды на сумму до 138 млрд долларов и отражает расчет стоимости добычи нефти, которая была обещана правительству, но не была доставлена разработчиками месторождений», — цитата из ТГ.

И Антикор поделился с телеграмерами удивительными цифрами. Их мониторинг позволил увеличить поступления в бюджет от спецЦОНов с 10 до 91 млрд тенге.

С 2011 года недобросовестные сотрудники вносили недостоверные данные и выдавали поддельные документы по автотранспорту. Свыше 3 тысяч нелегальных машин поставлено на учет, незаконно выдано 60 тысяч водительских удостоверений и т.п.

И хорошая новость. Минэнерго Казахстана и России подписали соглашение о строительстве трех современных угольных ТЭЦ в республике — в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Хороший пример!

Kazpress.kz — 25 792 подписчиков на этой неделе

Вместе с паводком по Казахстану нет-нет, да кто-нибудь поднимает «языковую» волну. То акимы обращаются к пострадавшим от паводка подчеркнуто только на государственном языке, то важные сообщения для граждан забудут перевести. Касым-Жомарт Токаев назвал борьбу с русским языком глупостью, очень кстати пишет Telegram-канал. Президент заявил, что сам он «абсолютно толерантный» человек.

«В силу своей профессии я изучал много языков, работал за границей, но сейчас дело не во мне. А в том, что у нас по Конституции государственным языком является казахский язык. Русский язык используется, согласно Конституции, наравне с государственным, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет», — сказал президент на встрече с жителями подтопленного Костанайского района.

Токаев убежден, что каждый должен говорить на языке, на котором ему удобно.

«Сейчас молодежь владеет и государственным, и русским, и английским, и другими языками. И это хорошо. Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим, это глупость. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, умными. Наш народ очень хороший. Я горжусь народом Казахстана, я думаю, мы всегда будем вместе», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Золотые слова!

На опыте других

PRO КАДРЫ KZ – 51 701 подписчик на этой неделе

Авторы Telegram-канала предупреждают — после наводнения у нас длительное время будет очень много проблем. Это подсказывает опыт ФРГ.

«Паводки в Казахстане и России приведут к огромным расходам, расстройствам психики и нехватке кадров для восстановления», — цитирует ТГ издание DW.

Такие последствия испытали жители городка Альтенар после затопленния долины немецкой рекой Ар в июле 2021 года, в результате которого пострадали более 180 человек. Помимо очевидного материального ущерба, жители Германии столкнулись с психологическими проблемами: наводнение вызвало рост поведенческих расстройств, эмоциональных нарушений у детей и даже суицидальных настроений, сообщают телеграмеры.

«Кроме того, сразу после наводнения приоритетной задачей был вывоз гигантских объемов грязи и мусора, зачастую ядовитого. Так, из района Арвайлер вывезли 400 тысяч тонн мусора — такой объем в городке обычно убирают за 40 лет. А восстановительные работы осложнялись из-за дефицита квалифицированной рабочей силы — например, электриков», — перечисляют выводы исследования издания ТГ.

Сначала жители затопленных районов и местные власти в течение дней или недель борются непосредственно с наводнением, затем месяцами и годами пытаются справиться с его последствиями — материальными, юридическими, психологическими. Таков опыт Германии. Ученые предупреждают, что изменение глобального климата будет все чаще приводить к наводнениям после аномальных дождей или снегопадов. И катастрофа в долине реки Ар была крупнейшей за 60 лет.

«Обычно первое, о чем говорят после наводнений, это размеры материального ущерба и тех госсредств, которые выделяются на преодоление последствий катастрофы. … Власти ФРГ создали фонд в размере 30 млрд евро. …Плюс каждой семье из четырех человек причитались 3000 евро. Из официального отчета правительства ФРГ следует, что до конца 2021 года власти в качестве немедленной помощи выплатили 167,25 млн евро. Из них 35,3 млн евро — домохозяйствам, 13,1 млн евро — малым и средним предприятиям и 118,85 млн — муниципальным властям», — пишет издание.

Затем последовали долгие тяжбы по страхованию имущества и жилья. К сентябрю 2021 клиентам в пострадавших регионах страховые компании выплатили 1,5 млрд евро, а через два года, к середине 2023 года — 6,7 млрд евро, что составило 80% застрахованного ущерба. Но не все были согласны с суммами выплат.

Разрушительное наводнение в июле 2021 стало и тяжелейшей психологической травмой для десятков тысяч жителей Арской долины. Пострадавшие были «отягощены долгими сроками восстановления, бесконечными стройками, длительными разбирательствами с властями и страховками, нескончаемыми финансовыми и семейными проблемами».

Огромный стресс, конечно, получили и казахстанцы, чьи дома и имущество оказались затопленными паводковой водой и, надо заметить, в большинстве эвакуационных пунктов атмосфера накалена. Поэтому власти Казахстана в срочном порядке выделяют средства на компенсацию и решают вопросы строительства новых домов. Про психологов только не слышно.

Государство не гарантирует

PROTENGE – 29 069 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал бьет тревогу вместе с экспертами по поводу передачи банкам второго уровня 500 млрд тенге из ЕНПФ. Эксперты всерьез предупреждают: нет гарантий, что деньги вернутся. Авторы цитируют издание Forbes.kz, которое сообщает:

«Нацбанк РК планирует потратить в течение 2024 года до 500 млрд тенге пенсионных активов на покупку облигаций банков второго уровня для кредитования бизнеса».

Что это значит? Телеграмеры объясняют: Нацбанк управляет пенсионными деньгами и решает, куда их вложить, чтобы они принесли еще больше денег (а ЕНПФ этим не занимается). И в этот раз Нацбанк решил купить облигации, которые выпустят банки. «Через этот механизм деньги из ЕНПФ перекочуют в банки. Банки будут кредитовать компании. Компании вернут банкам кредиты с процентами. Банки вернут Нацбанку деньги с процентами. Нацбанк зачислит их на счета ЕНПФ», — пишет ТГ.

Так хорошо же, что в этом плохого? А то, пишут авторы, что технически невозможно отследить, на что именно потратят банки деньги, полученные из ЕНПФ. А вдруг решат кредитовать строителей, хотя по условиям именно эти 500 млрд тенге на жилищное строительство пускать нельзя?

А почему нет никаких гарантий, что средства вернутся в ЕНПФ, эксперты поясняют так: «когда средства занимают квазигоскомпании, за ними стоит гарантия государства. Но когда дело касается обычных банков, на них государственная гарантия не распространяется».

Понятно, что Нацбанк, как управляющий пенсионными деньгами, не может на 100% предугадать, получит он назад вложения или нет, пишут авторы ТГ. Но у казахстанских банков и так есть деньги, чтобы кредитовать бизнес. Так зачем давать им еще и при том так рисковать?

Пусть сердце бьется и потом

АХМЕТОВ – 1 791подписчик на этой неделе

Всего около шести тысяч казахстанцев согласились на посмертное донорство, сообщает автор новость Telegram-канала со ссылкой на данные минздрава. За последние 10 лет в стране проведено более 2,5 тысячи операций по пересадке органов. 83% случаев от прижизненного донора и всего 17% случаев — от посмертного донора, сообщает ТГ.

«Шесть тысяч казахстанцев, которые сейчас выразили согласие стать посмертным донором – герои. Никто не желает и не ждет их смерти. Но потом частица человека будет жить в другом. Может это и есть пусть к бессмертию?», — с романтичной ноткой поддержал доноров телеграмер.

Автор приводит статистику развитых стран: трансплантация от посмертных доноров там составляет 85%. В некоторых странах люди уже при получении водительских удостоверений или паспорта дают согласие на донорство, и это согласие отражается в документе.

«В Казахстане если данное волеизъявление отсутствует, доктора обращаются к родным пациента, но они в большинстве случаев отказывают», — сожалеет автор.

Телеграмер, говоря о сфере трансплантации органов, правда, забыл привести статистику похищений людей и рассказать о спорах экспертов – например, о вопросах безопасности доноров. Впрочем, высокая идея спасения другой жизни, стоит того, чтобы спорить на эту тему вновь и вновь.

Горе луковое, а не минсельхоз!

Злобная татешка — 69 535 подписчиков на этой неделе

А около села Шубар, что в Акмолинской области, казахстанские фермеры взяли, да выбросили в поле тонны лука вполне хорошего качества – это видно на видео, которое разместили авторы Telegram-канала. И они выяснили, почему. Виной тому, как утверждают аграрии, — «министерство сельского хозяйства и какой-то там интеграции».

«Из-за бешенного роста цен в прошлом году на лук, фермеры решили расширить свои луковые поля. Однако, когда был собран богатый урожай, министерство неожиданно решило ввести ограничения – установило трехмесячный запрет на экспорт лука», — пишут телеграмеры.

В итоге, в разгар сезона фермеры не смогли получить «карты допуска» и вынуждены были хранить лук на складах, где он постепенно стал загнивать. Как сообщает ТГ, по данным ведомства на 3 апреля у фермеров все еще оставалось 130 тысяч тонн нереализованного лука прошлого урожая!

И вот вопросы ребром минсельхозу от ТГ и сельхозбизнеса: кто будет возмещать многомиллионные убытки казахстанским фермерам? И зачем экспортировать лук из Таджикистана и Узбекистана, если на овощных складах Казахстана хранятся тонны выращенных, но нереализованных овощей?

В ТГ не хватает только более точной локации лукового сброса.

Уникальный Telegram

Не баг, а фича — 281 499 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сделал подборку самых интересных моментов нашумевшего интервью этих дней — основателя Telegram Павла Дурова Такеру Карлсону.

Вот, например, у Павла нет земли, домов и яхт. Бизнесмен не советует привязываться к одному месту, чтобы не отвлекаться от работы. На старте своего бизнеса советует не брать много денег у инвесторов, иначе можно потерять независимость. Если игнорировать проблемы, то большинство из них исчезнет.

«Так Дуров поступил с Конгрессом США, чьё требование слить переписки он не выполнил», — пишет ТГ.

Далее: спецслужбы США пытались подкупить сотрудника Telegram во время поездки Дурова в Америку — они собирались шпионить за юзерами по всему миру. В США, ФБР не отставали от Павла ни в аэропорту, ни дома. Дуров не доверяет американским соцсетям — считает, что они связаны со спецслужбами. В 2024 году количество активных пользователей Telegram перевалит за 1 млрд. Мессенджер не тратится на рекламу. Его бюджет на маркетинг равен 0 долларов, а феноменальный рост Павел называет «органическим». Telegram занимаются около 30 программистов. Главный поинт Дурова — его мессенджер, не сольёт ваши переписки и предоставит инструменты для свободного распространения информации.

Интервью Павла Дурова уже доступно на русском языке, сообщает ТГ. Часовой разговор перевели с помощью нейросетей.

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