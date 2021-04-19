Программы и законы как проявления импотенции власти 19.04.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 1799 0 Айдар Алибаев о том, что власть сильна только в разбазаривании ресурсов Похожие материалы: Власти Южной Кореи заявили о приближении четвертой волны COVID-19 «Проблема Казахстана не только в том, что во власти страны остались те же люди, но и в том, что они оказались неспособными модернизировать свое сознание». «Иммунитет от потрясений: хорошие зарплаты и социальная инфраструктура для всех» Наша независимость курируется из-за рубежа 0,1 для Ноль Первого Минимальный 60-дневный срок введения в действие новых норм хотят установить в Казахстане