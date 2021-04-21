«Бауыржан Байбек намерен подать в суд на Жанболата Мамая». «Большое видится на расстоянии: каким был главный эксперт по казахам». «Если бы не Ленин. Какую роль в судьбе казахского народа сыграл вождь мировой революции?»

Сетевой Казахстан 21 апреля 2021г.

INFORMBURO . KZ . «Назарбаев выступил на Боаоском азиатском форуме: Пандемия показала важную роль государства» — Первый Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ выступил с видеообращением на пленарной сессии Боаоского азиатского форума, сообщает МИД РК. «Пандемия показала важную роль государства в сложные времена – благодаря эффективным мерам властей, многим странам удалось избежать наиболее негативных сценариев развития ситуации«, – заявил Первый Президент Казахстана. «Для человечества важна кооперация производителей вакцин и правительств в решении вопроса массовой вакцинации на планете. Конкуренция и политизация в этом вопросе контрпродуктивны«, – подчеркнул Елбасы.

QMONITOR . KZ . «Если бы не Ленин. Какую роль в судьбе казахского народа сыграл вождь мировой революции?» — 22 апреля – очередная годовщина дня рождения Владимира ЛЕНИНА (Ульянова), человека, оказавшего наибольшее влияние на ход всей мировой истории в 20-м веке. Не будь его, жизнь казахского народа, скорее всего, сложилась бы совсем иначе. И именно о роли Ленина в истории Казахстана мы беседуем с известным историком Болатом АСАНОВЫМ.

KAZPRAVDA . KZ . «Цой не заявлял, что «Спутник V» – неизученная вакцина» — В социальной сети TikTok распространяется видео с отрывками из брифинга СЦК, на котором выступал министр здравоохранения РК Алексей ЦОЙ. В кадре он говорит, что вакцина против COVID-19 не изучена и ее влияние на людей неизвестно. Из контекста можно сделать вывод, что речь идет о препарате «Спутник V», который сейчас используют в Казахстане. Это манипуляция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «На полях информационных войн» — На днях внимание привлекла интересная схватка — юный оппозиционер МАМАЙ набросился на первого зампреда правящей партии БАЙБЕКА, обвинив его в создании собственного клана, хищении миллиарда долларов и удушении свободы слова и демократии. Обвинитель привел множество имен, наименований юрлиц и цифр, которые должны подтвердить его тезисы. Байбек отмалчиваться не стал и дал интервью Танирбергену БЕРДОНГАРОВУ, где по пунктам более или менее убедительно отверг все обвинения. Забавно, что Мамай свою аргументацию выстроил по материалам анонимного телеграм-канала, а Байбек этот канал особо раскритиковал, обвинив его в разжигании розни.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Бауыржан Байбек намерен подать в суд на Жанболата Мамая» — Как член партии, первый заместитель Председателя партии «Nur Otan», у нас есть устав партии, у нас есть Кодекс этики партийца. И в соответствии с кодексом и уставом я официально говорю, что я подам на него в суд в рамках гражданского и административного процессуального производства. Я считаю абсолютно недопустимо, чтобы такое было… Я считаю, что надо создать прецедент, для того, чтобы в будущем люди подобные Мамаю, несли ответственность за свои слова и понимали, что демократия – это верховенство права и ответственность.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Зачем Байбеку судиться с Мамаем» — У меня нет ни симпатий и антипатий ни к одной из сторон предстоящего процесса. Но то, что этот судебный процесс значительно оживит информационную повестку дня – это, несомненно, радует.

VLAST . KZ . «Как Казахстан может изменить подход к трудоустройству молодежи?» — В последние 20 лет Казахстан пытался решить проблемы молодежной безработицы с помощью программ повышения квалификации, льготного кредитования и временного трудоустройства молодых людей на сезонные и инфраструктурные работы. Однако эти программы не позволяют снизить безработицу и улучшить условия труда для молодежи, а направлены на неустойчивое улучшение целевых индикаторов. Vласть уже писала о том, что показатель молодежной безработицы в Казахстане серьезно занижен, и в будущем можно ожидать лишь его увеличения.

TIME . KZ . «Дастиш фантастиш!» — В течение пяти лет 800 млрд тенге выделят для развития инфраструктуры в казахстанских селах. На эти деньги обещают всех сельчан обеспечить централизованным водоснабжением, высокоскоростным интернетом и хорошими дорогами. Построят более 500 новых поликлиник, в которые хотят привлечь городских врачей, в 2,5 раза повысив им зарплату, в 10 раз увеличив подъемные пособия и обеспечив жильем. Фантастические перспективы повышения уровня жизни в сельской местности обрисовали во вторник на заседании правительства.

«Берега попутали?» — В горняцком городе Текели Алматинской области приостановили работы по рекультивации хранилища с вредными техногенными отходами из-за того, что заранее не продумали, куда сливать шахтные воды. А тут еще выяснилось, что береговые отвалы хвостохранилища заложены в банке! Речь о хранилищах токсичных отходов обогащения руды, которые достались текелийцам в наследство от закрывшегося давным-давно свинцово-цинкового производства.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «Напрочь игнорируются существующие сейчас, реальные проблемы» — Сейчас диалог акимата и общества выглядит примерно так. Общество – точечная застройка убивает город. Акимат – а вот вам пешеходный мост через Аль-Фараби. Общество – вы нас слышали вообще? Точечную застройку пора прекращать. Акимат – а на пешеходном мосту мы фонари красивые поставим. Это диалог слепого с глухим – точнее, с тем, кто умело притворяется глухим.

365 INFO . KZ . «Минсельхоз ответил на критику ученых-аграриев о деградации сельского хозяйства. Часть 2» — Ведомство не согласно, что в Казахстане так и не заработал институт фермерской кооперации, а систему управления земельными ресурсами считает эффективной.

SPIK . KZ . «Большое видится на расстоянии: каким был главный эксперт по казахам» — 20 апреля – день рождения Нурбулата МАСАНОВА, доктора исторических наук. В этом году ему могло бы исполниться 67 лет. Нурбулат Эдигеевич Масанов – безусловно, один из самых ярких людей в независимом Казахстане. События 90-х годов и на рубеже 20-го и 21-го веков в нашей стране прочно связаны с его именем… Вот что говорил в одном из интервью в 2005 году Нурбулат Масанов: «Для государства важную роль должен играть только один-единственный критерий: гражданин он или не гражданин страны. А хочешь ты быть синим или зеленым, казахом или русским, — пожалуйста, это твое личное дело. Государство не должно интересоваться твоими внутренними различиями и национальностью».

AZATTYQ . ORG . «Между Брунеем и Руандой. Казахстан — на 155-й строчке рейтинга свободы прессы» — Казахстан во «Всемирном индексе свободы прессы», составляемом авторитетной международной организацией «Репортеры без границ», занял в этом году 155-е место. Всего в рейтинг включено 180 стран.

KURSIV . KZ . «Уникальное урочище и город-призрак. Что можно посмотреть в Карагандинской области» — Пандемия коронавирусной инфекции в числе прочего дала импульс развитию внутреннего туризма. Строить планы на летний отпуск за границей в текущих условиях сложно. Пока непонятно, будут ли открыты границы, да и хватит ли денег, учитывая экономический кризис – большой вопрос. Но нам повезло – в стране много интересных мест, о которых, к сожалению, знает мало казахстанских туристов.

IA — CENTR . RU . «Что предложит Казахстан евразийскому туристу?» — Большая территория страны позволяет обратить внимание на туристические возможности регионов РК и разработку совместных маршрутов с соседними государствами.

LITER . KZ . «Собаке вырезали нос и перерезали лапы: Зоозащитники требуют найти маньяка, калечащего животных» — В одном из районов Алматы регулярно находят покалеченных животных, зоозащитники подозревают, что там орудует маньяк. Подробнее о ситуации рассказала волонтер Аксинья МАКОВЕЦКАЯ.

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