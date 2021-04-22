Под эпидемию просят деньги, но не проводят работу 22.04.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 341 0 Юрий Анохин о том, что в очагах заражения профессиональные мероприятия не проводятся Похожие материалы: Кинотеатры, театры, некоторые общепиты, бильярдные и караоке возобновят работу в Казахстане У четырехлетнего алматинца обнаружили сразу два вида рака, родители просят о помощи «Проблема Казахстана не только в том, что во власти страны остались те же люди, но и в том, что они оказались неспособными модернизировать свое сознание». «Иммунитет от потрясений: хорошие зарплаты и социальная инфраструктура для всех» Бекшин признал неэффективность ряда введенных им запретов Что волнует душу казаха (во второй декаде апреля)