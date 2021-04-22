Сколько на самом деле безработных в Казахстане?

Там, где не лукавит статистика, лукавят эксперты

Статистика в Казахстане устроена таким образом, что какие бы катаклизмы ни произошли в стране и даже в общемировом масштабе (взять продолжающуюся пандемию коронавируса), с цифрами у нас все будет в порядке.

Резкое сокращение производства, полный запрет на работу сферы услуг, ограничение времени работы многих бизнесов и т.п. – ничто не смогло поколебать нашу благостную статистику по занятости населения.

И эксперты тоже отжигают…

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Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК отчиталось, в 2020 году уровень безработицы в Казахстане увеличился всего на 0,1 п.п. и составил 4,9%. Ничего такого, о чем стоило бы волноваться. Показатель безработицы в нашей стране с 2017 года подозрительно стабилен, — 4,9%. Лишь в 2019 году составил исторический минимум – 4,8%.

Эксперты Центра развития трудовых ресурсов, проанализировав данный показатель в других странах в 2020 году, пришли к выводу, что в Казахстане – он один из самых низких в мире.

По их данным, в США уровень безработицы за последний год вырос на 4,4 п.п. до 8,1%, в Канаде – до 9,6% (+3,9 п.п.), в Испании – до 15,5% (+1,4 п.п.). Довольно ощутимый скачок уровня безработицы произошел и в странах СНГ: в Армении (+4 п.п.), Азербайджане (+2,3 п.п.), Украине (+1,7 п.п.), Узбекистане (+1,6 п.п.).

Заместитель директора департамента стратегии и проектного управления Центр развития трудовых ресурсов Алихан Карабаев поясняет, почему в Казахстане этот показатель сдвинулся лишь символически.

Во-первых, численность безработных выросла не сильно. По итогам 2020 года их стало больше лишь на 8,2 тыс. человек. «Максимальное увеличение количества безработных за год наблюдалось среди лиц среднего возраста (35-44 лет) с 103,8 тыс. человек до 109,4 тыс., а также предпенсионного возраста (55-64 лет) с 49,5 тыс. до 54,9 тыс. При этом необходимо отметить, что произошло сокращение безработных в возрасте 29-34 лет на 4,2 тыс. человек», — отметил эксперт.

Во-вторых, в период карантина часть занятого населения перешла в категорию временно незанятых по причине приостановки деятельности предприятия или инициативе работодателя. То есть, люди, которые были вынуждены не работать в период ЧП, считались не безработными, а временно незанятыми в составе занятого населения. Их численность, по данным Центра, выросла в 2,3 раза, с 129,1 тыс. в 2019-м до 300,9 тыс. человек в 2020 году. В свою очередь порядка 60% годового притока временно незанятых составили трудящиеся вахтовым методом работы, 11% – сотрудники, отправленные своими работодателями в ежегодные трудовые отпуска (в т.ч. во время карантина).

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Мы не поленились заглянуть в статистические данные и неожиданно обнаружили, что они… расходятся с тем, что презентует эксперт. Так, он утверждает, что численность безработных в прошлом году выросла лишь на 8,2 тыс. человек. Статбюро в это время говорит нам о том, что в 2019 году число лиц, зарегистрированных в органах занятости качестве безработных, составляло 97,5 тыс. человек, в 2020 году – уже 141,8 тыс. человек. Это в 5 раз больше (!), чем нам рассказывают в Центре.

Но если вдруг там имели ввиду безработное население вообще (безотносительно официального статуса), то оно выросло со 440,7 тыс. до 453 тыс. человек. Это тоже ощутимо больше, чем нам рассказывал эксперт, — в 1,5 раза!

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Еще одна любопытная цитата от Алихана Карабаева: «Основное изменение в рабочей силе вызвано уменьшением численности занятых за счет снижения численности самозанятого населения на 0,6% – с 8,78 млн в 2019 г. до 8,73 млн человек в 2020 г..

Вот где смешались кони, люди, лоси. Из контекста выходит, что численность самозанятого населения в Казахстане составляет 8,7 млн. человек! Конечно же, он имел ввиду занятое население, это упоминание о снижении самозанятого населения вносит ненужную сумятицу и придает речи неверный смысл. Или это оговорка по Фрейду: все экономически активное население в нашей стране – самозанятое?

Как утверждает статистика, число самостоятельно занятых работников в стране в 2020 году составило 2,069 млн. человек, снизившись за год на 30 тыс. Исторический рекорд был установлен в 2011 году на уровне 2,720 млн. человек. Затем этот показатель практически ежегодно снижался. Но за счет чего он еще спустился на одну ступеньку в сложном 2020 году, остается только гадать.

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Эксперт нам сообщает еще одну хорошую новость: на фоне восстановления экономики к концу 2020 года увеличилось и число наемных работников в годовом выражении до 6,69 млн чел. – на 5 тыс. человек больше по сравнению с 2019 годом.

В разрезе видов экономической деятельности по сравнению с 2019 годом наблюдалось увеличение числа занятых в прочих услугах, операциях с недвижимостью, а также в здравоохранении.

Однако в официальных данных мы видим, напротив, уменьшение наемных работников на 6 тыс. человек. Можно предположить, что Центр развития трудовых ресурсов пользуется куда более точными и свежими данными, чем представляет на своем Сайте Бюро национальной статистики. И ведь расхождение не на уровне математической погрешности.

Надо с этим что-то делать.

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