«Выборов много не бывает»

Сетевые СМИ о предстоящих выборах 836 сельских акимов, впереди еще полторы тысячи

Марат ШИБУТОВ – «Как и зачем в Казахстане будут выбирать сельских акимов?» — В апреле в Мажилис поступил разработанный Министерством национальной экономики законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»», который регулирует прямые выборы сельских акимов.

До этого с 2013 года сельские акимы избирались маслихатами районов, то есть выборы были непрямые. А теперь их будет выбирать население, и это очень важно. Дело в том, что в Казахстане только на один пост в исполнительной власти госслужащий выбирался прямым голосованием народа – это пост президента. Все остальные госслужащие или просто назначались, или назначались с согласия от представительной власти. Теперь же сельские акимы станут второй такой категорией. А надо понимать, что прямые выборы придают большую легитимность. Такие госслужащие будут чувствовать себя политически более уверенно, чем другие чиновники, ведь первых назначили, а вторых уже – выбрали.

Акимов будут выбирать на 4 года, ограничение в продолжительности пребывания в должности – 2 срока, то есть 8 лет. Выборы будут постепенными, всех сразу 2 345 акимов не переизберут:

— 2021 год второе полугодие – 836 акимов, бюджет 4,8 миллиарда тенге

— 2022 год – 351 аким, бюджет 3,1 миллиарда тенге

— 2023 год – 499 акимов, бюджет 4 миллиарда тенге

— 2024 год – 585 акимов, бюджет 4,6 миллиарда тенге

— 2025 год первое полугодие – 74 акима, бюджет 1,1 миллиарда тенге.

В ходе выборов и после их проведения возможны такие риски:

Первый и главный риск в том, что избираемые акимы – в подавляющем большинстве акимы именно сельских округов, а не сел, поселков и городов районного значения. А в округе обычно 2-3 села, которые могут сильно различаться по численности населения. И вот тут выбор одного села может быть неприемлем для других сел. Для городов и гигантских сел (с численностью больше 10 000 человек), у которых серьезный бюджет, риском будет то, что борьба кандидатов-элитариев может перейти из избирательной плоскости в некоторые другие, а там уже возможно все – от публикаций компромата до перестрелок и массовых беспорядков. Для малых и не очень благополучных сел будет проблемой найти реальных кандидатов – может оказаться, что требованиям будет соответствовать только действующий аким. Конечно, аким района может привлечь еще кандидата, но это будет не конкуренция. Общим риском будет отсев самовыдвиженцев по особенностям биографии или за недействительные подписи. Такое ограничение конкуренции может привести к сильным протестам, особенно если самовыдвиженцы популярны. Всегда будет определенная напряженность при смене акима района – сельские акимы, которые избирались при другом человеке, могут быть неудобными для нового акима. В случае, если он еще и неместный, проблемы будут усугубляться. Часть партий, у которых нет районных филиалов или там нет подходящих кандидатов, не смогут участвовать в выборах. Также будут проблемы, если их кандидатов не зарегистрируют, снимут по итогам спецпроверки или результаты выборов будут ими оспариваться. Это вызовет внутренние проблемы партий. Попытки убрать избранных акимов через вотум недоверия, высказанный районным маслихатом и инициированный местным сообществам, могут вызвать существенные политические скандалы.

Но так как обновление состава сельских акимов будет идти несколько лет, то при грамотном политическом руководстве кампаниями большинство рисков будет отработано и нейтрализовано.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Выборы акимов: через тернии к звездам!?» — Вопрос о необходимости введения выборности акимов населением вверенных им административно-территориальных единиц обсуждается среди казахстанской общественности уже давно. Особенно активно его поднимали в разное время представители политической оппозиции. Правда, какого-либо единого мнения по этому поводу не было раньше и нет до сих пор. Так, одни лица выступают за повсеместную и одномоментную выборность акимов. Другие же предлагают ограничить ее только городскими и сельскими населенными пунктами и вводить поэтапно, сохранив при этом назначаемость вышестоящих акимов.

Смена в 2019 году президента страны задала тренд на определенные изменения в Казахстане. В центре обозначенной новым главой государства Касым-Жомартом Токаевым политической повестки стоит формирование современного эффективного государства. С одной стороны, это предполагает повышение уровня эффективности и качества работы государства, его органов и их должностных лиц на всех уровнях. С другой стороны, одновременно озвученная президентом концепция «Слышащего государства» призвана обеспечить постоянную связь между властью и обществом, включая вовлечение представителей последнего в процесс выработки и принятия государственных решений. В связи с этим введение выборности акимов городов районного значения и сельских населенных пунктов является одним из ключевых направлений реализации рассматриваемой политической повестки.

В политическом отношении введение прямой выборности рассматриваемых должностных лиц можно также расценить как своего рода компенсацию обществу за отмену процедуры самовыдвижения в депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней. Хотя трудно сказать, сколько сельчан захотят баллотироваться в акимы своих населенных пунктов. Нет также ясности с отношением к предстоящим выборам среди населения крупных городов Казахстана, где вопрос о выборности собственных акимов пока не стоит.

Одним из преимуществ выборного статуса акимов городов районного значения и СНП является отсутствие у вышестоящих акимов права их отстранения от должности по своему усмотрению. Вместе с тем их пребывание в должности не должно зависеть от политических партий, членами которых они являются. Соответствующая зависимость от партий обоснована для депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней, избираемых по системе пропорционального представительства. В общем, парламентариям есть над чем поработать в процессе рассмотрения данных законопроектов.

В целом, для руководства Казахстана проведение предстоящих выборов акимов городов районного значения и сельских населенных пунктов является вопросом политического престижа. Более того, на открытии первой сессии Парламента VII созыва и пятом заседании Национального совета общественного доверия президент страны Касым-Жомарт Токаев анонсировал введение прямой выборности районных акимов и проведение соответствующих выборов в 2024 году. Однако, насколько избрание и последующая деятельность акимов низового уровня оправдают запросы и ожидания местного населения, покажет время.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Нурул Рахимбек: Без выборов областных акимов сельские выборы лишены смысла» — Каждый электоральный цикл у казахстанцев вызывает неоднозначную и даже противоречивую реакцию. Большая часть народонаселения скептически относится к ним c привычным скепсисом, считая, что «получится, как всегда». Запланированные на этот год выборы акимов сельских округов вряд ли обеспечат регионы достойными кадрами. Однако это не для самоустранения — в этом уверен известный общественный деятель и специалист международного уровня по выборам Нурул РАХИМБЕК.

— Основной принципиальной поправкой, на мой взгляд, является возможность самовыдвижения. Дело в том, что на всех остальных уровнях власти, граждане лишены такой возможности, так как только политические партии имеют право выдвигать своих кандидатов. Учитывая, тот факт, что роль акимов не самостоятельная, видимо, власть чувствует расслабленность в этом отношении и поэтому оставила нишу самовыдвижения на этом уровне общедоступной. Также, по предложению президента, после парламентских выборов 2021 года, возможно, будет снижен порог для прохождения партий в мажилис с 7 до 5 процентов, а также появится графа «против всех» в избирательных бюллетенях всех уровней.

С моей точки зрения, правильно было бы сначала сформировать круг обязанностей акимов на принципах независимости от других ветвей власти, но зависящих от граждан непосредственно. И уже исходя из них создавать механизмы их отбора, менять избирательное законодательство, и только потом переходить к самому процессу выборов. Эта последовательность очень важна, так как является основой независимости акимов от властей и зависимости от мнения избирателей, что является фундаментом для настоящих реформ снизу.

Проще говоря, при нынешнем алгоритме власти не будут и не захотят меняться. Их все устраивает на сегодняшний день, а реальным триггером изменений может быть только общество. На прошлых выборах, президентских и парламентских, мы уже сталкивались, когда демократические силы делились на два фронта – одни говорили о том, что надо выдвигаться и наблюдать за выборами, другие были за полный бойкот инициатив властей. Похоже ситуация повториться и с выборами акимов в этот раз. Гражданское общество будет мобилизоваться к участию в выборах, но ради чего? В будущем, при таком законодательстве, они не смогут реализовать ни одну из демократических инициатив, так как их будут отметать вышестоящие акимы, а их в свою очередь контролировать центральная власть.

Первое – это необходимо требовать выборности акимов всех уровней. Смена акимов только низового уровня не решает вопросов эффективного управления на местах. Второе – надо расширить круг полномочий акимов и предоставить реальную возможность политической конкуренции, чтобы во власть приходили независимые акимы. И, наконец, третье – необходимо изменить законодательную базу, чтобы обеспечить прозрачность избирательного процесса, обеспечивающего возможность свободного выдвижения кандидатов и свободу в реализации их избирательных кампаний.

Кстати, если мы заговорили о нарушении прав избирателей и избираемых, одним из основных противоречивых моментов в предлагаемых поправках к закону о выборах, является требования опыта работы на государственной службе. Это весьма дискриминационная норма, так как мы все прекрасно знаем, что у нас власть монолитна. И если мы постоянно будем требовать опыт работы во власти, мы просто будем иметь безальтернативную гегемонию правящей партии, что не есть хорошо для экономического и политического развития страны.

Ринат ЫСКАК – «Торопись медленно. Кое-что о политической модернизации в Казахстане» — Говорят, что римский император Октавиан АВГУСТ обожал выражение Festina lente, что в переводе с латыни означает: торопись медленно или торопись не спеша. У автора этих строк нет ни малейшего сомнения, что президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ, будучи одним из самых образованных людей нашей страны, хорошо знает не только историю древнего Рима, но и все крылатые выражения, пришедшие к нам из глубины веков. Иначе никак не объяснить то, как продвигаются политические и иные реформы.

Критики действующего режима делают акцент на том, что реформы носят половинчатый характер и являются паллиативом. Понятно, что эволюционный путь развития, который выбрал президент Токаев, устраивает не всех. Видимо, кому-то хочется с наскока взять невидимые высоты. При этом, как правило, оппоненты властей не всегда могут предоставить свои предложения по реформированию политической системы. Кричали о том, что только в полицейском государстве власти дают разрешение на право проведения митингов. Власти прислушались и теперь митинги можно проводить, поставив местные власти в известность о времени и месте проведения митингов. Как ни странно, число желающих провести митинг как-то резко пошло на убыль, что косвенно свидетельствует о том, что вопрос о разрешительном характере митингов носил характер хайпа и не более.

Резюмируя, можно сказать, что тактика, избранная высшим руководством страны «торопиться медленно», верна. Однако насколько эффективными окажутся принимаемые меры, пока трудно сказать. Очевидно одно: успех любого дела зависит и от самих граждан.

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