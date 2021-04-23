Малый и средний бизнес восстанавливается от шока: количество компаний увеличилось на 3,3% за год

В секторе работает более 3 миллионов граждан страны

В 2020 году пандемия коронавируса оказала резко негативное воздействие на деловую активность в стране и в целом на экономику РК. С января 2020 года до февраля 2021 года индекс деловой активности в РК находился в отрицательной зоне (ниже 50). Наиболее уязвимым сектором стал малый и средний бизнес.

Так, в январе–декабре 2020 года выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) снизился на 5,4% и составил 32,7 трлн тг. А общая численность занятых в МСП сократилась на 2,3% за год — к концу 2020 года в этом секторе числились 3,4 млн занятых.

Для минимизации урона малому и среднему предпринимательству была предоставлена поддержка от государства — как финансовая, так и нефинансовая. В 2020 году реализованы три пакета антикризисных мер, направленных на существенное снижение налоговой нагрузки и расширение доступа к финансированию.

По программе «Дорожная карта бизнеса — 2025» для субъектов МСП увеличен размер кредита до 7 млрд тг со сроком субсидирования 5 лет, а также сняты отраслевые ограничения. По программе «Экономика простых вещей» увеличен общий объём кредитования до 1 трлн тг, срок субсидирования — до 10 лет, расширен перечень товаров и услуг, а также улучшен инструмент гарантирования.

В целом в 2020 году в рамках государственной программы «ДКБ-2025» просубсидировано и гарантировано 18,9 тыс. проектов субъектов МСП на сумму 1 трлн тг. В рамках программы «Экономика простых вещей» получили субсидии 2 тыс. проектов на сумму 440 млрд тг.

Кроме того, в 2020 году в целях поддержки бизнеса принят ряд изменений в налоговое законодательство, в том числе обеспечено освобождение от уплаты налога на имущество. Индивидуальные предприниматели освобождены от индивидуального подоходного налога. Производители сельскохозяйственной продукции освобождены от земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения. Для реализации и импорта социально значимых продовольственных товаров ставки НДС снижены с 12% до 8%.

Принятые меры нивелировали негативное воздействие пандемии на деятельность предпринимателей и способствовали росту числа субъектов МСП в стране. Так, по состоянию на 1 апреля 2021 года количество действующих субъектов МСП по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 3,3%, до 1,4 млн единиц. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 62,8%, юридических лиц малого предпринимательства — 21%, крестьянских или фермерских хозяйств — 16%, юридических лиц среднего предпринимательства — 0,2%.

В текущем году НПП «Атамекен» провела опрос более чем 50 тыс. предпринимателей на предмет потребности в дополнительных мерах поддержки. На основе результатов опроса Министерство национальной экономики Республики Казахстан сформировало дополнительный пакет из 24 мер по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам.

7 апреля 2021 года министр национальной экономики РК Асет Иргалиев объявил о дополнительных мерах поддержки по налоговому стимулированию и снижению долговой нагрузки по кредитам предпринимателей в наиболее пострадавших секторах экономики.

Согласно обновленному плану, меры поддержки предусматривают рефинансирование на льготных условиях банковских займов МСП в наиболее пострадавших отраслях экономики. Список групп предпринимателей в пострадавших отраслях расширен на 145 видов ОКЭД (с 29 до 174). Это позволит дополнительно поддержать 2,2 тыс. субъектов бизнеса.

Кроме того, вводится отсрочка уплаты всех налогов и платежей из фонда оплаты труда для субъектов МСП в пострадавших отраслях. Эта норма коснётся 500 тыс. предпринимателей. Предполагаемая сумма подлежащих отсрочке налогов и платежей составит 67 млрд тг.

Также будут приостановлены меры принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, что охватит 90 тыс. субъектов бизнеса с суммой задолженности 374 млрд тг.

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Информация предоставлена Finprom.kz

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