Отбасы замедленного действия

Какие риски несет Отбасы банк для финансовой системы Казахстана в целом?

Жилстройсбербанк благополучно прошел ренейминг и стал Отбасы банком. И сейчас все меняется под этой крышей. И без того громадный банк уже в скором времени, как предполагается, получит особый статус, став единым оператором государственной жилищной политики.

К привычным функциям по аккумуляция жилищно-строительных накоплений и выдаче займов на покупку жилья добавятся новые: постановка на учет нуждающихся, распределение жилья среди населения.

Однако регулятор рынка — Агентство по регулированию и развитию финансового рынка — решил пойти дальше и предоставить банку новую степень свободы. Предполагается, что банк выйдет из системы гарантирования депозитов, а полную сохранность жилищно-строительных накоплений граждан обеспечит гарантия государства.

На вопросы интернет-газеты ЗОНАКЗ отвечает наш эксперт, аналитик Wall Street Invest Partners Данияр Джумекенов.

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– В настоящее время разрабатывается законопроект, согласно которому Отбасы банк может выйти из системы гарантирования депозитов. По какой причине, по вашему мнению, могут сделать исключение для Отбасы банка?

– В первую очередь надо разобраться, что представляет собой система гарантирования вкладов.

Банковский депозит все еще остается наиболее популярным инструментом сбережения среди казахстанцев, несмотря на рост интереса к инвестиционным активам. Высокая вовлеченность населения вынуждает государство уделять внимание защите их денежных средств. Происходит это за счет регулярных отчислений взносов банков-участников системы в специальный резерв, откуда, в случае возникновения проблем, будут направляться деньги на выплаты вкладчикам.

Отбасы Банк, согласно заявлениям чиновников, является единственным кредитным учреждением, реализующим систему жилищных строительных сбережений, число участников которой превышает 1,5 млн человек. По сути, это гигант-монополист, осуществляющий управление государственной жилищной политикой. Такие образования крайне редко бывают эффективными. Не будем ходить далеко и вспомним про ЕНПФ — монополиста на пенсионном рынке, который не способен показать достойную доходность на выделенные ему сбережения казахстанцев.

– Почему государство предпочитает давать гарантию государства — вместо того, чтобы банк участвовал в рыночных правилах игры? Или эта гарантия – лишь проформа, и правительство уверено, что по ней никогда не придется отвечать?

– Последние годы Отбасы банк теряет деньги, причем, происходит это на фоне роста издержек на административные и комиссионные расходы. Пристальное внимание стоит уделить возросшему размеру выплат за пользование заемными средствами. Если в 2016 году на эти цели тратилось 8,51 млрд. тенге, то в 2019 году уже 27,89 млрд. Зачем государству нужно наделять подобную компанию некой особой ролью по сравнению с другими игроками — совершенно непонятно. Непонятна и причина, по которой в правительстве продолжают усиливать влияние государства в экономике после слов президента о необходимости разгосударствления.

На данный момент ясно только одно: с учетом нового функционала и выхода из системы гарантированных вкладов, управленческий состав расслабится окончательно и будет еще меньше думать о рисках. В свою очередь это создает предпосылки для возникновения серьезного кризиса в будущем, с последствиями которого вновь будут разбираться бюджетными средствами.

Складывается впечатление, что чиновники уверены в том, что риски возникновения проблем у банка минимальны, однако это совершенно не так. Подобная недальновидность будет дорого стоить казахстанской экономике.

– Мы, конечно, можем только догадываться, кто является инициатором и конечным бенефициаром этого решения. Возможно, это менеджмент, который желает получать побольше бонусов и вознаграждений, поскольку теперь банку не придется нести финансовые обязательства по отношению к КФГД?

– Банковское лобби страны играет крайне важную роль в политике. Достаточно вспомнить историю с досрочным снятием пенсионных средств, ведь они в подавляющем большинстве случаев были направлены на финансирование ипотеки.

– Банк постоянно критикуют за то, что он начисляет проценты и на депозиты, которые должен иметь любой клиент для получения кредита. Такая практика банка жилищных сбережений — это вообще нормально? Или под государственной крышей можно делать все, что угодно, десятилетиями?

– Банк прекрасно понимает, что он вне конкуренции, и население все равно будет вынуждено обращаться за его услугами. Ситуация, конечно, некрасивая и требует изучения со стороны экспертов и правительства. Но сразу могу сказать, что вероятно, исправление этой несправедливости, тем более, с учетом интересов клиентов, кто уже давно выплатил и продолжает выплачивать проценты на свои депозиты, будет стоить очень дорого. Поэтому, вероятно, все останется, как есть.

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Казалось бы, небольшие изменения, но на самом деле это решение ставит благополучие банковской системы страны на карту. Для клиентов Отбасы банка, возможно, не изменится ничего, но для клиентов других кредитных организаций (это, кстати, могут быть одни и те же люди), повысятся риски потери вкладов, так как система гарантирования депозитов из-за ухода одного из крупных банков, потеряет солидный финансовый приток взносов и, соответственно, может лишиться устойчивости. И это в условиях, когда банковский сектор и без того нельзя считать стабильным…

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