Электроэнергетику Казахстана – в хорошие семейные руки! 26.04.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 167 0 Пётр Своик о приватизации электростанции и неизвестном герое госэкспертизы по ТЭЦ-2 Похожие материалы: «Алия Назарбаева получила новую должность». «От сессии до сессии. Способна ли Ассамблея народа Казахстана к перезагрузке?». «Авантюры и провалы в образовании медиков». «Россия высасывает из Казахстана главное – его будущее» Электроэнергетика: национализировать, а не приватизировать На 1,3% выросла за год численность населения Казахстана Международные резервы Казахстана за март сократились 300 тыс. доз вакцины планируют распределить в регионы Казахстана