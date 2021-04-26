Войска США из Афганистана уходят, но война продолжается

Коронавирус внес коррективы даже в террористическую активность на Среднем Востоке

«Когда радикалы ехали в Сирию и Ирак, то к этому относились спокойно, ведь фактически они отправлялись на утилизацию. Сейчас мы имеем широкую сеть спящих ячеек», – отметила Марианна Кочубей, инспектор Антитеррористического центра СНГ. Перед этим Виктор Михайлов, эксперт по экстремистским и террористическим организациям из Ташкента, сообщил, что около 8000 граждан Узбекистана прошли террористический рекрутинг в России, Украине, Швеции, Норвегии, но ехать им некуда из-за проблем с логистикой и финансированием, вызванным пандемией коронавируса. «Как они себя поведут – не ясно», – резюмировал он.

Международный круглый стол «Центральная Азия: проблемы безопасности в контексте продолжения афганской войны» (организаторы – Центр евразийских исследований и Факультет международных отношений СПбГУ) проводился в гибридном очно-дистанционном режиме. Сначала, как положено, было много политеса, а затем перешли в практическое поле того, что будет после 11 сентября 2021 года, когда США планируют вывести всех военнослужащих Пентагона с территории Афганистана. «Эксперт от дипломата отличается тем, что может говорить правду, но должен ее аргументировать», – заметил востоковед Александр Князев.

«Ошибка, которую совершил Михаил Горбачев – резко вывел войска из Афганистана – сейчас повторяется со стороны США, – считает Хикматулла Дашти, советник Мешрано Джирга (верхняя палата парламента) Афганистана. – Когда выходил СССР, нам оставили оружие, которого хватило на три года ведения войны. Американцы нам ничего не оставляют. Это не паника – мы будем защищать свою страну. Я получил 18 пулевых ранений. Мне больше не хочется воевать – 43 года страна воюет».

Решение о полном выводе американских войск из Афганистана принял президент Дональд Трамп. Для этого в Дохе было заключено соглашение с Талибаном, по которому Пентагон к 1 мая 2021 года должен был вывести всех солдат. Многие полагали, что администрация Джо Байдена переиграет данный вопрос, но Белый дом лишь сдвинул сроки на 11 сентября.

«Двадцать лет – это результат неудачной попытки построить либеральную модель в восточном обществе. Каждые выборы – это всегда стресс для афганского общества, – указал историк Султан Акимбеков. – Здесь нужно считать общинное соотношение, а не по проценту голосов». Г-н Акимбеков обратил внимание на то, что США играли роль богатого медиатора между различными силами в структуре афганского общества. «Мы вступаем в очень тяжелое время», – полагает он.

«США полностью не уйдут из страны, – прогнозирует итальянский эксперт Фабрисси Виельмин. – Но тот факт, что они признали нецелесообразность полноценного присутствия – это показатель неспособности Вашингтона играть роль вездесущего гегемона. Обозначился предел сил и возможностей». Г-н Виельмин отметил, что «Италия потеряла в Афганистане 50 солдат и миллиарды евро».

Ситуацию в Афганистане и вокруг него итальянский эксперт характеризует как игру с нулевой суммой. Каждый игрок видит в улучшении условий для других угрозу своим позициям и старается такого развития событий не допустить. Странам Центральной Азии Фабрисси Виельмин рекомендует преодолеть коррупцию на госслужбе – главную питательную среду для распространения экстремизма.

Виктор Михайлов (Узбекистан) из хороших новостей сообщил, что в Исламском движении Туркестана (бывшее Исламское движение Узбекистана) сейчас всего 160 боевиков. Харизматичных лидеров ни в ИДТ, ни в «Исламском джихаде» (порядка 50 боевиков) больше нет, полевые командиры ушли в бизнес (рэкет, сопровождение грузов). Семейные боевики фактически выпадают из активной военной жизни. Узбекская община Саудовской Аравии, которая традиционно оказывала поддержку ИДТ, сейчас испытывает экономические трудности.

«В Интернете резко усилилась пропаганда радикальных идей политического ислама, – это уже из разряда плохих новостей. – Демократизация и либерализация Узбекистана привели к росту интереса молодежи к исламу, а в Сети их часто ждут опасные вещи».

«Штормовая пропаганда в Интернете, просто ураганная», – подтвердила Марианна Кочубей. Эксперт привела цифры по Дагестану. Там среди вернувшихся из Сирии жен боевиков около трети посыпают голову пеплом, раскаиваются и возвращаются в нормальную жизнь. Еще треть оставляет детей на родню и уезжает в Сирию искать нового мужа. А одна треть занимается вербовкой на месте.

«Когда говорят, что этнический фактор не играет роли в конфликте в Афганистане, мне становится смешно», – акцентировал Равшан Назаров, этнолог (Узбекистан). Единым историко-культурным пространством Афганистан и пятерка постсоветских центральноазиатских государств были до середины XIX века. «В Узбекистане и Таджикистане про Афганистан говорят: да, это мы, но 150 лет назад. Афганистан не существует в изолированном пространстве, и на соседей, прежде всего территориальных, неизбежно влияет», – подчеркнул г-н Назаров.

Александр Князев напомнил, как Саудовская Аравия в 80-ые гг. прошлого века шла к глубокому кризису. В королевстве постоянно происходили теракты. Но потом власти сбросили всю взвинченную молодежь в Афганистан. «Как раз на утилизацию, – уточнил востоковед. – Кризис миновал. Выжившие с королевской властью подружились, потому что она предоставила им возможность реализовать свою энергию и повоевать за веру».

Востоковед Александр Дьяков дополнил картину, рассказав про то, как алжирские муджахеддины-«афганцы» тысячами возвращались в свою страну в 80-ые годы. В 90-ые в Алжире началась «тихая» гражданская война, в ходе которой по различным оценкам только гражданского населения погибло 150-200 тысяч человек. «Самая главная проблема среди молодежи – это работа», – перешел г-н Дьяков уже к современным реалиям.

В ходе экспертного обсуждения много внимания уделили вооруженным силам Афганистана. Штатная численность афганской армии 352 тысячи человек (укомплектована на 70%). 70 тысяч составляют силы специального назначения – они наиболее боеспособны. Общая численность армии и сил безопасности – 450 тысяч человек. Одни участники круглого стола называют вооруженные силы центрального правительства в Кабуле небоеспособными. Другие уверены, что все 450 тысяч разбежаться не могут и кто-то обязательно будет оказывать сопротивление талибам. Марианна Кочубей вообще высокого мнения об афганских силах специального назначения: «Там нет линии фронта. Афганский спецназ выбивает командиров талибов. Это очень серьезные операции, глубокая агентурная работа».

США осталось вывести из Афганистана 2,5 тысячи военнослужащих Пентагона. Параллельно будут выходить другие натовцы (немцы, например, уйдут в июле). Однако на территории страны действует от 18 до 25 тысяч (по разным оценкам) сотрудников ЧВК. Большинство персонала частных военных компаний – граждане Афганистана, поскольку американцы работают по системе вербовки в первую очередь местных кадров. При этом пуштунские контингенты работают в районах проживания узбеков, хазарейцев или таджиков, а таджикские отряды – на пуштунских территориях. Что будет с американскими ЧВК пока не ясно.

Александр Князев среди внешних игроков по афганскому вопросу выделяет Иран. Потому что Тегеран реально заинтересован в установлении мира на территории Афганистана. Воюющий Афганистан из-за протяженной ирано-афганской границы съедает у Тегерана массу ресурсов. Плюс на афганской территории больше десятка лагерей боевиков, которые ведут вооруженную борьбу с режимом ИРИ. Россию беспокоят в первую очередь наркотики из Афганистана.

«Американцы за счет оставшихся механизмов способны регулировать интенсивность конфликта, – заявил г-н Князев. – Я не вижу перспектив к качественному улучшению ситуации, но и скатывания в катастрофу тоже».

«На Афганистан нужно смотреть как на плацдарм, – призывает Владимир Пластун, востоковед. – США не уйдут из Персидского залива. С Центральной Азией американцы прекрасно сотрудничают. Часть правящей верхушки США скупили и каналы взаимодействия работают эффективно».

Г-н Пластун вставил китайскую пословицу «вода спадет и камни обнажатся»: «Талибы обещали преследовать всех, кто сотрудничал с американцами, а сотрудничали с ними очень многие». По словам эксперта, уже сегодня можно наблюдать довольно массовый исход истеблишмента из Афганистана.

«Проблема Афганистана в том, что в стране нет лидера, которого бы признавали хотя бы 20-30% населения», – указал Ахмадулла Васток, лидер афганской общины Казахстана. Наркотики из Афганистана он считает гораздо меньшей проблемой, чем радикальный ислам.

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