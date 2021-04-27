Бессилие прививки

Спасет ли демонстративная вакцинация от обильного кровопускания?

Глава Минздрава Алексей Цой показательно привился отечественной вакциной KazVac. И это, наверное, правильно. Хотя бы потому, что он обещал дождаться именно казахстанского препарата еще зимой. Теперь, даже если Алексей Владимирович провалит массовую вакцинацию и получит, как обещал президент, «красную карточку», из правительства он уйдет хозяином своего слова и истинным патриотом.

Но что-то подсказывает: выехать из министерского кабинета на белом коне, как он в него въехал в прошлом июле, будет проблематично. И дело не только в торможении прививочной кампании, которую патриотический жест министра едва ли сильно подстегнет.

Вопрос в другом: что делать с поражающей воображение цифрой в 60 миллиардов тенге, которую нарыл внутренний аудит Минфина? «Итоги проверок показали допущение системных нарушений в приобретении медицинского оборудования, требованиях к нему и завышенной стоимости, оплате надбавок и пособий не тем лицам, выплатам за невыполненные объемы строительных работ на общую сумму более 60 миллиардов тенге. Из них на сегодня устранено более 40 миллиардов тенге, или 67 процентов», – заявил недавно первый вице-премьер Алихан Смаилов. Правда, из его дальнейших слов явствует: пока профессиональный интерес у борцов с коррупцией вызвали лишь 10,6 миллиарда, по ним возбуждены уголовные дела. Но ведь это только начало, как сказал Алихан Асханович, «остальные материалы расследуются». И совсем не исключено, что итоги следственных действий разочаруют министра Цоя, и, возможно, не его одного, куда больше обещанного президентом «кадрового решения».

К тому же, мы пока не видели всех трофеев Счетного комитета. Еще в прошлом июле на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявлял: «Правительство совместно со Счетным комитетом должны отчитаться до 15 октября о средствах, выделенных на борьбу против коронавирусной инфекции. Анализ должен быть проведен с учетом особенностей региональных и центральных государственных органов». И строго наказал «доложить о работе каждого министра и акима».

Что, у кого и в каких объемах обнаружили с тех пор стражи бюджета, доподлинно не известно. Но на президентский стол результаты этих раскопок наверняка давно легли. Они, несомненно, весьма любопытны, ведь с прошлого лета на войну с коронавирусом брошены многие сотни миллиардов из центрального и местных бюджетов. И теперь, дождавшись конца апреля, отведенного правительству на «перелом ситуации» с массовым вакцинированием, Токаев вполне может устроить «кадриль» не только в правительстве, но и на местах.

Что касается главного врача страны, даже выполнение плана по количеству уколотого населения не гарантирует ему сохранения кресла. Примечательно, что 1 апреля, предоставляя Алексею Цою очередную фору до конца месяца, президент напомнил о предоставленных ему «особых полномочиях» и выразил неудовольствие тем, как министр ими пользуется. Что это за полномочия? Насколько самостоятельно распоряжались в Минздраве и его местных подразделениях беспрецедентными деньгами на борьбу с ковидом? И главное – все ли они ушли по назначению? Ответов не знаем мы, но вполне может знать глава государства.

Больше того, не исключено, что этим знанием его давно наделили антикоровцы, которые негласно «вели» руководство Минздрава с момента выделения ведомству первых же 115 антиковидных миллиардов летом прошлого года. Для наших борцов с коррупцией это давняя, проверенная практика – тем более, когда речь идет об усиленном финансировании и «особых полномочиях».

С предшественником Алексея Владимировича Елжаном Биртановым все более или менее понятно – кто-то должен был ответить за безоговорочную капитуляцию медицины после первых же волн пандемии. Теперь пришла пора отвечать за фактический провал первого этапа вакцинации и неразбериху со вторым. Ведь по большому счету чиновники подставили президента, обещавшего старт массовой вакцинации уже с 1 февраля. Тот фальстарт не просто сорвал начало кампании – он подорвал самое святое по нынешним временам – доверие общества к власти. А такое на самом верху не забывают…

Сегодня уже очевидно падение интереса казахстанцев к вакцинации: если в начале апреля ежедневно прививались до 60 тысяч человек, то сейчас их число уменьшилось вдвое. На этом фоне бравурные отчеты медицинских властей о 20 процентах привитого населения воспринимаются, мягко говоря, неоднозначно. Не добавляет оптимизма начавшийся «падеж» главных санврачей в регионах страны, обвиненных в превышении служебных полномочий, коррупции и прочих художествах.

А скандальная история с закупкой в Алматы строительных защитных костюмов вместо медицинских, сопровождающаяся взаимными обвинениями главсанврача города Бекшина и его зама Калыковой, вовсе не лезет ни в какие ворота. Руководство Минздрава должно было тут же объявить внутриведомственную проверку, отстранив и того, и другую от исполнения обязанностей до ее завершения. Ведь речь идет не просто о невесть на что потраченных 90 миллионах тенге, а о престиже власти. Как теперь алматинцам всерьез воспринимать «суровые» предписания за подписью г-на Бекшина, которые и раньше не выхывали особого энтузиазма? К слову, тот же Биртанов, будучи министром, не сразу, но все-таки начал служебную проверку после массового заражения медиков Центральной больницы Алматы прошлой весной…

В общем, если не завтра же, то сразу после майских праздников правительство должно мужественно попроситься в отставку. А президент – стоически ее принять. Заодно – провести весеннюю прополку акимовских грядок от старых сорняков. А там, глядишь, новый шеф антикоррупционщиков откроет сезон посадок.

Вертикаль власти давно нуждается в полной перезагрузке. Тут никакие показательные прививки уже не помогут. Требуется обильное кровопускание.

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