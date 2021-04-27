«От Золотой Орды до наших дней». «С околоисторическим бредом вроде того, что «Иисус был казахом», даже бороться не надо». «Поскреби казахстанскую культуру, проступит откровенное ханство». «Эффективен ли QazCovid-in?»

Сетевой Казахстан 27 апреля 2021г.

NG . RU . «От Золотой Орды до наших дней» — «Истоки союзнических и добрососедских отношений России и Казахстана идут из глубины веков» – такова была главная мысль участников международной научно-практической конференции «Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнёрства и всестороннего сотрудничества», прошедшей накануне в Москве в Институте востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН). Видные казахстанские и российские учёные-историки, эксперты-международники, общественные деятели, политологи, дипломаты и парламентарии двух стран выступили с докладами и развернули бурную дискуссию о прошлом, настоящем и будущем российско-казахстанских отношений. Пожалуй, в каком-то смысле кульминацией мероприятия стали приведённые историками ссылки на артефакты и письменные доказательства, что официальной дипломатической истории этих отношений не менее 500 лет.

CARAVAN . KZ . «С околоисторическим бредом вроде того, что «Иисус был казахом», даже бороться не надо» — В таком явлении, как переписывание истории, нужно проводить четкую разделительную черту между преследуемыми целями и методами, считает отечественный историк, главный научный сотрудник Института истории государства Жаксылык САБИТОВ — На самом деле здесь необходимо четко разделять профессиональную историю как науку и, условно говоря, околоисторический бред. Это абсолютно разные вещи, путать которые нельзя… Да, у нас прослеживается сильное желание гордиться великой историей. И когда учебники не дают повода для такой гордости, люди начинают придумывать разные и порой нелепые мифы. Например, о том, что более 90 тысяч казахов воевали против Наполеона, Чингисхан – казах (тюрк, адай, жалаир и т. д.) и родился в Восточном Казахстане, а Иисус – представитель одного из четырех казахских родов.

SPIK . KZ . Джанибек СУЛЕЕВ – «Поскреби казахстанскую культуру, проступит откровенное ханство» — Все эти письма коллективные, после которых деятели культуры громогласно спрыгивают с темы – все это тоже «культурный процесс»? А что такое тогда культурная политика государства? Вот задался этим, не самым вроде легким в этой жизни вопросом, поспрошал сведущих людей – и получились не самые позитивные ответы… Культура может только складываться. Она не создается, не строится по чьему-либо хотению. Никто за этот процесс не в силах отвечать – кроме самого творца, конкретного созидателя культуры. Указы государства, подобные комическому нормативному внедрению с такого-то года асыков и тогузкумалака для сохранения этой самой, прописанной в законе целостности, – верх непонимания самого смысла культуры и способов ее сохранения и развития.

QMONITOR . KZ . «Как одним постом можно дискредитировать всю работу по перезагрузке партии» — На минувшей неделе далеко не последние представители главной партии страны подняли сразу две информационные волны. Первый заместитель ее председателя Бауыржан БАЙБЕК пригрозил подать в суд на Жанболата МАМАЯ, а главный контролер Nur Otan Артур ПЛАТОНОВ решил продемонстрировать свою принципиальность в вопросе, касающемся партийной атрибутики… И далее, тем же «хорошо поставленным голосом» Платонов сообщил, что «предпочитают обходиться без партийной символики вице-министр здравоохранения Киясов Е.А., заместитель акима Кызылординской области Жаханов Б.Д., заместитель акима города Алматы Кикимов М.С., заместитель акима Восточно-Казахстанской области Буктугутов Ш.С., аким города Жезказган Абсаттаров К.Б.». После чего проинформировал о вынесенных наказаниях.

365 INFO . KZ . «В Алматы жильцы десятков домов, попавших под снос, подозревают власти в сговоре с застройщиками» — Точечная застройка Алматы, которую недвусмысленно запретил президент ТОКАЕВ, теперь легализуется под видом программы реновации. Известная журналист и общественник Ольга ГУМИРОВА на своей странице в Facebook рассказала, как некая строительная компания из Западного Казахстана намеревается в очень «вкусном» месте возвести 12-этажные дома.

TIME . KZ . «Пусть быльём порастёт? или Нужно ли нашему обществу право на забвение» — Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) провело разведку боем, представив на публичное обсуждение пакет разработанных поправок в законодательство по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности, предусматривающий так называемое право на забвение. В закон об информатизации предлагается внести пункт о том, что “в случае обращения физического лица или его законного представителя собственник или владелец интернет-ресурса обязан удалить из данных поиска по представленному идентификатору интернет-ресурса устаревшую или неактуальную информацию личного характера”.

«Мораторий предложено продлить» — Специальная комиссия по земельной реформе, созданная при правительстве страны, на своем пятом по счету и заключительном на данный момент заседании предложила продлить на 5 лет мораторий на предоставление казахстанцам в частную собственность земель сельхозназначения. Эту и другие рекомендации земкома включат в законопроект, который будет уже в мае внесен в парламент.

«Мутные воды оброчной реки» — Мы уже достаточно долго и упорно обращаем внимание на проблематику некоторых положений налогового законодательства, в частности на несовершенство камерального контроля. А все потому, что непрозрачность происходящих в нем процедур вовсе не помогает улучшению деловой атмосферы в стране. Напротив, фискалы загоняют предприятия в угол, из которого не так много путей выхода: разориться и вдобавок оставить своих сотрудников без средств к существованию или, что не исключено, прибегнуть к заключению с налоговиками коррупционного “пакта о ненападении”. Радует, что на юридические бреши уже обратили внимание судьи и мажилисмены. Но выправление ситуации пока идет больше на словах, чем на деле.

AZATTYQ . ORG . «Эффективен ли QazCovid-in? Вопросы одному из разработчиков вакцины» — 26 апреля в Казахстане началась прививка населения вакциной QazCovid-in, которая еще не прошла третий этап испытаний. Одним из первых вакцину получил министр здравоохранения Алексей ЦОЙ. Почему Казахстан пошел на этот шаг? Какова эффективность вакцины? Чем наша вакцина отличается от других в мире? Эти вопросы мы задали Лесбеку КУТЫМБЕТОВУ, одному из разработчиков отечественной вакцины, заведующему лабораторией по изучению наиболее опасных инфекций НИИ биологической безопасности.

«35 лет со дня катастрофы: «государство дает минимальные возможности доживать»» — 26 апреля исполняется 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Накануне даты группа ликвидаторов последствий аварии вновь напоминает о себе. Вопросы всё те же, что и 35 лет назад: социальная поддержка инвалидов.

KAPITAL . KZ . «Как закрыть ИП в Казахстане» — Какие документы нужно представить в органы государственных доходов для прекращения деятельности ИП? Какие ИП могут прекратить деятельность в упрощенном порядке? На эти вопросы ответили в Комитете государственных доходов.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.