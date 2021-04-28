Война Миров. Конъюнктурный геноцид

Вашингтон признал преступления против армян периода Османской империи

Истории трудно найти серьезные «скелеты» в шкафах того или иного государства, поскольку все давно инвентаризировано. Политике поиск таких вещей не требуется – достаточно изменить оценку. Вашингтон массовые убийства армян периода Османской империи в 1915 году не отрицал, но назвал их геноцидом только в администрацию Джо Байдена. В Турции решение США восприняли болезненно, но пока нет ярких демаршей, как в случае с признанием геноцида армян Францией в 2001 году.

Для Белого дома союзник по НАТО отличается от других государств тем, что его лидеру перед неприятным известием звонит лично президент. Вот и Джо Байден преподнес неприятное известие своему коллеге Реджепу Эрдогану под своеобразной политической анестезией. Мол, ничего страшного, будем дружить и дальше (если будете себя хорошо вести). Правда, общая деликатность поступка не бьет с датой 24 апреля – это День памяти по армянам, погибшим в ходе резни и депортации периода Первой мировой войны.

Наблюдатели отмечают сравнительно сдержанную реакцию турецкого лидера, которого накануне официально уведомили, что Анкара еще и из проекта истребителя пятого поколения F-35 исключена, хотя участвовала в нем с 2007 года. Вместе с тем, при желании в выступлениях президента Эрдогана можно найти жесткие заявления. «Если вы говорите о геноциде, то посмотрите в зеркало и дайте оценку себе. Об индейцах вообще ничего говорить не нужно. Когда все факты налицо, вы не можете навешивать ярлык «геноцида» на турецкую нацию», – заявил он по итогам заседания кабинета министров.

Показательно, что обе палаты парламента США приняли резолюцию о геноциде армян в Османской империи во время победоносной для азербайджано-турецкой коалиции войны с Арменией в Нагорном Карабахе. Американский истеблишмент недоволен ростом геополитических амбиций Анкары и принимает меры для ее сдерживания. В частности, распродажа зарубежными инвесторами турецких акций и бондов на $13,3 млрд за короткий период в 2020 году (крупнейшая с 2005 года) многими экспертами напрямую увязывается с действиями властей США.

Реджепа Эрдогана считают сторонником неоосманского проекта. Поэтому признание геноцида армян укладывается в политику подрыва имиджа Османской империи. Такими сигналами американские и европейские политики показывают, что Блистательная Порта – это не только период военных побед и территориального расширения, но и груз исторической ответственности. Тяжелый груз.

Кроме массового уничтожения армян в поздней Османской империи можно говорить о геноциде понтийских греков и ассирийцев. В 1994 году парламент Греции установил 19 мая днем памяти геноцида греков Понта. Поскольку у ассирийцев своего государства нет, то у них и политически установленный день памяти отсутствует.

С периода администрации Дональда Трампа за Турцией закрепился статус «самого проблемного союзника по НАТО». Ожидалось, что приход команды Джо Байдена может способствовать налаживанию отношений между Вашингтоном и Анкарой, но не тут-то было.

Формально президент Байден в телефонном разговоре с турецким лидером сослался на выполнение обещания, данного своим избирателям. Довольно спорное объяснение. Барак Обама тоже был президентом от демократической партии и тоже обещал признание геноцида. Однако на мероприятия 2015 года, посвященные 100-летию массовых убийств армян, в Ереван не поехал. А вот президенты России и Франции там были и речи произносили.

Решение Белого дома по армянскому вопросу периода Османской империи стоит искать в событиях сегодняшнего дня. Закупка Турцией российских зенитных систем С-400 «Триумф» далеко не единственная точка расхождения. В 2016 году в Вашингтоне нервно реагировали на обвинения из Анкары в поддержке военного мятежа против Эрдогана и заявляли, что союзнику по НАТО делать такие вещи совершенно не подобает. В Сирии США делают ставку на курдов, а у нынешнего турецкого режима с ними затяжная война то малой, то средней интенсивности.

Когда США признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда посольство из Тель-Авива, то Анкара реагировала очень резко. Здесь не только фактор личного неудовольствия Реджепа Эрдогана, но и упоминавшийся выше эффект неоосманского проекта. Султан Османской империи в числе своих титул имел «халиф мусульман» и «защитник религии». Право на это давали Мекка, Медина и Иерусалим – главные города ислама, территориально находившиеся под дланью империи. Поэтому хочешь – не хочешь, а если взвалил на себя бремя, то отвечай требованиям. Лидером всей мусульманской уммы президент Эрдоган себя не позиционирует, но за главенство среди суннитов борется последовательно и где-то самоотверженно.

Турецкий лидер реально позволяет себе самостоятельную политику. В Ливии, например, Анкара с американцами не советуется на предварительном этапе, а потом ставит Вашингтон перед фактом. Информационные источники сообщают, что подобное поведение бесило еще президента Трампа, однако у него случился конфликт интересов – контакты личного бизнеса на турецком поле не позволяли резко манипулировать геноцидом. Джо Байден в данном вопросе более свободен. К тому же принадлежность к демократической партии заставляет его активнее поднимать на щит ценности прав человека.

Еще толком не закончился период, когда Реджеп Эрдоган одновременно находился в контрах с Кипром, Грецией, Италией, Францией, Египтом и частично с Великобританией из-за разночтений в акватории восточного Средиземноморья. Наблюдаемая картина демонстрировала неспособность Евросоюза к эффективному отпору турецкому нажиму. Вообще-то процедурными уловками и различной тягучей бюрократией Брюссель Анкаре проблемы создавал и создает, но когда Турция угрожает открыть шлюз беженцев в сторону Европы, евросоюзовские функционеры начинают «проседать».

Видя, что европейские союзники по НАТО с евразийским союзником по альянсу ничего кардинального сделать не могут, Вашингтон продемонстрировал свою дипломатическую мощь, чтобы всем показать кто в блоке «альфа». Под американской крышей уже и Париж стал себя вести гораздо увереннее: президент Эммануэль Макрон пообещал бороться с отрицанием геноцида армян.

Никто не верит даже в потенциальную возможность Турции предъявить США что-нибудь серьезное, вроде выхода из НАТО. Вашингтон остается мировым гегемоном и сам решает, что геноцид, а что – не очень. Другое дело – развитие событий в среднесрочной перспективе. Джо Байден предложил президенту Эрдогану в скором времени встретиться и обсудить насущные вопросы. Что будет с Анкарой, если она снова не станет слушаться более крупного партнера – Белый дом как смог показал.

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