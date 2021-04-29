Ouest-France: Александр Лукашенко готовит почву для приведения своего сына Виктора к власти

Постсоветское пространство штормит. Особенным образом такая динамика сказывается в период пандемии коронавируса на наиболее тесно связанных с Россией республиках

Французское издание Ouest-France опубликовало статью своего корреспондента Сесиль Рето под названием «Biélorussie. Alexandre Loukachenko prépare l’arrivée au pouvoir de son fils Viktor (ouest-france.fr)» — «Белоруссия. Александр Лукашенко готовит приход своего сына Виктора к власти».

В предисловии к ней говорится так: «Что бы это ни значило для белорусских оппозиционеров, требующих его отставки, президент Александр Лукашенко уже готовит почву для приведения своего сына Виктора к власти».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Сходство (у них) поразительное. Те же усы, та же стрижка, тот же вкус к репрессиям. 45-летний бизнесмен Виктор Лукашенко представляется отличным дублером. Настолько отличным, что его отец, белорусский диктатор Александр Лукашенко собирается изменить закон с тем, чтобы обеспечить передачу власти (в случае возникновения экстренной ситуации) уже не премьер-министру, а Совету национальной безопасности. Тому Совету, где с 2007 года ведущую роль играет Виктор.

Сын доказал свою состоятельность. После нечестного переизбрания своего отца на пост президента в августе 2020 года он добросовестным образом организовал и проводил жесткие репрессии против оппозиционеров.

Попытка государственного переворота и убийства

Прошли те времена, когда Александр считал своего старшего сына Виктора «слишком слабым», а среднего сына Дмитрия слишком занятым делом, чтобы придти к нему на смену. Диктатор никогда не скрывал того, что отдает предпочтение 17-летнему младшему сыну Николаю, рожденному вне брака. Этот последний присутствует на всех фотографиях вместе с отцом — рядом с Уго Чавесом, Папой Бенедиктом XVI, Си Цзиньпином, супружеской четой Обама…

Увы, он молод, а время поджимает. В середине апреля Лукашенко заявил, что предотвратил государственный переворот и покушение на свою жизнь «со стороны Соединенных Штатов».

Так что в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств Виктор окажется в нужном месте и сделает свое дело. Тем более, что он соответствует всем ожидаемым критериям. Как и он сам (Александр Лукашенко), Виктор раздражает европейцев, и они внесли его в свой «черный список» лиц, подлежащих санкциям. Он вызывает беспокойство у международного сообщества, которое в феврале отказалось признавать его избрание на пост главы национального олимпийского комитета Белоруссии.

И он нравится Москве! Владимир Путин, который в финансовом и политическом отношении поддерживает «Лукашенко и сыновей», также может воспользоваться этим случаем для того, чтобы предпринять шаги в направлении объединения двух стран. Или – хотя бы для того, чтобы разместить свои войска на белорусской территории, у (восточных) границ НАТО».

Российская газета Коммерсантъ в своей статье под названием «Союза нет, остались революции» от 30 декабря 2020 года отмечала следующее: «Уходящий год продемонстрировал, что постсоветское пространство остается вулканом, который даже спустя почти 30 лет после распада СССР извергает войны, революции и другие потрясения. Там может произойти все что угодно, но пока не случилось одного: многие, если не большинство стран, когда-то составлявших одно целое, пока не сумели создать устойчивой государственности, построить солидные общественные институты, обеспечить разделение властей и выбрать свой путь. Это значит, что шторм продолжится». И он, этот шторм, с наступлением весны, похоже, возобновляется. Особенным образом такая динамика сказывается в период пандемии коронавируса на наиболее тесно связанных с Россией постсоветских республиках.

Во внутриполитической жизни Армении сохраняется неопределенность. С ноября 2020 года в республике проходили выступления оппозиции, которая требовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Его обвиняют в поражении в войне в Нагорном Карабахе. В прошлое воскресенье Никол Пашинян подал в отставку с тем, чтобы в июне провести внеочередные парламентские выборы, на которых он вместе со своими единомышленниками надеется одержать победу и вновь занять пост главы правительства. И не без оснований. Проведенный в конце прошлого месяца агентством Gallup International опрос показал, что возглавляемый им блок «Мой шаг» гораздо популярней каждой из ведущих оппозиционных партий в отдельности: за него намерены голосовать почти 32 процента опрошенных. Но оппозиция настроена очень решительно. Поэтому сейчас сложно ответить на вопрос о том, внесут ли итоги выборов ясность в сложившуюся в Армении ситуацию политической неопределенности. Эксперты же полагают, что многое будет зависеть от того, как станет развиваться обстановка на улицах и площадях столицы республики.

В Кыргызстане недавно состоялись выборы в местные советы. В Бишкеке опять так же, как и осенью прошлого года, на митинг с требованием отменить их итоги собрались представители различных партий. Но это были, повторимся, всего лишь выборы в местные советы. А предстоящей осенью так же, как и прошлой осенью, должны состояться парламентские выборы. Будут ли их итоги признаны в этот раз?! Это – сложный вопрос.

В прошлом году в трех из четырех союзных с Россией по ЕАЭС постсоветских республик имели место широкомасштабные и во многом насильственные попытки свержения существующих там режимов правления. Ситуации такого порядка в двух из указанных трех стран – Белоруссии и Армении — все еще, можно сказать, находятся в развитии, и пока неизвестно, во что они в последующем могут вылиться. В Кыргызстане ситуация представляется куда более спокойной. Но удастся ли нынешней осенью провести там парламентские выборы таким образом, чтобы их итоги снова не вызвали массовые протестные выступления, — неизвестно.

Пока только Казахстан — четвертый из квартета ближайших экономических и военно-политических союзников РФ — остается нетронутым вышеописанного порядка потрясательным веянием времени. Что же это единственное исключение в ряду российских партнеров по ЕАЭС означает на самом деле – следствие всецело случайного стечения обстоятельств или результат закономерного наступления общественно-политического кризиса в тех трех странах и объективного отсутствия условий для формирования аналогичной ситуации у нас? Этот вопрос остается открытым.

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