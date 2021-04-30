Кирилл Павлов: «Власти спуститься бы на землю, а потом уж принимать по ней решения» 30.04.2021 17:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 738 0 Независимый директор Ассоциации «Верховный совет крестьян» о том, почему официально в Казахстане земель сельхозназначения в частной собственности практически нет, а латифундисты - есть Похожие материалы: Вакцину и землю – народу! Лазейку для приобретения иностранцами прав на землю оставили депутаты мажилиса от Nur Otan «Казахстанский транзит власти не будет таким легким, как в Узбекистане». «Земельный вопрос в Казахстане: политика против экономики». «Пора перестать заниматься самообманом». «Пандемия воровства» Программы и законы как проявления импотенции власти Власти Казахстана повысили прогнозный курс доллара и увеличили прогнозную цену на нефть