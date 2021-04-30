Кирилл Павлов: «Власти спуститься бы на землю, а потом уж принимать по ней решения»

Экономика 738 0
Независимый директор Ассоциации «Верховный совет крестьян» о том, почему официально в Казахстане земель сельхозназначения в частной собственности практически нет, а латифундисты - есть