Sic transit…

Зачем Касым-Жомарту Токаеву пятое колесо в государственной телеге?

Первый президент передал второму свою любимую игрушку – Ассамблею народа. Само по себе это событие вполне укладывается в логику транзита власти, на который сейчас в так называемом экспертном сообществе существует две диаметрально противоположенные точки зрения. Кто-то утверждает, что процесс идет полным ходом, а кто-то – что он еще и не начинался. Смена рулевого АНК свидетельствует, скорее, о правоте первых. Хотя сама по себе Ассамблея – приобретение не самое завидное.

После серии конфликтов и волнений на межнациональной почве, апогеем которых стали трагические кордайские события, стало понятно: одними песнями и плясками на «проклятые вопросы» (среди которых национальный – один из главных) не ответишь, тут нужны системные изменения. И начинать их надо не с Ассамблеи, ведь с момента своего появления в 90-е АНК не внесла определяющего вклада в урегулирование хотя бы одного спора с признаками межнаца. Ассамблейцы появлялись только там и только тогда, где и когда горячая фаза конфликта была уже пройдена. И лишь за тем, чтобы констатировать очередное торжество «стабильности и согласия». Всю черновую работу выполняли либо силовики, либо местечковые авторитеты – аксакалы.

Отныне все будет по-другому. Точнее, «по-другому» стало еще в прошлом году после передачи кураторства над АНК Министерству информации и общественного развития. Тогда же на свет появился проект концепции госполитики в сфере межэтнических отношений, на региональном уровне отвечать за них должен был «специальный» замакима по внутренней политике. То есть, де-факто АНК становилась квазигосударственным органом – без государственного статуса, полномочий и рычагов, но под патронажем действующей власти. При этом, все шишки за проколы в области межнаца сыплются на голову Сами Знаете Кого…

А вот теперича не то, что давеча: вся исполнительная вертикаль – от сельского акимчика до действующего президента – становится официально ответственной за межнац.

Посильна ли будет такая ноша для власти, с трудом справляющейся сегодня с экономикой и социалкой? Не станет ли эта диковинная АНК пятым колесом в государственной телеге, на «смазку» которого уйдут из казны серьезные деньги, достойные лучшего применения? В конце концов, экспертиза законопроектов, которой сегодня будто бы занят экспертный совет при АНК, вполне по силам недавно созданному при Мининформразвития институту, а другого полезного выхлопа ее деятельность не производит.

Покойный Нурбулат Масанов в свое время предлагал простой и эффективный способ регулирования национальной политики – создать вместо верхней палаты парламента нечто вроде совета старейшин, куда каждая область делегировала бы представителей региональных групп влияния, в первую очередь – старейшин национальных диаспор. По такому же принципу можно было избирать и маслихаты. Очевидно же, что первопричина любого конфликта с межнациональным «привкусом» — практически полная выключенность абсолютного большинства живущих в стране национальностей из управления государством. «Потешная Ассамблея», даже если придать ей государственно-распорядительный статус вместо нынешнего консультативно-совещательного, эту ситуацию не изменит.

Несложно догадаться, что будет дальше. АНК окончательно превратится в очередную бюрократическую структуру «на общественных началах», каковой во многом уже стала сегодня. С той разницей, что выступать от ее имени «гарантом стабильности и согласия» будет Касым-Жомарт Токаев, и без того отвечающий за это как президент. Если по итогам кордайской бойни бездействие и никчемность «сводного ансамбля песни и пляски имени елбасы» стали выгодным фоном для власти во главе с Токаевым, то отныне все камни, брошенные социумом в АНК, отрикошетят в ее нового председателя. Что открывает широкое поле деятельности для многочисленных «заклятых друзей» второго президента.

А поводы покидаться камнями в стране, которую населяют представители 134 национальностей, найдутся всегда. Собственно, очередной случился на днях – после оглашения в Таразе неоднозначно встреченного приговора участникам кордайского побоища. Еще 13 апреля лидер ассоциации дунган Хусей Дауров в соцсетях открыто возмущался длительными сроками, запрошенными прокурором для его соплеменников и выражал сомнения в безоблачном будущем межнационального согласия в Казахстане. К слову, ни тогда, ни через две недели, когда прозвучал судебный вердикт, АНК не нарушила молчания. Похоже, члены Ассамблеи живут в другой стране – той, что показывают по «Хабару»…

А ведь АНК – контора весьма не простая. По заказам ее секретариата социологи проводят регулярные опросы и замеры уровня межнациональной напряженности в стране, пишут «наверх» аналитические записки – а там кладут их под сукно. Во всяком случае, с 1995 года – момента появления Ассамблеи – в открытом доступе не появилось ни одного серьезного исследования на эту щекотливую тему. В чьих руках сейчас эти документы, когда и с какими последствиями они могут всплыть – остается лишь гадать.

В одном можно не сомневаться: отказ Нурсултана Назарбаева от заведования «лабораторией дружбы народов» делает положение его преемника еще неоднозначнее. С одной стороны, Токаев получает дополнительный рычаг влияния на парламент, где доминирует партия Назарбаева. Теперь еще десяток мажилисменов от Ассамблеи попадают в зону его непосредственного влияния. С другой, не стоит забывать: именно Ассамблея в свое время удачно сыграла роль народа, «инициировав» референдум о продлении полномочий Назарбаева, этот опыт вполне может пригодиться новой власти…

Правда, отныне президенту не с кем разделить ответственность за самую тонкую и взрывоопасную из всех политик – национальную.

Касым-Жомарт Токаев и без того замкнул на себя слишком многое – от поисков общественного доверия и путей экономических реформ до борьбы с коррупцией и монополиями. Теперь ему осталось унаследовать от Нурсултана Назарбаева только именной «Нур Отан», что тоже, видимо, не за горами.

Если так все и будет, то страна вновь, как раньше, окажется подвешенной на один крючок. С которого – неровен час — может и сорваться…

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