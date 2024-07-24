Война Миров. Вынужденный самоотвод Байдена

Интрига: дотянет ли хозяин Белого дома до конца президентского срока?

Силою вещей Джо Байден взял самоотвод в президентской гонке. «Если бы Господь Всемогущий сошел и сказал: «Джо, выходи из гонки», я бы сошел с гонки, остановился. Господь Всемогущий не спустится», – прогнозировал действующий американский президент после провальных теледебатов с Дональдом Трампом. Либо Бог все-таки явился, либо сработало давление спонсоров демократической партии, верхушки «ослов» (партийный символ демократов) и политических консультантов, которые день за днем твердили об отсутствии у Байдена шансов на победу. Согласятся ли демократы на кандидатуру Камалы Харрис – еще говорить преждевременно. Съезд партии должен пройти 19-22 августа в Чикаго.

У Камалы Харрис репутация глупой женщины, если называть вещи своими именами никого не обижая. Однако это не отменяет ее таланта политической приспособленки, о чем свидетельствует вся карьера и действующий пост вице-президента. В этой связи остается сделать только один шаг по иерархической лестнице. А если бы Джо Байден еще и с поста президента ушел заблаговременно, то г-жа Харрис могла бы не только пообтесаться в Овальном кабинете, но и упрочила свои позиции в качестве партийного кандидата от демократов.

Байден пока за президентское кресло держится. Здесь вопрос не только в политических амбициях, но и в сугубо материальных аспектах. Фигура президента очень важна в деле распределения вкусных и питательных бюджетных денег, а у действующего главы государства большая «семья», членам которой нужны выгодные подряды, политические назначения, помилования, влияние и прочие вещи, составляющие привлекательную сторону политической власти.

На данный момент Камала Харрис никакой электоральной угрозы Дональду Трампу не представляет. Однако вердикт по ее выдвижению кандидатом в президенты от «ослов» еще не окончательный. Пока получена публичная поддержка только от президента Байдена, клана Клинтонов и Нэнси Пелоси. Клан Обамы высказался за конкурентную борьбу, в ходе которой августовский съезд демократической партии определит сильнейшего. А есть еще Чак Шумер – лидер «ослов» в сенате, плюс богатые спонсоры партии, у которых может быть сформированная кадровая позиция.

Съезд демократов в Чикаго изначально планировался как формальность, призванная помпезно закрепить пару «Байден – Харрис». Теперь перед Джейми Харрисоном – председателем национального комитета демократической партии – стоит совершенно другая задача. Сам он пообещал, что партия проведет прозрачный и упорядоченный процесс, чтобы выбрать «кандидата, который сможет победить Дональда Трампа в ноябре».

Независимо от того, кого выдвинут «ослы», у Трампа на данный момент огромная фора. В него промахнулся Томас Крукс 13 июля, он разогнал свою избирательную кампанию, под него подписались большие деньги. Даже если бы Дональд Трамп не был великим шоуменом и умеющим добиваться своего лидером – он уже стал бы гигантской проблемой для демократов.

Демократической партии все описанное выше нужно начинать с начала. С точки зрения политических раскладов, выдвижение г-жи Харрис на августовском съезде будет своего рода официальной капитуляцией демократической партии. Это означает, что среди демократов не нашлось яркой фигуры, а идти на заведомое поражение никто не хочет. Значит, по занимаемой должности такую жертву придется принести Камале Харрис.

После выхода Джо Байдена из президентской гонки победа Трампа уже не выглядит настолько предопределенной, как это виделось до сделанного политического хода. Дело в том, что Дональд Трамп обладает внушительном антирейтингом и врагов у него тоже предостаточно.

Как показывают последние события, противостояние Трампа и пока неизвестного кандидата от демократов нельзя рассматривать в схеме «национальный капитал США – транснациональный». Разумеется, любая схема тяготеет к упрощению, но здесь уже перебор. За «ослов» сейчас играет та часть ультраглобалистов, для которых важно полное расчеловечивание человека – без пола, семьи, памятников и вообще хоть какой-нибудь осязаемой идентичности.

А вот за фигурой Джей Ди Вэнса, выдвинутого кандидатом в вице-президенты от «слонов» (символ республиканской партии) стоят группы глобалистов вроде Питера Тиля. У него хоть состояние под дюжину миллиардов долларов, но против человека в его традиционных характеристиках г-н Тиль ничего не имеет, и его богатые единомышленники тоже.

В лагере республиканцев есть понимание того факта, что Дональд Трамп отнюдь не юноша и с засильем геронтократии в американском истеблишменте нужно что-то делать. Фактически г-н Вэнс олицетворяет собой выход на авансцену молодого поколения политиков от «слонов».

Принимая во внимание, какие высокие шансы у пары Трамп – Вэнс занять Белый дом, происходит презентация очень вероятного кандидата в президенты на следующих выборах первого лица в США.

Так называемое «глубинное государство» в Штатах тоже неоднородно. Далеко не всем кадровым бюрократам, судьям, силовикам и спецслужбистам импонируют ЛГБТ-повестка, чайлдфри, позитивная дискриминация в отношении меньшинств, чье разнообразие стремится к бесконечности. Вот эти люди и присмотрелись к Джэй Ди Вэнсу. А парень оказался толковым и в качестве юриста, и на должности менеджера, и в позиции руководителя проекта.

Потом Вэнсу дали попробовать себя на выборах в сенат, и он выиграл у матерого демократа от штата Огайо. То есть Джей Ди Вэнс прошел обкатку на всех положенных позициях для большой политической карьеры. А вот у демократов такой работы с молодым поколением политиков нет. В свое время они подобным занимались и специально вырастили Барака Обаму, но потом все это забросили и теперь получают бумеранг за кадровую нерадивость.

«Глубинное государство» как ни крути состоит из людей, а человеческий капитал в США специфический. Из-за господства конгломерата протестантских церквей средний американский госслужащий очень верит в божественное предопределение. То есть после того, как Дональду Трампу пуля попала только в ухо, подобный функционер в произошедшем усматривает Божью волю и ему крайне трудно заставить себя идти против божественного промысла. В связи с такой «прошивкой» картины мира организовать новое покушение на Трампа теперь на порядок сложнее, чем до стрельбы в Балтере. Да и охрана 45-го президента после событий 13 июля определенные выводы должна была сделать.

Американская политика так или иначе влияет практически на все события, происходящие на планете. Из-за этого фокус на президентских выборах такой мощный и для многих игроков еще и заинтересованный. Самоотвод Байдена стал заменой очень важного элемента в политическом уравнении, но на данный момент формула еще не переписана полностью. Из-за этого добавилось интриги в казалось бы уже сыгранную и полностью прогнозируемую партию.

Намерение Джо Байдена доработать свой президентский срок до положенного по закону времени со стороны республиканцев встречено без понимания и без одобрения. На самом деле у хозяина Овального кабинета довольно много важной работы, которая диктует его непосредственное участие. Несмотря на внушительный штат административных работников с какими-то документами президенту необходимо работать лично, плюс многие бумаги требуют не только президентской подписи, но и необходимости быть прочитанными и понятыми.

«Слоны» публично крайне сомневаются в том, что Байден, регулярно забывающий как зовут его собеседников и на каких позициях они находятся, способен исполнять функциональные обязанности президента. К тому же дряхлое состояние американского лидера сильно бьет по общему имиджу США. В общем, республиканцы требуют работоспособного президента уже сейчас. Но это не нравится сплоченной «семье» 46-го хозяина Белого дома, поскольку для них президентское время (в самом широком смысле слова) хорошо монетизируется или конвертируется во влияние и другие востребованные ресурсы.

До даты президентских выборов в Штатах остается все меньше времени, однако плотность важных событий только нарастает. В текущих условиях предложить что-нибудь оригинальное должны «ослы», поскольку без мобилизации креатива им против «слонов» ничего хорошего не светит. Как говорила Камала Харрис: «То, что может произойти, свободно от того, что происходило».

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