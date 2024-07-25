«Почему общество не ощущает проведение демократических реформ?». «Как в Казахстане правительство растрачивает Национальный фонд «для будущих поколений». «Миннауки предлагает закрыть академию наук, где заседают Назарбаевы»

Сетевой Казахстан 25 июля 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . Эдуард МУХАМЕДЖАНОВ, доктор юридических наук, профессор – «Почему общество не ощущает проведение демократических реформ?» — Почему общество не чувствует тех важных демократических реформ, которые проведены за последние годы? Потому что никто не несет ответственность за прямой саботаж решений президента. На днях вышла в свет статья председателя сената парламента РК Маулена АШИМБАЕВА «Логика реформ», приуроченная к пятилетию нахождения у власти действующего президента. В ней он попытался показать, какие изменения произошли в стране за этот период времени. Но у многих остался вопрос: почему, живя в условиях действия демократических институтов и прав, мы постоянно сталкиваемся с антидемократическим опытом?

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Правовое государство: инициатива снизу» — В прошлый раз, поднимая тему строительства правового государства, мы в большей степени сосредоточились на действиях и инициативах сверху — со стороны власти. Но следует понимать, что качества не достигнуть, если в этот процесс не включится общество. Есть ли у нас для этого необходимые рычаги и механизмы? Кто должен быть «прорабом» этой «стройки века»?

KZ . MEDIA . Касым КЕМЕЛОВ — «Как в Казахстане правительство растрачивает Национальный фонд «для будущих поколений»» — Казахстанское правительство находит все новые возможности, чтобы забирать деньги из Национального фонда страны. Несмотря на многочисленные публичные заверения и обещания чиновников сокращать размеры изъятий из «копилки для будущих поколений», по факту изыскиваются все новые возможности так или иначе забирать из нее крупные суммы для пополнения бюджета государства.

ORDA . KZ . «Миннауки предлагает закрыть академию наук, где заседают Назарбаевы» — В Казахстане планируют закрыть Национальную академию наук. Сейчас в её составе числятся Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Динара и Тимур КУЛИБАЕВЫ, а также другие приближённые семьи экс-президента. Министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК сообщил, что в прошлом году глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ решил создать новую академию наук. В её состав уже вошли девять учёных.

TIME . KZ . «Назначили козлов отпущения?» — Власти и застройщики сняли с себя ответственность за безопасность многоэтажек. Теперь за всё отвечать обязаны председатели ОСИ, которые в большинстве своём обыкновенные жители высоток. Ради чего всё это затеяли и к каким последствиям это может привести?

«Последняя пробка» — Десятилетнее строительство первого в истории страны двухполосного автомобильного тоннеля все-таки дошло до завершающей стадии. Министр транспорта Марат КАРАБАЕВ в ходе заседания правительства уверенно заявил, что движение по этому участку автомагистрали Западная Европа — Западный Китай откроют уже в июле. Однако компания-подрядчик не столь оптимистична в своих прогнозах. Да и собственный корреспондент газеты “Время”, побывав на объекте, убедился, что министр выдает желаемое за действительное. Впрочем, многострадальному участку не привыкать: его сдача в эксплуатацию переносилась неоднократно.

CARAVAN . KZ . ««Выписки лекарств мёртвым душам» — как коррупция процветает в здравоохранении» — Система здравоохранения Казахстана болеет теми же самыми болезнями, что и вся экономика страны. Если рассматривать медицину как отрасль. И у нее все те же проблемы, что и у всех: плохой контроль, не очень хорошее качество управления и проблема с рациональным использованием имеющихся средств. Такое мнение высказал глава Ulagat Business Group Марат КАИРЛЕНОВ.

VLAST . KZ . «Двойные стандарты традиционализма?» — На прошлой неделе стало известно, что правоохранительные органы расследуют уголовное дело из-за танца в юрте на высоких каблуках. Танцевал хореограф Алишер СУЛТАНБЕКУЛЫ, а пожаловалась на него группа из 20 депутатов во главе с Саматом МУСАБАЕВЫМ, который по итогам этого года должен получить звание главного поборника «традиционных ценностей» в придачу к уже имеющимся у него государственным наградам. Мусабаева оскорбило в музыкальном видео все: и то, что главный герой в нем — парень (депутат позволил себе оскорбительное выражение в его адрес), и то, что действие происходит в юрте, а вокруг накрыты столы.

RATEL . KZ . Олег ЧЕРВИНСКИЙ – «Какая связь между арестами в Мангыстау и убийством 20-летней давности» — Прокуратура Мангистауской области сообщила о задержании бывшего директора ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», дочерней организации «КазМунайГаза», оказывающей транспортные услуги для АО «Мангистаумунайгаз» и других «дочек» КМГ. Кроме руководителя компании (кстати, выпускника Академии финансовой полиции и бывшего сотрудника финпола), задержаны также начальник производственно-технического отдела ТОО и два представителя подрядных организаций… Ни для кого не является секретом, что региональные элиты Мангыстау считают совершенно справедливым претендовать на часть доходов от добываемой здесь нефти. Которая «принадлежит им по праву рождения».

SPIK . KZ . «Можно ли говорить о ренессансе православия в Казахстане?» — Отношение казахстанцев к религии – одна из самых чувствительных и обсуждаемых тем в стране. Но, как правило, в фокусе внимания всегда оказываются мусульмане, тогда как жизнь православных остается в тени. Хотя последние составляют порядка 20 процентов населения РК…

«Цифровой тенге: в чем суть, и для чего он нужен Казахстану?» — В последние годы Казахстан активно стремится внедрять цифровые технологии в финансовый сектор. И одним из ключевых шагов в этом направлении стало введение национальной цифровой валюты – цифрового тенге. Сегодня у нас в гостях генеральный директор и сооснователь Drofa Comms Валентина ДРОФА. С ней мы подробное рассмотрим, что из себя представляет эта новая валюта, какую потенциальную роль она может сыграть в развитии отечественной экономики и каким образом это нововведение скажется на повседневной жизни граждан страны.

ZAKON . KZ . «Гостеприимные жители и фантастические локации: алматинец приятно удивился жизни в Афганистане» — Алматинец Ернар АЛМАБЕК отправился в Афганистан, чтобы снять видео и рассказать, как там живут казахи. Он ожидал увидеть детей войны, голод и разруху, но оказался в окружении гостеприимных жителей и средь природной красоты. Zakon.kz расскажет о путешествии казахстанца.

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