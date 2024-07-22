«Спикер сената развеял иллюзии: у властей Казахстана нет «Плана Б». «Нацбанк в шоке: правительство намерено уравнять налогообложение банков с казино». «Без работы не останетесь: названы самые высокооплачиваемые и востребованные профессии в Казахстане»

Сетевой Казахстан 22 июля 2024г.

SPIK . KZ . Виктор ДОЛГОВ — «Спикер сената развеял иллюзии: у властей Казахстана нет «Плана Б»» — Развернутая статья председателя верхней палаты парламента Маулена АШИМБАЕВА формально приурочена к пятой годовщине вступления Касым-Жомарта ТОКАЕВА на пост президента и могла бы рассматриваться как чисто пропагандистская. Это уже второй подобный материал от «акординских небожителей» – ранее свой программный текст опубликовал государственный советник РК. Тем не менее, несмотря на большое количество спорных пунктов, статья позволяет сделать определенные промежуточные выводы об оценке топ-чиновниками ситуации в стране… Статья спикера сената подводит нас к ключевому выводу: долгосрочным драйвером развития реального сектора экономики (невывозного/недобывающего) может быть только государство. А потому «приватизационный зуд» у части элиты необходимо купировать как хвост у собаки – минусов от этого шага для обеспечения интересов государства будет больше, чем плюсов.

EXCLUSIVE . KZ . Максат НУРПЕИСОВ – «Нацбанк в шоке: правительство намерено уравнять налогообложение банков с казино» — Похоже, правительство пытается решить проблему своей неэффективности за счет роста налогов. Апогеем стало намерение увеличить КПН для банковского сектора с 20% до 25%. Это практически столько же, сколько платит налогов игорный бизнес. Но видимо правительство не видит разницы между банками, кредитующими экономики и казино.

FORBES . KZ . «Как Чинара Бугимбаева построила империю столовых Qaganat» — Когда Чинара БУГИМБАЕВА открыла первую столовую Qaganat в Алматы, ей было немногим больше 25 лет. Конец 1990-х. «В городе не было ни кафе, ни столовых. Поесть было негде», — вспоминает бизнесвумен. Сейчас ее каганат — ее «империя» — это сеть столовых в трех городах. Что самое важное в масштабировании бизнеса; как общепиту выжить на «диком» рынке аренды; почему бизнесвумен была не против, чтобы сын работал на базе, а дочь мыла посуду в столовой; какими еще бизнесами занимается? Об этом Чинара Бугимбаева рассказала журналисту Арайлым Аульбековой…

TIME . KZ . «Кипит наш разум рукотворный» — Концепцию развития искусственного интеллекта (ИИ) в нашей стране разрабатывали, не очень понимая, что с ним дальше делать. Теперь многое стало ясно. О том, как развивается в нашей стране искусственный интеллект, перед президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ отчитался министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК. В феврале глава государства поручил усилить работу в этом направлении, а на этой неделе правительство приняло соответствующую концепцию. Министр же рассказал о том, что сделано к настоящему моменту.

ZAKON . KZ . «Без работы не останетесь: названы самые высокооплачиваемые и востребованные профессии в Казахстане» — Онлайн-платформа по поиску работы HeadHunter составила для Zakon.kz топ-10 самых высокооплачиваемых и топ-15 самых востребованных на рынке специальностей за текущий год. Возглавили список пользующихся спросом профессий по итогам января-июня 2024 года менеджеры по продажам и работе с клиентами (350 тыс. тенге), бухгалтеры (300 тыс.) и продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (200 тыс.). Вторые по востребованности – водители (300 тыс. тенге), администраторы (225 тыс.) и торговые представители (330 тыс.). Повара, пекари и кондитеры оказались на седьмой строчке с зарплатой 260 тыс. тенге.

NP . KZ . «Главное — человеческий капитал» — Как верно рассчитать силы при планировании экономики. Казахстан все 30 лет с момента обретения независимости ставит перед собой амбициозные цели по подъему своей экономики. Сегодня цель на создание высокотехнологичных производств и уход от сырьевой направленности. Для осуществления этой задачи на первое место встает вопрос человеческого капитала, вернее его грамотного использования.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Нас превратили в торгашей»: что мешает аптечному бизнесу в Казахстане» — Глава Казахстанской ассоциации независимых аптек Талгат ОМАРОВ в интервью ютуб-каналу «Голос народа» рассказал, почему в казахстанских селах почти нет аптек, а те, что были, закрылись. Талгат Омаров отметил, что в Казахстане аптеки не делятся на категории, то есть сельские и городские, поэтому требования для обеих не отличаются.

AZATTYQ . ORG . ««Всё идёт в Китай». Зять Тасмагамбетова инвестирует в добычу металлов, которые продаёт Пекину» — В американской прессе пишут о бизнес-интересах казахстанского бизнесмена Кенеса РАКИШЕВА, вкладывающего средства в добычу никеля и кобальта. В западных СМИ сообщают также о том, что Астана и молдавский бизнесмен Анатол Стати достигли соглашения после 14-летнего арбитражного спора. Медиа анализируют планы Казахстана, испытывающего нехватку электроэнергии, экспортировать зелёную энергию в Евросоюз.

ORDA . KZ . «Попытка суицида в алматинском колледже: зачем взрослые орут на детей и до чего доводят» — Последние несколько лет тему буллинга активно поднимают. Родители рассказывают своим детям, что если они оказываются в такой ситуации, то нужно обязательно обращаться к взрослым. Но что делать, если дети сталкиваются с буллингом от этих самых «взрослых»? В мае 2023 года в Алматинском колледже строительства и менеджмента (АКСИМ) произошло ЧП: девушка в туалете попыталась вскрыть себе вены. Студентку удалось спасти, а когда она пришла в себя, то рассказала, что до попытки суицида её довели издевательства преподавателей. Orda.kz разбиралась, правда ли это, что на самом деле произошло и почему уголовному делу, как уверяет адвокат потерпевшей, так и не дали ход.

TENGRINEWS . KZ . «Келинка Наталья Григорьевна. История казахстанских Ромео и Джульетты» — Родители были против их союза. Пытались отговорить от заключения брака не только словами, но и с применением силы. Казалось, что они не похожи абсолютно ни в чем. У них были непохожие взгляды на жизнь.

Однако любовь оказалась сильнее. Это история о супружеской паре Бейсекеевых. Корреспонденты встретились с ними и узнали, как они живут душа в душу вот уже почти 60 лет… «В итоге старший дядя его сказал: «Пускай женится. Посмотрит, какая она. И бросит…» Не бросил. Мы вместе уже 57 лет. По тем временам у нас была хорошая свадьба. Платье я тогда сама себе сшила. После я приняла его религию даже. Мое казахское имя — Мария. У нас также был обряд никах«, — рассказывает Наталья Григорьевна.

DIALOG . KZ . Дастан ЕЛЬДЕС – «Памяти Мурата Мухтаровича Ауэзова» — 21 июля в Алматы был проведен поминальный обед – сорок дней… На нем распроcтранялcя двуязычный общественно-политический еженедельник «Казак унi» — номер от 24.06.2024. В нем была напечатана статья известного публициста и эксперта Дастана Ельдеса. Приводим ее полностью.

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